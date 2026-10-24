सिर्फ पैसों से ही नहीं दिल के भी अमीर हैं हार्दिक पांड्या, 2300KM पैदल चलकर आए फैन को दिलाएंगे नया घर!

Hardik Pandya Meet His Fan: हार्दिक की एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रही है, जिसके बाद उन्होंने फैंस का दिल जीत लिया है.

हार्दिक के फैन ने पैदल की लखनऊ से मुंबई और फिर बेंगलुरु तक यात्रा (Photo Video Screen shot)

भारतीय क्रिकेट टीम के विस्फोटक ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या ने एक बार फिर बता दिया है कि वो सिर्फ पैसे से नहीं, बल्कि दिल से भी अमीर हैं. हार्दिक काफी लंबे समय से चोट के कारण टीम इंडिया ने दूर चल रहे हैं. पांड्या बेंगलुरु के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में रिहैबिलिटेशन कर रहे हैं और टीम इंडिया में वापसी की तैयारियों में लगे हैं. इस बीच हार्दिक की एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रही है, जिसके बाद उन्होंने फैंस का दिल जीत लिया है. हार्दिक का फैन लखनऊ से पैदल चलकर पहले मुंबई गया और फिर मुंबई से पैदल चलकर बेंगलुरु पहुंचा, जहां हार्दिक पांड्या से मुलाकात हुई.

हार्दिक पांड्या की एक वीडियो वायरल हो रही है, जिसमें हार्दिक का फैन पसंदीदा क्रिकेटर से मिलने के लिए हजारों किलोमीटर पैदल सफर किया और उनका सपना भी पूरा हुआ. रवि नाम के एक फैन लखनऊ से पहले मुबंई पहुंचा, लेकिन मुंबई में हार्दिक नहीं मिले, क्योंकि वो चोट से उबरने के लिए बीसीसीआई के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में रिहैबिलिटेशन कर रहे हैं. उसके बाद फैन ने मुंबई से बेंगलुरु पैदल यात्रा की, जहां उनकी मुलाकात पसंदीद क्रिकेटर से हुई और अब उसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

कौन हैं 2300 से ज्यादा किलोमीटर का पैदल सफर करने वाला हार्दिक का फैन?

सोशल मीडिया पर हार्दिक पांड्या का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रही है, जिसने लोगों को भावुक कर दिया है. दरअसल, हार्दिक ने एक फैन से मुलाकात की है, जो 2300 से ज्यादा किलोमीटर पैदल चलकर मिलने पहुंचा है. रवि नाम के फैन ने लखनऊ से अपना सफर शुरू किया था. वो पहले करीब 1400 किलोमीटर पैदल चलकर मुंबई पहुंचा, लेकिन हार्दिक मुंबई में नहीं थे और फैन को पता लगा कि हार्दिक बेंगलुरु में है, जिसके बाद रवि ने देरी के करीब 990 किलोमीटर मुंबई से बेंगलुरु पैदल रवाना हो गए.

🚨 Hardik Pandya Promises to Gift a Homeless Fan a New Home! 🥹 A Hardik Pandya fan walked from Lucknow to Mumbai to meet him, but when he learned Hardik was in Bengaluru, he walked there too and finally met his idol! Hardik Pandya:🗣️ Brother, where have you come from? Fan: 🗣️ Sir, I’ve come from Lucknow. I walked all the way just to meet you. I’m a huge fan of yours! Hardik Pandya: 🗣️Okay, brother, I’ll book you a train ticket back to Lucknow. What else do you need? Tell me, what more can I do for you? Fan: 🗣️Sir, I don’t have a home. I live on the streets. Hardik Pandya: 🗣️Okay, I’ll help you get a home. Hardik Pandya didn’t just meet his fan; he gave him hope for a better life. What a beautiful gesture! 🙏 October 20, 2026

बेंगलुरु में रवि की मुलाकात हार्दिक पांड्या से हुई. हार्दिक ने फैन को गले लगाया और उनसे हाल चाल लिया. हार्दिक ने फैन से पूछा, भाई तुम कहां से आए हो, जिसके बाद फैन ने बताया कि वो लखनऊ से आए हैं और पूरा रास्ता पैदल सफर किया है. फिर हार्दिक काफी भावुक हो जाते हैं और फैन के लिए लखनऊ भेजने के लिए ट्रेन का टिकट करवाते हैं.

फैन के हार्दिक दिलाएंगे नया घर?

इस मुलाकात के दौरान हार्दिक फैन के साथ फोटो भी क्लिक करवाते हैं, जिसके बाद जात-जाते फैन से बोलते हैं कि क्या तुम्हें और कुछ चाहिए, मैं और क्या कर सकता हूं. उसके बाद फैन कहता है कि मेरे पास घर नहीं है और मैं सड़क पर रहता हूं. हालांकि, हार्दिक फिर बोलते हैं कि ठीक है, वो बाद में देखते हैं.

हालांकि, वीडियो में हार्दिक ने फैन से बोला है कि वो बाद में देखते हैं और साथ ही ये भी बोला है कि वो फैन से बाद में मिलेंगे भी. ऐसे में सोशल मीडिया पर फैंस कयास लगा रहे हैं कि हार्दिक फैन को सच में नया घर दिला सकते हैं. अब ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या हार्दिक फैन की बात को सीरियस लेकर उन्हें नया घर दिलाएंगे.

कितनी है हार्दिक पांड्या की नेटवर्थ?

हार्दिक पांड्या लग्जरी लाइफ जीना पसंद करते हैं. बचपन भले ही गरीबी में बीता है, लेकिन उन्होंने कड़ी मेहनत से किस्मत को बदल दिया है. Money control की रिपोर्ट्स के अनुसार, हार्दिक पांड्या की अनुमानित नेटवर्थ करीब 120 करोड़ रुपये है. हार्दिक बीसीसीआई, आईपीएल विज्ञान और ब्रांड एंबेसडर के रूप में तगड़ी कमाई करते हैं.

हार्दिक पांड्या बीसीसीआई से सालाना 3 करोड़ रुपये कमाते हैं. इसके अलावा, उन्हें मैच फीस अलग से मिलती है. वहीं, आईपीएल में उनकी सैलरी 16 करोड़ से ज्यादा है. इसके अलावा, हार्दिक ब्रांड एंडोर्समेंट से तगड़ी कमाई करते हैं.

हार्दिक पांड्या का कार और घड़ियों का कलेक्शन

हार्दिक पांड्या के पास करोड़ों की कारें और घड़ियों का कलेक्शन हैं. उनके पास Ferrari 12Cilindri, Rolls-Royce Phantom, Mercedes-Benz G-Wagon, Lamborghini Huracan EVO, Porsche Cayenne, Range Rover Vogue और Audi A6 जैसी करोड़ों रुपये की गाड़ियां हैं. इसके अलावा, उनके पास Richard Mille, Patek Philippe, Rolex और Audemars Piguet जैसी करोड़ों की महंगी घड़ियां मौजूद हैं.

चोट से जूझ रहे हैं हार्दिक पांड्या

हार्दिक पांड्या काफी लंबे समय से टीम इंडिया से दूर चल रहे हैं. हार्दिक पांड्या इस समय स्ट्रेस इंजरी से जूझ रहे हैं. हार्दिक पांड्या बीसीसीआई के बेंगलुरु स्थित सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में रिहैबिलिटेशन कर रहे हैं. लगभग आईपीएल 2026 के बाद से हार्दिक मैदान पर नजर नहीं आए हैं. उन्होंने अफगावनिस्तान, इंग्लैंड, जिम्बाव्बे और न्यूजीलैंड जैसी सीरीज भी मिस कर चुके हैं. ऐसे में अब वो जल्द से जल्द फिट होने के लिए तेजी से रिहैब कर रहे हैं.