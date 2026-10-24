FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
सिर्फ पैसों से ही नहीं दिल के भी अमीर हैं हार्दिक पांड्या, 2300KM पैदल चलकर आए फैन को दिलाएंगे नया घर!

सिर्फ पैसों से ही नहीं दिल के भी अमीर हैं हार्दिक पांड्या, 2300KM पैदल चलकर आए फैन को दिलाएंगे नया घर!

'रेस्टोरेंट में मीटिंग, यहीं से प्यार, फिर साथ में पार्टियों में गए', सोनिया गांधी ने सुनाई राजीव से पहली मुलाकात की कहानी

'रेस्टोरेंट में मीटिंग, यहीं से प्यार, फिर साथ में पार्टियों में गए', सोनिया गांधी ने सुनाई राजीव से पहली मुलाकात की कहानी

गले लगाने से भी हो सकता है फ्रैक्चर? पत्नी को दी जोरदार 'जादू की झप्पी', टूट गईं 5 पसलियां- जानिये क्या कहते हैं एक्सपर्ट

गले लगाने से भी हो सकता है फ्रैक्चर? पत्नी को दी जोरदार 'जादू की झप्पी', टूट गईं 5 पसलियां- जानिये क्या कहते हैं एक्सपर्ट

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
वीकेंड का प्लान सेट! थिएटर्स से OTT तक, रिलीज हो रहीं ये फिल्में-सीरीज करेंगी एंटरटेनमेंट डबल

वीकेंड का प्लान सेट! थिएटर्स से OTT तक, रिलीज हो रहीं ये फिल्में-सीरीज करेंगी एंटरटेनमेंट डबल

ओंकार, दहाड़ता शेर और गुरु गोविंद सिंह से कनेक्शन... तस्वीरों में देखें रणबीर कपूर की 35.88 लाख रुपये की घड़ी में क्या खास?

ओंकार, दहाड़ता शेर और गुरु गोविंद सिंह से कनेक्शन... तस्वीरों में देखें रणबीर कपूर की 35.88 लाख रुपये की घड़ी में क्या खास?

हरियाणा में 221 फीट ऊंचे रावण का दहन, राजा भैया ने की 500 हथियारों की पूजा, कॉकरोच पर चला अग्निबाण, दशहरे पर दिखे अनोखे नजारे

हरियाणा में 221 फीट ऊंचे रावण का दहन, राजा भैया ने की 500 हथियारों की पूजा, कॉकरोच पर चला अग्निबाण, दशहरे पर दिखे अनोखे नजारे

हिंदी न्यूज़डीएनए एक्सप्लेनर

डीएनए एक्सप्लेनर

सिर्फ पैसों से ही नहीं दिल के भी अमीर हैं हार्दिक पांड्या, 2300KM पैदल चलकर आए फैन को दिलाएंगे नया घर!

Hardik Pandya Meet His Fan: हार्दिक की एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रही है, जिसके बाद उन्होंने फैंस का दिल जीत लिया है.

Latest News

मोहम्मद साबिर

Updated : Oct 24, 2026, 08:10 PM IST

सिर्फ पैसों से ही नहीं दिल के भी अमीर हैं हार्दिक पांड्या, 2300KM पैदल चलकर आए फैन को दिलाएंगे नया घर!

हार्दिक के फैन ने पैदल की लखनऊ से मुंबई और फिर बेंगलुरु तक यात्रा (Photo Video Screen shot)

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

भारतीय क्रिकेट टीम के विस्फोटक ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या ने एक बार फिर बता दिया है कि वो सिर्फ पैसे से नहीं, बल्कि दिल से भी अमीर हैं. हार्दिक काफी लंबे समय से चोट के कारण टीम इंडिया ने दूर चल रहे हैं. पांड्या बेंगलुरु के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में रिहैबिलिटेशन कर रहे हैं और टीम इंडिया में वापसी की तैयारियों में लगे हैं. इस बीच हार्दिक की एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रही है, जिसके बाद उन्होंने फैंस का दिल जीत लिया है. हार्दिक का फैन लखनऊ से पैदल चलकर पहले मुंबई गया और फिर मुंबई से पैदल चलकर बेंगलुरु पहुंचा, जहां हार्दिक पांड्या से मुलाकात हुई. 

हार्दिक पांड्या की एक वीडियो वायरल हो रही है, जिसमें हार्दिक का फैन पसंदीदा क्रिकेटर से मिलने के लिए हजारों किलोमीटर पैदल सफर किया और उनका सपना भी पूरा हुआ. रवि नाम के एक फैन लखनऊ से पहले मुबंई पहुंचा, लेकिन मुंबई में हार्दिक नहीं मिले, क्योंकि वो चोट से उबरने के लिए बीसीसीआई के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में रिहैबिलिटेशन कर रहे हैं. उसके बाद फैन ने मुंबई से बेंगलुरु पैदल यात्रा की, जहां उनकी मुलाकात पसंदीद क्रिकेटर से हुई और अब उसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

कौन हैं 2300 से ज्यादा किलोमीटर का पैदल सफर करने वाला हार्दिक का फैन? 

सोशल मीडिया पर हार्दिक पांड्या का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रही है, जिसने लोगों को भावुक कर दिया है. दरअसल, हार्दिक ने एक फैन से मुलाकात की है, जो 2300 से ज्यादा किलोमीटर पैदल चलकर मिलने पहुंचा है. रवि नाम के फैन ने लखनऊ से अपना सफर शुरू किया था.  वो पहले करीब 1400 किलोमीटर पैदल चलकर मुंबई पहुंचा, लेकिन हार्दिक मुंबई में नहीं थे और फैन को पता लगा कि हार्दिक बेंगलुरु में है, जिसके बाद रवि ने देरी के करीब 990 किलोमीटर मुंबई से बेंगलुरु पैदल रवाना हो गए. 

बेंगलुरु में रवि की मुलाकात हार्दिक पांड्या से हुई. हार्दिक ने फैन को गले लगाया और उनसे हाल चाल लिया. हार्दिक ने फैन से पूछा, भाई तुम कहां से आए हो, जिसके बाद फैन ने बताया कि वो लखनऊ से आए हैं और पूरा रास्ता पैदल सफर किया है. फिर हार्दिक काफी भावुक हो जाते हैं और फैन के लिए लखनऊ भेजने के लिए ट्रेन का टिकट करवाते हैं. 

फैन के हार्दिक दिलाएंगे नया घर?

इस मुलाकात के दौरान हार्दिक फैन के साथ फोटो भी क्लिक करवाते हैं, जिसके बाद जात-जाते फैन से बोलते हैं कि क्या तुम्हें और कुछ चाहिए, मैं और क्या कर सकता हूं. उसके बाद फैन कहता है कि मेरे पास घर नहीं है और मैं सड़क पर रहता हूं. हालांकि, हार्दिक फिर बोलते हैं कि ठीक है, वो बाद में देखते हैं. 

हालांकि, वीडियो में हार्दिक ने फैन से बोला है कि वो बाद में देखते हैं और साथ ही ये भी बोला है कि वो फैन से बाद में मिलेंगे भी. ऐसे में सोशल मीडिया पर फैंस कयास लगा रहे हैं कि हार्दिक फैन को सच में नया घर दिला सकते हैं. अब ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या हार्दिक फैन की बात को सीरियस लेकर उन्हें नया घर दिलाएंगे. 

कितनी है हार्दिक पांड्या की नेटवर्थ?

हार्दिक पांड्या लग्जरी लाइफ जीना पसंद करते हैं. बचपन भले ही गरीबी में बीता है, लेकिन उन्होंने कड़ी मेहनत से किस्मत को बदल दिया है. Money control की रिपोर्ट्स के अनुसार, हार्दिक पांड्या की अनुमानित नेटवर्थ करीब 120 करोड़ रुपये है. हार्दिक बीसीसीआई, आईपीएल विज्ञान और ब्रांड एंबेसडर के रूप में तगड़ी कमाई करते हैं.

हार्दिक पांड्या बीसीसीआई से सालाना 3 करोड़ रुपये कमाते हैं. इसके अलावा, उन्हें मैच फीस अलग से मिलती है. वहीं, आईपीएल में उनकी सैलरी 16 करोड़ से ज्यादा है. इसके अलावा, हार्दिक ब्रांड एंडोर्समेंट से तगड़ी कमाई करते हैं. 

हार्दिक पांड्या का कार और घड़ियों का कलेक्शन

हार्दिक पांड्या के पास करोड़ों की कारें और घड़ियों का कलेक्शन हैं. उनके पास Ferrari 12Cilindri, Rolls-Royce Phantom, Mercedes-Benz G-Wagon, Lamborghini Huracan EVO, Porsche Cayenne, Range Rover Vogue और Audi A6 जैसी करोड़ों रुपये की गाड़ियां हैं. इसके अलावा, उनके पास Richard Mille, Patek Philippe, Rolex और Audemars Piguet जैसी करोड़ों की महंगी घड़ियां मौजूद हैं. 

चोट से जूझ रहे हैं हार्दिक पांड्या

हार्दिक पांड्या काफी लंबे समय से टीम इंडिया से दूर चल रहे हैं. हार्दिक पांड्या इस समय स्ट्रेस इंजरी से जूझ रहे हैं. हार्दिक पांड्या बीसीसीआई के बेंगलुरु स्थित सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में रिहैबिलिटेशन कर रहे हैं. लगभग आईपीएल 2026 के बाद से हार्दिक मैदान पर नजर नहीं आए हैं. उन्होंने अफगावनिस्तान, इंग्लैंड, जिम्बाव्बे और न्यूजीलैंड जैसी सीरीज भी मिस कर चुके हैं. ऐसे में अब वो जल्द से जल्द फिट होने के लिए तेजी से रिहैब कर रहे हैं.

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
वीकेंड का प्लान सेट! थिएटर्स से OTT तक, रिलीज हो रहीं ये फिल्में-सीरीज करेंगी एंटरटेनमेंट डबल
वीकेंड का प्लान सेट! थिएटर्स से OTT तक, रिलीज हो रहीं ये फिल्में-सीरीज करेंगी एंटरटेनमेंट डबल
ओंकार, दहाड़ता शेर और गुरु गोविंद सिंह से कनेक्शन... तस्वीरों में देखें रणबीर कपूर की 35.88 लाख रुपये की घड़ी में क्या खास?
ओंकार, दहाड़ता शेर और गुरु गोविंद सिंह से कनेक्शन... तस्वीरों में देखें रणबीर कपूर की 35.88 लाख रुपये की घड़ी में क्या खास?
हरियाणा में 221 फीट ऊंचे रावण का दहन, राजा भैया ने की 500 हथियारों की पूजा, कॉकरोच पर चला अग्निबाण, दशहरे पर दिखे अनोखे नजारे
हरियाणा में 221 फीट ऊंचे रावण का दहन, राजा भैया ने की 500 हथियारों की पूजा, कॉकरोच पर चला अग्निबाण, दशहरे पर दिखे अनोखे नजारे
PHOTOS: हॉट-कोल्ड थेरेपी के लिए स्नो रूम, प्राइवेट थिएटर, बैंक्वेट हॉल... अशनीर ग्रोवर ने दिखाया कैसा होता है 100 करोड़ का घर?
PHOTOS: हॉट-कोल्ड थेरेपी के लिए स्नो रूम, प्राइवेट थिएटर, बैंक्वेट हॉल... अशनीर ग्रोवर ने दिखाया कैसा होता है 100 करोड़ का घर?
टाइगर श्रॉफ पर हमले के बाद बढ़ाई गई सलमान खान की सिक्योरिटी, गैलेक्सी के बाहर बुलेटप्रूफ शील्ड समेत कड़ी सुरक्षा
टाइगर श्रॉफ पर हमले के बाद बढ़ाई गई सलमान खान की सिक्योरिटी, गैलेक्सी के बाहर बुलेटप्रूफ शील्ड समेत कड़ी सुरक्षा
MORE
Advertisement
Advertisement