पिछले दस दिनों में खेले गए चार टेस्ट मैचों में 4504 रन बने हैं. इस दौरान दक्षिण अफ्रीका ने मात्र 9 गेंद में लक्ष्य हासिल किया, वहीं अफगानिस्तान के नासिर खान ने डेब्यू टेस्ट में इतिहास रच दिया.

टेस्ट क्रिकेट को आमतौर पर तकनीक, धैर्य और लंबी पारियों का खेल माना जाता है. यहां एक-एक रन के लिए बल्लेबाज को काफी मेहनत करनी पड़ती है और मैच का नतीजा आने में पांच दिन तक लग जाते हैं. पिछले 10 दिनों में 8 टीमों के बीच चार मैच हुए, इनमें से तीन मैचों का नतीजा निकला जबकि एक मैच ड्रा पर खत्म हुआ. इस दौरान कई रिकॉर्ड भी बने.

इन चार मुकाबलों में कुल 4504 रन बने यानी हर मैच में बल्लेबाजों ने जमकर रन बरसाए. एक टीम ने तो महज 9 गेंदों में लक्ष्य हासिल कर लिया. इतना ही नहीं, अफगानिस्तान के एक 20 साल के खिलाड़ी ने डेब्यू टेस्ट में शतक लगाने के साथ 9 विकेट लेकर इतिहास रच दिया. हालांकि, इन मैचों की सबसे खास बात सिर्फ रन नहीं थे, बल्कि मैदान पर देखने को मिले कुछ ऐसे कारनामे थे, जो लंबे समय तक याद रखे जाएंगे.

20 साल के नासिर खान ने डेब्यू पर रचा इतिहास

सबसे ज्यादा चर्चा अफगानिस्तान और जिम्बाब्वे के बीच शारजाह में खेले गए दूसरे टेस्ट की हुई. 13 नवंबर से खेले गए इस मुकाबले में अफगानिस्तान के 20 साल के नासिर खान मारूफखिल ने टेस्ट करियर की शुरुआत ऐसी की, जिसकी कल्पना शायद उन्होंने भी नहीं की होगी.

नासिर ने पहली पारी में 20 रन बनाए और गेंदबाजी करते हुए 151 रन देकर 7 विकेट झटके. इसके बाद दूसरी पारी में उन्होंने 242 गेंदों का सामना करते हुए नाबाद 101 रन ठोक दिए. गेंद से भी उनका शानदार प्रदर्शन जारी रहा और दूसरी पारी में 106 रन देकर 2 विकेट हासिल किए. इस तरह उन्होंने डेब्यू टेस्ट में कुल 121 रन बनाए और 9 विकेट लिए.

𝐍𝐚𝐬𝐞𝐞𝐫 𝐊𝐡𝐚𝐧 𝐌𝐚𝐫𝐨𝐨𝐟𝐤𝐡𝐢𝐥'𝐬 𝐇𝐢𝐬𝐭𝐨𝐫𝐢𝐜 𝐓𝐞𝐬𝐭 𝐃𝐞𝐛𝐮𝐭! Naseer Khan Maroofkhil made a stunning impact in his Test debut against Zimbabwe, achieving a rare double feat in Test cricket history. He took seven wickets in the first innings (7-151) and scored an unbeaten century (101 not out) in the fourth innings, marking one of the most memorable debut performances ever. With this achievement, Naseer became the first Afghan cricketer and only the second player in Test history to score a century and take at least five wickets in an innings on debut, joining New Zealand's Bruce Taylor, who did this in 1965. He is also only the fifth player to score a century while taking seven wickets in a match. The ACB congratulates Naseer and wishes him continued success. #AfghanAtalan | #AFGvZIM | #GloriousNationVictoriousTeam — Afghanistan Cricket Board (@ACBofficials) November 18, 2026

एक अनोखा रिकॉर्ड भी बनाया

ये प्रदर्शन इसलिए भी खास है क्योंकि नासिर टेस्ट डेब्यू पर शतक लगाने और पांच विकेट लेने वाले चुनिंदा खिलाड़ियों में शामिल हो गए. उनसे पहले 1965 में ब्रूस टेलर ने भारत के खिलाफ कोलकाता टेस्ट में ये कारनामा किया था. वहीं, नासिर ने डेब्यू मैच में 300 से ज्यादा गेंदें खेलने और 486 गेंदें फेंकने का भी अनोखा रिकॉर्ड बनाया.

पांचवें दिन आखिरी क्षणों में हारा अफगानिस्तान

महज 20 साल 287 दिन की उम्र में शतक और पांच विकेट लेने वाले वह सबसे युवा खिलाड़ी बने. हालांकि, इतने शानदार प्रदर्शन के बावजूद अफगानिस्तान को जीत नहीं मिली. मैच के पांचवें दिन आखिर के पलों में जिम्बाब्वे ने ये मुकाबला 57 रन से जीत लिया. अफगानिस्तान ड्रा खेलने से महज तीन ओवर दूर था.

Zimbabwe secure the Test series victory in a nailbiting finish on Day 5️⃣ against Afghanistan 💪 📸: @ZimCricketv 📝: https://t.co/nEGdRfaETb https://t.co/um1xmftKFu — ICC (@ICC) November 17, 2026

जिम्बाब्वे ने साथ ही दो मैचों की सीरीज 1-0 से जीती. जिम्बाब्वे के 40 वर्षीय खिलाड़ी ब्रेंडन टेलर को प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया. उन्होंने दो मैचों में 382 रन बनाए.

40 साल की उम्र के बाद टेस्ट में प्लेयर ऑफ द सीरीज जीतने वाले खिलाड़ी

ग्राहम गूच- ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, 1993

मिस्बाह-उल-हक- इंग्लैंड के खिलाफ, 2016

ब्रेंडन टेलर- अफगानिस्तान के खिलाफ, 2026

A Test tour to remember for Brendan Taylor as he claimed Player for the Series honours as Zimbabwe overcame Afghanistan 🤩 More 📲 https://t.co/KO1BKLenM9 📸 @ZimCricketv https://t.co/saOYzNbQIa — ICC (@ICC) November 18, 2026

दक्षिण अफ्रीका ने 9 गेंद में हासिल किया टारगेट

अब बात करते हैं 15 नवंबर से दक्षिण अफ्रीका और बांग्लादेश के बीच जोहानिसबर्ग में खेले गए पहले टेस्ट की. इस मैच में बल्लेबाजों ने खूब रन बनाए, लेकिन मुकाबले का सबसे दिलचस्प पल आखिरी पारी में आया. बांग्लादेश ने पहले बल्लेबाजी करते हुए शुरुआती झटकों के बावजूद 400 रन बनाए. टीम के लिए तौहीद हृदोय ने 137 और लिटन दास ने 120 रन की शानदार पारियां खेलीं. दोनों के बीच छठे विकेट के लिए 206 रन की रिकॉर्ड साझेदारी हुई.

जवाब में दक्षिण अफ्रीका ने 557 रन बनाकर 157 रन की बढ़त हासिल की. मार्केस एकरमैन ने 157, रयान रिकेल्टन ने 102 और कगिसो रबाडा ने 72 रन बनाए. दूसरी पारी में बांग्लादेश की टीम सिर्फ 168 रन पर सिमट गई. साइमन हार्मर ने 51 रन देकर 6 विकेट लिए.

स्पिनर ने तोड़ा 130 साल पुराना रिकॉर्ड

स्पिन बॉलर हार्मर ने साथ ही इंग्लैंड के पूर्व गेंदबाज बॉबी पील का 130 साल पुराना रिकॉर्ड भी तोड़ा. पील ने 1884 से 1896 के बीच टेस्ट क्रिकेट खेला था और दूसरी पारियों में कम से कम 50 विकेट लेने वाले गेंदबाजों में उनका औसत 14.25 था. वहीं, टेस्ट क्रिकेट की दूसरी पारियों में कम से कम 50 विकेट लेने वाले गेंदबाजों में अब हार्मर का औसत सबसे बेहतर हो गया है.

जीत के लिए बनाने थे सिर्फ 12 रन

दूसरी पारी में दक्षिण अफ्रीका को जीत के लिए सिर्फ 12 रन बनाने थे. टीम ने यह लक्ष्य महज 1.3 ओवर यानी 9 गेंदों में हासिल कर लिया. हालांकि, इस छोटे से लक्ष्य का पीछा करते हुए दक्षिण अफ्रीका ने एक विकेट भी गंवाया और एडेन मार्करम नो-बॉल पर आउट होने से बच गए. इस तरह दक्षिण अफ्रीका ने 9 विकेट से मुकाबला जीत लिया.

A complete team performance sees South Africa wrap up a win in the first #WTC27 Test against Bangladesh 👏 📝: https://t.co/K8rqkMzlEx https://t.co/8wNWDrB0X4 — ICC (@ICC) November 19, 2026

पाकिस्तान और श्रीलंका के मैच में गेंदबाजों का दबदबा

पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच 17 नवंबर से रावलपिंडी में खेला गया दूसरा टेस्ट बाकी मुकाबलों से थोड़ा अलग रहा. यहां बल्लेबाजों के बजाय गेंदबाजों का जलवा देखने को मिला. श्रीलंका की टीम पहली पारी में महज 98 रन पर ढेर हो गई. पाकिस्तान ने इसका पूरा फायदा उठाया और 325 रन बनाकर 227 रन की बढ़त हासिल कर ली.

श्रीलंका ने दूसरी पारी में वापसी करने की कोशिश की और 316 रन बनाए. इससे पाकिस्तान को जीत के लिए 90 रन का लक्ष्य मिला. पाकिस्तान ने इसे सिर्फ 13 ओवर में 2 विकेट खोकर हासिल कर लिया और 8 विकेट से मुकाबला जीत लिया. साथ ही दो मैचों की सीरीज 1-0 अपने नाम की.

A dominant display from Pakistan seals a 1-0 Test series win over Sri Lanka 👊 #WTC27 | 📝: https://t.co/A5oSCPhPSd https://t.co/qm428Fve6E — ICC (@ICC) November 20, 2026

इस मैच में मोहम्मद अब्बास पाकिस्तान के सबसे बड़े हीरो रहे. उन्होंने पहली पारी में 14 रन देकर 3 विकेट और दूसरी पारी में 55 रन देकर 3 विकेट हासिल किए. पूरे मैच में उनके नाम 6 विकेट रहे. उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच के साथ प्लेयर ऑफ द सीरीज भी चुना गया.

भारत-न्यूजीलैंड मैच में 720 रन बनाकर भी नहीं मिली जीत

भारत और न्यूजीलैंड के बीच 19 नवंबर से वेलिंग्टन में खेला गया पहला टेस्ट भी रनों के लिहाज से काफी खास रहा. इस मुकाबले में भारतीय बल्लेबाजों ने ऐसी बल्लेबाजी की कि न्यूजीलैंड के गेंदबाजों के लिए मुश्किलें खड़ी हो गईं.

न्यूजीलैंड ने पहली पारी में 368 रन बनाए. इसके जवाब में भारत ने पहली पारी में 9 विकेट पर 720 रन बनाकर पारी घोषित कर दी. भारतीय टीम को बड़ी बढ़त मिली, लेकिन न्यूजीलैंड ने दूसरी पारी में हार नहीं मानी और पांच विकेट पर 239 रन बनाकर मुकाबला ड्रॉ करा दिया.

न्यूजीलैंड की तरफ से हेनरी निकोल्स ने पहली पारी में नाबाद 175 रन बनाए और दूसरी पारी में भी 31 रन का योगदान दिया. वहीं भारत के लिए 720 रन का बड़ा स्कोर बनाने के बावजूद जीत हासिल करना संभव नहीं हो पाया.

टेस्ट क्रिकेट में भारत के 700+ स्कोर

759/7 घोषित - इंग्लैंड के खिलाफ, चेन्नई, 2016

726/9 घोषित - श्रीलंका के खिलाफ, ब्रेबोर्न, 2009

720/9 घोषित - न्यूजीलैंड के खिलाफ, वेलिंगटन, 2026

707 रन - श्रीलंका के खिलाफ, कोलंबो (SSC), 2010

705/7 घोषित - ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, सिडनी, 2004

A resolute batting display from New Zealand denies India victory in Wellington 👊 #WTC27 📲 https://t.co/R4zvuSfbyN https://t.co/8ksmYEfbzu — ICC (@ICC) November 23, 2026

चार मैच, 4504 रन और क्रिकेट के कई यादगार पल

अगर इन चारों टेस्ट मैचों के स्कोर पर नजर डालें तो कुल 4504 रन बने. भारत-न्यूजीलैंड मुकाबले में 1327 रन, अफगानिस्तान-जिम्बाब्वे मैच में 1211 रन, दक्षिण अफ्रीका-बांग्लादेश मैच में 1137 रन और पाकिस्तान-श्रीलंका मैच में 829 रन बने. इन चार मुकाबलों ने दिखा दिया कि टेस्ट क्रिकेट सिर्फ पांच दिन तक चलने वाला खेल नहीं है, बल्कि इसमें रोमांच, रिकॉर्ड और हैरान कर देने वाले प्रदर्शन की भी कोई कमी नहीं है. इन चार टेस्ट मैचों ने क्रिकेट फैंस को हर तरह का रोमांच दिया.

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