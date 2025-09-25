Add DNA as a Preferred Source
Home

डीएनए एक्सप्लेनर

वो 5 जातियां जो बिहार में बिछाती हैं चुनावी बिसात, किसमें है इन्हें कंट्रोल करने और CM बनने का दम'?

बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार जैसे तमाम समस्याओं से जूझते बिहार में आज भी जाति ही सबसे बड़ा निर्धारक तत्व बनी हुई है. राज्य की राजनीति में 5 जातियां सबसे ज्यादा प्रभाव रखती है और आगामी विधानसभा चुनावों में भी ये जातियां खास असर डालने वाली हैं...

Latest News

बिलाल एम जाफ़री

Updated : Sep 25, 2025, 10:19 AM IST

वो 5 जातियां जो बिहार में बिछाती हैं चुनावी बिसात, किसमें है इन्हें कंट्रोल करने और CM बनने का दम'?
बिहार में विधानसभा के चुनाव होने हैं. राज्य में बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार और कथित 'वोट चोरी' जैसे मुद्दों की बहार है. ऐसे में सवाल ये है कि क्या चुनाव जीतने के लिए ये मुद्दे काफी हैं? या फिर ये कि क्या इन्हीं मुद्दों पर बिहार में चुनाव लड़ा जाएगा? जवाब है नहीं. तमाम समस्याओं से जूझते बिहार में आज भी जाति ही सबसे बड़ा निर्धारक तत्व बनी हुई है. 

अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी ने एक सर्वे कराया है. सर्वे में जो बातें निकल कर बाहर आई हैं, वो हैरान करने वाली हैं. सर्वे के अनुसार, 2018 में बिहार के 57 प्रतिशत लोगों ने अपनी जाति के नेताओं को पसंद किया, जबकि देश भर में यह औसत 55 प्रतिशत था. बिहार जाति जनगणना के अनुसार, उच्च जाति के लोग 15 प्रतिशत, ओबीसी 27 प्रतिशत, ईबीसी 36 प्रतिशत, अनुसूचित जाति 20 प्रतिशत और अनुसूचित जनजाति सिर्फ दो प्रतिशत हैं. मुस्लिम 18 प्रतिशत हैं, जिनमें से पांच उच्च जाति के और 13 ओबीसी और ईबीसी हैं.

यह भी पढ़ें- यादव नहीं, तेजस्वी और राजद के लिए यह है बिहार का ब्रह्मास्त्र...

लेकिन राज्य की राजनीति पर सिर्फ पांच समुदाय - यादव, राजपूत, कोइरी/कुशवाहा, मुस्लिम और भूमिहार का दबदबा है. रोचक यह कि राजपूत और भूमिहार उच्च जाति के हैं, जबकि यादव और कोइरी ओबीसी हैं.

बिहार पॉलिटिक्स

क्यों बिहार में विशेष प्रभाव रखती हैं ये पांच जातियां? 

बता दें कि बिहार में इन पांच जातियों की संख्या बहुत ज़्यादा है. यहां मुसलमान 18% और यादव 14% राज्य की आबादी का एक तिहाई हिस्सा हैं. दूसरा, इनके पास ज़मीन का बड़ा हिस्सा है. पिछले तीन विधानसभा चुनावों - 2010, 2015 और 2020 में - कुल 243 सीटों में से 105 सीटों पर इन्हीं जातियों के उम्मीदवार लगातार जीते हैं.

यादव लगातार 27 सीटें, राजपूत 13, मुसलमान और कोइरी नौ-नौ सीटें और भूमिहार आठ सीटें जीतते रहे हैं. ब्राह्मण, दुसाध और कुर्मी लगातार छह-छह सीटें और EBC पांच सीटें जीतते रहे हैं. 113 सीटों पर पिछले तीन चुनावों में एक ही जाति दो बार जीती है. यादव 18 सीटें, राजपूत 15, मुसलमान नौ, कोइरी सात और भूमिहार 13 सीटें दो बार जीते हैं. कुर्मी आठ सीटें, EBC 16 और गैर-यादव OBC नौ सीटें दो बार जीते हैं.

पिछले तीन विधानसभा चुनावों में यादव 45 सीटें, राजपूत 28, भूमिहार 21, मुसलमान 18 और कोइरी 16 सीटें दो या तीन बार जीते हैं, जो इन सीटों पर उनकी पकड़ को दिखाता है. पूर्णिया की सीटों से आठ मुस्लिम उम्मीदवार लगातार जीते हैं, जो इस इलाके की जनसंख्या की स्थिति को दर्शाता है.

इन सीटों में सबसे ज़्यादा पूर्णिया में हैं, इसके बाद तिरहुत, पटना, दरभंगा और मगध में. पूर्णिया की 70 प्रतिशत सीटों और पटना की दो-तिहाई सीटों पर पिछले तीन चुनावों में एक ही जाति/समुदाय के उम्मीदवार जीते हैं. ध्यान रहे कि पूर्णिया में राज्य की 45 प्रतिशत मुस्लिम आबादी है (जो राज्य में सबसे ज़्यादा है), जबकि पटना में राज्य की दूसरी सबसे ज़्यादा यादव आबादी है.

जिक्र राज्य में इन तमाम जातियों के महत्व का हुआ है तो ये बता देना भी जरूरी है कि महागठबंधन और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन दोनों ने इन पांच समुदायों के उम्मीदवारों को ज़्यादा टिकट दिए हैं. महागठबंधन ने यादव, मुस्लिम, कोइरी-कुशवाहा, राजपूत और भूमिहार उम्मीदवारों को 152 टिकट जो कि 63 प्रतिशत हैं, दिए. वहीं एनडीए ने ऐसे 122 उम्मीदवारों को टिकट दिए जिन्हें 50 प्रतिशत के करीब माना गया है. 

यह भी पढ़ें- प्रशांत किशोर के आरोपों का रहस्य, बीजेपी से ज्यादा रहस्यमय है नीतीश कुमार की चुप्पी

कैसे विधानसभा चुनावों के लिए ज़रूरी रहती हैं ये जातियां ?

यादव, राजपूत, कोइरी/कुशवाहा, मुस्लिम और भूमिहार समुदाय के लोग लगातार विधानसभा में आधे से ज़्यादा सदस्य रहे हैं.  इनकी संख्या 2015 में 143 थी जबकि 2020 में ये नंबर 136 था. 2020 में, 52 यादव विधायकों में से 35 राष्ट्रीय जनता दल से थे. 2020 में 28 राजपूत विधायकों में से सबसे ज़्यादा  भारतीय जनता पार्टी से थे.

21 भूमिहार विधायकों में से सबसे ज़्यादा, आठ, भाजपा से थे. 16 कोइरी विधायकों में से सबसे ज़्यादा, पांच, वामपंथी पार्टियों से थे.19 मुस्लिम विधायकों में से आठ आरजेडी से थे. इन पांच समुदायों से आरजेडी के 54 विधायक हैं, भाजपा के 34, जनता दल (यूनाइटेड) के 16, कांग्रेस और वामपंथी पार्टियों के 10-10 विधायक हैं.

इन पांच समुदायों के 136 विधायकों में से 74 महागठबंधन के टिकट पर जीते, जबकि 54 एनडीए के टिकट पर.  महागठबंधन के पास इन विधायकों का 54 प्रतिशत है, जबकि एनडीए के पास 40 प्रतिशत. इस तरह महागठबंधन में अलग-अलग जाति समूहों का प्रतिनिधित्व कम है और एक ही जाति पर निर्भरता ज़्यादा है.

महागठबंधन ने 2020 में 110 सीटें जीतीं, और इसके दो-तिहाई विधायक इन्हीं पांच समुदायों से हैं. NDA में विभिन्न जाति समूहों का बेहतर और व्यापक प्रतिनिधित्व है. उसने 2020 में 125 सीटें जीतीं, जिनमें से केवल 54 सीटें इन्हीं पांच समुदायों से हैं, यानी सिर्फ़ 43 प्रतिशत. यादव राज्य की आबादी का 14 प्रतिशत हैं, लेकिन विधायकों में उनका हिस्सा 21 प्रतिशत है.

राजपूत आबादी का तीन प्रतिशत हैं, लेकिन विधायकों में उनका हिस्सा 12 प्रतिशत है.  भूमिहारों के मामले में यह अनुपात तीन प्रतिशत बनाम नौ प्रतिशत है, और कोइरी के मामले में सात प्रतिशत बनाम चार प्रतिशत है. इन पांच समुदायों में, केवल मुसलमानों का प्रतिनिधित्व कम है, आठ प्रतिशत बनाम 18 प्रतिशत.

इससे पता चलता है कि सामाजिक न्याय की वकालत करने और बेहतर प्रतिनिधित्व के लिए काम करने के बीच एक अंतर है. दशकों से सकारात्मक कार्रवाई नीतियों, आरक्षण प्रणाली और हाशिए के लोगों के अधिकारों की वकालत करने के बावजूद, जातिगत भेदभाव को बनाए रखने वाले मूल सत्ता संरचनाएं लगभग वैसे ही बनी हुई हैं.

प्रशांत किशोर

प्रशांत किशोर की नई पार्टी से क्या बदलेगी तस्वीर?

बहरहाल जिक्र बिहार में जाति-आधारित राजनीति का हुआ है तो ऐसे में प्रशांत किशोर पर बात यहां स्वतः ही होगी. प्रशांत किशोर का दल जन सुराज इस चुनाव में एक सरप्राइज एंट्री के रूप में उभरा है. उन्होंने साफ कहा है कि जन सुराज बिहार में जातिगत पहचान और विचारधारा के बजाय विकास के मुद्दों पर राजनीति करना चाहता है.

किशोर एनडीए और महागठबंधन दोनों के खिलाफ हैं, लेकिन जातिगत पहचान और सोशल इंजीनियरिंग पर कोई सख्त रुख नहीं अपना रहे हैं. वे रोजगार, भ्रष्टाचार, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं जैसे मुद्दों पर बात कर रहे हैं. वे लगातार राज्य की पिछड़ी स्थिति के लिए नीतीश और लालू दोनों को दोषी ठहराते हैं और लोगों से अपने बच्चों के भविष्य के लिए वोट डालने की अपील करते हैं. उनका दावा है कि जाति और धर्म से परे लगभग 60 प्रतिशत लोग बदलाव चाहते हैं.

यह भी पढ़ें- 'पर्दे के पीछे वाले डायलॉग, बुलडोजर स्टंट नहीं ...', CM योगी पर बनी फिल्म पर अखिलेश यादव ने ली चुटकी

इस लेख की शुरुआत में हमने अज़ीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी के एक सर्वे का  जिक्र किया था.  चलते-चलते ये बता दें कि इस सर्वे के अनुसार, 57 प्रतिशत लोग अपने ही जाति के नेताओं को पसंद करते हैं, जबकि 12 प्रतिशत लोग दूसरी जाति के नेताओं को पसंद करते हैं, वहीं 31 प्रतिशत लोगों के लिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता.

43 प्रतिशत लोगों के लिए विकास, मुद्दे, सरकार का कामकाज, पार्टियों/उम्मीदवारों का विज़न, नेतृत्व वगैरह जैसे दूसरे कारक मायने रखते हैं. ये वे वोटर हैं जिन्हें पीके टारगेट कर रहे हैं और ये और कोई नहीं बल्कि युवा, पढ़े-लिखे लोग हैं.

बहरहाल एक राज्य के रूप में बिहार जाति की जंजीरों से खुद को आजाद करा पाता है या नहीं? इसका फैसला तो समय करेगा. लेकिन जो वर्तमान है और जैसा हम पिछले चुनावों में देख चुके हैं. बिहार जैसे राज्य में जाति की अपनी प्रासंगिकता है. जिसे किसी भी सूरत में नजरअंदाज नहीं किया जा सकता. 

