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AI तकनीक से लैस, बेहतर डिजाइन... FIFA वर्ल्ड कप में इस बार स्मार्ट फुटबॉल होगी इस्तेमाल, जानिए क्या है खास

फीफा वर्ल्ड कप 2026 (FIFA World Cup 2026) आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एडवांस मोशन सेंसर से लैस ये फुटबॉल रेफरी के काम को आसान बनाएगी.

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Gaurav Barar

Updated : Jun 08, 2026, 04:52 PM IST

AI तकनीक से लैस, बेहतर डिजाइन... FIFA वर्ल्ड कप में इस बार स्मार्ट फुटबॉल होगी इस्तेमाल, जानिए क्या है खास

फीफा वर्ल्ड कप 2026 के लिए नई हाईटेक बॉल (Image Source- FIFA)

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  • फीफा वर्ल्ड कप के लिए एडिडास ने ट्रायोन्डा नाम की एक स्मार्ट फुटबॉल बनाई है
  • इस बॉल को मैच से पहले 90 मिनट तक चार्ज करना पड़ता है
  • इतिहास में पहली बार वर्ल्ड कप तीन देश मिलकर होस्ट कर रहे हैं
  • फीफा वर्ल्ड कप 2026 की शुरूआत 11 जून से होगी

जब भी हर चार साल में फीफा वर्ल्ड कप आता है, तो इसकी ऑफिशियल स्पॉन्सर कंपनी एडिडास एक नई और अनोखी फुटबॉल लेकर आती है. इस बार जब पूरी दुनिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का डंका बज रहा है, तो फुटबॉल भला कैसे पीछे रहती? अब फुटबॉल भी 'स्मार्ट' हो गई है, क्योंकि इसके अंदर एक खास मोशन सेंसर फिट किया गया है, जो इसकी हर हरकत पर नजर रखेगा.

इस बार वर्ल्ड कप बॉल का नाम है ट्रायोन्डा (Trionda). यह बॉल सिर्फ अपने सेंसर की वजह से ही चर्चा में नहीं है, बल्कि इसे बनाने में अब तक के सबसे कम पैनल्स यानी टुकड़ों का इस्तेमाल हुआ है. साल 2010 के वर्ल्ड कप की 'जाबुलानी' बॉल तो आपको याद ही होगी, जिसने अपनी अजीब रफ्तार से खिलाड़ियों को खूब छकाया था. लेकिन ट्रायोन्डा के साथ ऐसा कोई सरप्राइज नहीं मिलने वाला.

कितनी बदल गई फुटबॉल?

सोचिए, 1970 के वर्ल्ड कप के लिए टेलस्टार बॉल बनी थी. उसमें 32 काले-सफेद पैनल्स थे, ताकि उस जमाने के ब्लैक एंड व्हाइट टीवी पर लोग बॉल को साफ-साफ देख सकें. हमारे दिमाग में आज भी फुटबॉल की जो छवि है, वो उसी टेलस्टार बॉल की है. लेकिन आज की ट्रायोन्डा बॉल किसी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जैसी है.

इसे मैच से पहले 90 मिनट तक चार्ज करना पड़ता है, तब जाकर यह 6 घंटे तक काम करती है. इसके चार पैनल्स में से एक के अंदर 500 हर्ट्ज का एक मोशन सेंसर लगा है. बॉल का संतुलन न बिगड़े, इसलिए बाकी पैनल्स पर भी बराबर का वजन रखा गया है. यह सेंसर हवा में बॉल की स्पीड, उसकी दिशा और उसके घूमने की रफ्तार को सटीक मापता है. 

FIFA

इस चिप का फायदा क्या है?

दरअसल, फुटबॉल में जब से वार (VAR - वीडियो असिस्टेंट रेफरी) सिस्टम आया है, ऑफसाइड या फाउल का फैसला लेने में बहुत वक्त बर्बाद होता है. इसी टाइम को कम करने के लिए इस चिप को लगाया गया है. यह सेंसर रेफरी को पल-पल का डेटा भेजता है, जिससे ऑफसाइड के फैसले पलक झपकते ही हो जाते हैं.

मैदान के चारों तरफ लगे कैमरे और सेंसर्स खिलाड़ियों की मूवमेंट को ट्रैक करेंगे. यहां तक कि खिलाड़ियों का 3D डिजिटल अवतार भी तैयार किया जाएगा. जब इन सारी जानकारियों को AI (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) के साथ मिलाया जाएगा, तो ऑफसाइड, हैंडबॉल और सटीक ट्रैकिंग का फैसला बिजली की रफ्तार से होगा. इससे 1986 में माराडोना के 'हैंड ऑफ गॉड' या 2010 में फ्रैंक लैम्पार्ड के 'घोस्ट गोल' जैसे विवादों से बचा जा सकेगा.

हवा में कैसा रहेगा ट्रायोन्डा का मिजाज?

2010 की जाबुलानी बॉल बहुत ज्यादा चिकनी थी, इसलिए हवा में उसका रास्ता भांपना मुश्किल था और गोलकीपर उससे नफरत करते थे. लेकिन एडिडास ने ट्रायोन्डा की सतह को जानबूझकर थोड़ा खुरदरा बनाया है. इसमें गहरे खांचे और बारीक बनावट दी गई है, ठीक वैसे ही जैसे गोल्फ की गेंद पर छोटे-छोटे गड्ढे होते हैं. इससे बॉल हवा को चीरते हुए तेजी से आगे बढ़ेगी, लेकिन अपना रास्ता नहीं भटकेगी. 

हालांकि, वैज्ञानिकों की एक रिसर्च में सामने आया है कि बहुत तेजी से मारी गई लंबी किक उम्मीद से कुछ मीटर पहले गिर सकती है. इस पर अभी और रिसर्च होनी बाकी है कि मैच के दौरान हवा और नमी का इस पर क्या असर पड़ेगा.

डिजाइन में छिपा है खास संदेश

2026 का वर्ल्ड कप इतिहास में पहली बार तीन देश मिलकर होस्ट कर रहे हैं- कनाडा, मैक्सिको और अमेरिका. जिसकी शुरूआत आगामी 11 जून से होगी. इसी को ध्यान में रखते हुए ट्रायोन्डा बॉल को सफेद बेस पर लाल, नीले और हरे रंगों से सजाया गया है. साथ ही इस पर मेपल लीफ (कनाडा), बाज (मैक्सिको) और स्टार (अमेरिका) के ग्राफिक्स बनाए गए हैं, जो इन तीनों देशों की एकता को दर्शाते हैं.

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