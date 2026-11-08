पुलिस चौकी में हत्या की धमकी, Ex-Tech Mahindra ऑफिसर को मारी 9 गोलियां, परमजीत मर्डर केस में खुलासा

Paramjith Dhankhar Murder Case: फरीदाबाद में हुए परमजीत धनखड़ मर्डर केस में 7 नवंबर को पुलिस ने आरोपी को बल्लभगढ़ के डीलर चौक से गिरफ्तार किया. आरोपी परिवार के अन्य सदस्य अभी फरार हैं.

मृतक परमजीत धनखड़ सिंगापुर में रहते थे

धनखड़ 5 नंवबर को फरीदाबाद पहुंचे थे

पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है

Paramjith Dhankhar Murder Case: हरियाणा के फरीदाबाद में पार्किंग विवाद के बाद एक्स टेक महिंद्रा ऑफिसर परमजीत धनखड़ की हत्या के मामले में चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं. आरोपी मोनू शर्मा ने मर्डर से कुछ घंटे पहले पुलिस चौकी में ही परमजीत को जान से मारने की धमकी दी थी. उसने कहा था 'आज रात तक तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा' इसके बावजूद दोनों पक्षों के बीच समझौता करा दिया गया. उसी रात आरोपी ने परमजीत पर करीब 15 राउंड फायरिंग की, जिनमें से 9 गोलियां धनखड़ को लगीं और मौके पर ही मौत हो गई. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.

45 वर्षीय परमजीत धनखड़ सिंगापुर में रहते थे. वह FPT Software में सीनियर वाइस प्रेसिडेंट थे और इससे पहले Tech Mahindra के एशिया-पैसिफिक क्षेत्र में रीजनल बिजनेस हेड थे. वह 5 नवंबर को सिंगापुर से भारत आए थे. उन्हें 24 नवंबर को अपने भतीजे की शादी में भी शामिल होना था.

क्या था विवाद?

परमजीत और उनके पड़ोसी मोहन शर्मा उर्फ मोनू के परिवारों के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था. 6 नंवबर को विवाद पार्किंग एरिया के टूटे गेट को लेकर हुआ था. परमजीत के बेटे शौर्य ने आरोपी से गेट ठीक कराने को कहा था. इस पर मोनू ने कथित तौर पर जवाब दिया- 'मैं पिल्लों से बात नहीं करता, अपने पिता को भेजो'.

बेटे से हुई इस बातचीत की जानकारी मिलने के बाद परमजीत ने पुलिस चौकी पहुंचकर शिकायत की. पुलिस ने आरोपी को बुलाया. इसी दौरान मोनू ने पुलिसकर्मियों के सामने ही परमजीत को उसी रात जान से मारने की धमकी दी. पुलिस ने धमकी को गंभीरता से लेने के बजाय दोनों पक्षों के बीच समझौता करा दिया.

पार्किंग में बुलाया, बोला- कभी विधवा को देखा है?

6 नवंबर( शुक्रवार) रात आरोपी ने परमजीत को पार्किंग में बातचीत के बहाने बुलाया. वहां उसने फिर धमकी दी. उसने कहा, 'क्या तुमने कभी देखा है कि विधवा कैसी दिखती है? तुम्हें भगवान पर बहुत भरोसा है, चलो तुम्हें सीधे उनके पास भेजता हूं'.

इसके बाद आरोपी ने अपनी लाइसेंसी पिस्टल से फायरिंग शुरू कर दी. पुलिस के मुताबिक, उसने करीब 15 राउंड गोलियां चलाईं. इनमें से 9 गोलियां परमजीत को लगीं और मौके पर ही मौत हो गई. आरोपी ने शौर्य को भी निशाना बनाया, लेकिन वह बच गया. फायरिंग के बाद आरोपी अपने परिवार के साथ मौके से फरार हो गया. शौर्य की सूचना पर पुलिस पहुंची और घटनास्थल से कारतूस के खोखे बरामद किए.

एक ही बिल्डिंग में रहते थे दोनों परिवार

परमजीत का परिवार फरीदाबाद के सेक्टर 21C में मकान नंबर 641 की पहली मंजिल पर रहता था, जबकि आरोपी मोनू तीसरी मंजिल पर रहता था. दोनों परिवारों के बीच पहले भी कई बार विवाद हो चुका है. पार्किंग के अलावा पालतू कुत्ते के कॉमन एरिया में गंदगी करने और अन्य पड़ोसी विवादों की भी जांच पुलिस कर रही है.

आसपास के लोगों ने भी आरोपी के व्यवहार को लेकर शिकायतें की थीं. मोनू पर देर रात तेज आवाज में गाने बजाने, स्पीड में गाड़ी चलाने और हवाई फायरिंग करने के आरोप भी हैं. करीब एक साल पहले उसके ठिकाने पर GST विभाग की छापेमारी की बात भी सामने आई है.

परिवार के चार अन्य सदस्यों के नाम भी FIR में

पुलिस ने आरोपी मोहन शर्मा को 7 नवंबर को बल्लभगढ़ के डीलर चौक से गिरफ्तार किया. उसके पास से लाइसेंसी पिस्टल, हथियार रखने वाले बैग में रखे 59 जिंदा कारतूस और दो मैगजीन बरामद की गईं. परमजीत के बेटे शौर्य की शिकायत पर सूरजकुंड थाने में FIR दर्ज की गई है. FIR में आरोपी के अलावा उसकी पत्नी दिव्या, बेटे मयंक, बेटी नैना और भाई हेतराम के नाम भी शामिल किए गए हैं.

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