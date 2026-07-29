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हिंदी न्यूज़डीएनए एक्सप्लेनर

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Explained: डिजिटल अरेस्ट पर मौजूदा कानून क्यों हैं नाकाफी? समझें नए लॉ से कैसे रुकेगा साइबर क्राइम का खेल

क्या होता है डिजिटल अरेस्ट और भारत में मौजूदा कानून क्यों इसे रोकने के लिए है नाकाफी? समझें नए कानूनों से कैसे बदलेंगे हालात...

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Jaya Pandey

Updated : Jul 29, 2026, 01:05 PM IST

Explained: डिजिटल अरेस्ट पर मौजूदा कानून क्यों हैं नाकाफी? समझें नए लॉ से कैसे रुकेगा साइबर क्राइम का खेल

डिजिटल अरेस्ट स्कैम में कानून की किस कमी का फायदा उठाते हैं स्कैमर्स? Image: AI

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  • साइबर ठगी का सबसे खतरनाक तरीका है डिजिटल अरेस्ट
  • ठग खुद को पुलिस या जांच एजेंसी का अधिकारी बताकर करते हैं कॉल
  • भारत के मौजूदा कानूनों के बावजूद डिजिटल अरेस्ट क्राइम से बचना आसान नहीं
  • साइबर अरेस्ट के नए कानूनों से हालात बदलने की उम्मीद

डिजिटल अरेस्ट साइबर ठगी का खतरनाक तरीका है. इसमें ठग खुद को पुलिस, CBI, ED, कस्टम विभाग, नारकोटिक्स विभाग या इंटरपोल जैसी एजेंसियों का अधिकारी बताकर लोगों को डराते हैं. वे झूठा दावा करते हैं कि पीड़ित का नाम मनी लॉन्ड्रिंग, ड्रग तस्करी, फर्जी दस्तावेज या किसी और गंभीर अपराध से जुड़ा है. इसके बाद गिरफ्तारी, बैंक अकाउंट फ्रीज होने या संपत्ति जब्त होने का डर दिखाकर पीड़ित पर लगातार मानसिक दबाव बनाया जाता है और उससे पैसे ऐंठे जाते हैं.

कैसे काम करते हैं डिजिटल अरेस्ट स्कैम के ठग?

डिजिटल अरेस्ट स्कैम में ठग काफी सुनियोजित तरीके से काम करते हैं. फोन कॉल या मैसेज से इस ठगी की शुरुआत होती है. ठग किसी पार्सल में अवैध सामान मिलने, मोबाइल नंबर या सिम कार्ड के गलत इस्तेमाल, KYC से जुड़ी समस्या, कस्टम नियमों के उल्लंघन या किसी सरकारी जांच का हवाला देकर बातचीत शुरू करते हैं. इसके बाद वे कॉल को पुलिस अधिकारी या किसी जांच एजेंसी अधिकारी के पास ट्रांसफर करने का नाटक करते हैं और धीरे-धीरे पीड़ित उनकी जाल में फंसता चला जाता है. 

इसके बाद ठग पीड़ित से जांच पूरा होने तक पैसे जमा करने के लिए कहते हैं. पैसे की इस उगाही को कभी वेरिफिकेशन का नाम दिया जाता है तो कभी सिक्योरिटी डिपॉजिट या मामला खत्म करने की रकम बताया जाता है. ऐसे में पीड़ित UPI, बैंक ट्रांसफर या दूसरे डिजिटल माध्यमों से पैसे भेजने के लिए मजबूर हो जाता है. वहीं, कुछ मामलों में ठग पीड़ित के बैंक अकाउंट की डिटेल या ओटीपी जानने की कोशिश करते हैं. 

भारत में मौजूदा कानून क्यों डिजिटल अरेस्ट से निपटने में नाकाफी हैं?

भारत में मौजूदा कानूनों के बावजूद डिजिटल अरेस्ट जैसे साइबर अपराधों से निपटना मुश्किल है. इसकी एक बड़ी वजह यह है कि ऐसे अपराधों में कई बार ठग, पीड़ित, बैंक खाते और डिजिटल लेनदेन अलग-अलग राज्यों या देशों से जुड़े होते हैं. अपराधी अक्सर फर्जी या दूसरे लोगों के नाम पर खोले गए बैंक खातों (म्यूल अकाउंट्स) का इस्तेमाल करते हैं.

एक बार पीड़ित से रकम मिलने के बाद इसे कई खातों में तेजी से ट्रांसफर किया जाता है. इससे इस पैसे का पता लगाना और समय पर अकाउंट फ्रीज करना मुश्किल हो जाता है. जांच एजेंसियों को डिजिटल सबूत जुटाने, अपराधियों की पहचान करने और दूसरे राज्यों या देशों में मौजूद नेटवर्क तक पहुंचने में भी चुनौती आती है.

कई मामलों में पीड़ित खुद भी सोशल स्टिग्मा की वजह से डिजिटल अरेस्ट के केस को रिपोर्ट करने से बचते हैं. उन्हें समाज में अपनी प्रतिष्ठा खोने का डर होता है. लोगों का यही डर स्कैमर्स के एक के बाद दूसरे व्यक्ति को निशाना बनाने का कॉन्फिडेंस देता है. 

अपराधी कई बार लोगों का डेटा चुराने के लिए डार्क वेब का सहारा लेते हैं और रैनसमवेयर-एज-ए-सर्विस (RaaS) मॉडल का इस्तेमाल करते हैं जिससे जांच एजेंसी की नजर में आना मुश्किल होता है.

नए कानून के तहत क्या बदलेगा?

भारत सरकार अभी इन खास कमियों को दूर करने के लिए कानूनी मसौदा तैयार कर रही है. सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से डिजिटल अरेस्ट को विशिष्ट आपराधिक अपराध के रूप में परिभाषित करने के लिए कहा है जिसमें कड़ी सजा का प्रावधान हो.

प्रस्तावित फ्रेमवर्क में अगर धोखाधड़ी के शुरुआती सबूत मिलते हैं तो अधिकारियों को आरोपी की संपत्ति को फ्रीज करने का अधिकार मिल सकता है. इसके अलावा मार्केट में आने वाली नई टेक्नोलॉजी पर भी नजर रखी जाएगी. इस नए कानून का मकसद डीपफेक और डिजिटल स्कैम में इस्तेमाल होने वाले दूसरे नए तरह के ऑनलाइन अपराधों के गलत इस्तेमाल से पूरी तरह निपटना है.

अभी खुद को डिजिटल अरेस्ट स्कैन से कैसे बचाएं?

डिजिटल अरेस्ट स्कैम से बचने का सबसे आसान तरीका यह समझना है कि फोन या वीडियो कॉल पर कोई भी असली पुलिस अधिकारी या सरकारी एजेंसी आपको 'डिजिटल अरेस्ट' नहीं कर सकती. अगर कोई व्यक्ति खुद को पुलिस या किसी जांच एजेंसी का अधिकारी बताकर तुरंत पैसे जमा करने के लिए कहता है, तो यह बड़ा खतरे का संकेत है. ऐसी स्थिति में घबराने के बजाय कॉल काट दें और संबंधित विभाग की आधिकारिक वेबसाइट या आधिकारिक फोन नंबर के जरिए खुद संपर्क करके जानकारी की पुष्टि करें. किसी अनजान व्यक्ति को OTP, PIN, पासवर्ड या बैंकिंग संबंधी संवेदनशील जानकारी नहीं देनी चाहिए.

अगर किसी व्यक्ति के साथ साइबर ठगी हो जाती है या पैसे ट्रांसफर हो जाते हैं, तो उसे बिना देरी किए भारत की साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर संपर्क करना चाहिए और नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पर शिकायत दर्ज करनी चाहिए. जल्दी शिकायत करने से संबंधित बैंक और वित्तीय संस्थानों के साथ मिलकर ठगी की रकम को रोकने या फ्रीज करने की संभावना बढ़ सकती है. संदिग्ध फोन नंबर, मैसेज और संचार से जुड़े मामलों की रिपोर्टिंग के लिए सरकार के संचार साथी प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध चक्षु सुविधा का भी इस्तेमाल किया जा सकता है.

सबसे जरूरी बात यह है कि कोई भी सरकारी अधिकारी फोन या वीडियो कॉल पर किसी व्यक्ति को डराकर 'डिजिटल अरेस्ट' नहीं करता और न ही किसी अपराध की जांच के नाम पर पैसे ट्रांसफर करने को कहता है. अगर कोई व्यक्ति पुलिस, CBI, ED या किसी दूसरी एजेंसी का नाम लेकर आपको डराए और पैसे मांगे, तो इसे गंभीर चेतावनी मानें. घबराने के बजाय कॉल काटें, परिवार या भरोसेमंद व्यक्ति को तुरंत बताएं और आधिकारिक माध्यम से इसकी पुष्टि करें. यही सावधानी डिजिटल अरेस्ट जैसे साइबर ठगी के जाल से बचने का सबसे प्रभावी तरीका है.
 

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