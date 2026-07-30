Explained: वंदे मातरम् बिल 2026 से क्या बदलेगा? समझें कब बनेगा कानून और इसके उल्लंघन की सजा क्या होगी

डीएनए एक्सप्लेनर
मोदी सरकार संसद के मानसून सत्र में वंदे मातरम् बिल 2026 पास करवाकर इसे कानून बनाने की तैयारी कर रही है. राज्यसभा में बुधवार को यह विधेयक पारित हो गया, समझें इस विधेयक में क्या है खास और वंदे मातरम् के अपमान पर क्या होगा सजा का प्रावधान...
वंदे मातरम् भारत का राष्ट्रीय गीत है. अब इसे कानूनी संरक्षण देने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है. राज्यसभा ने बुधवार को नेशनल ऑनर अमेंडमेंट बिल 2026 (National Honour Amendment Bill 2026) पारित कर दिया. इस संशोधन का मकसद वंदे मातरम् को भी राष्ट्रीय गान जन गण मन की तरह वैधानिक संरक्षण देना है. इस विधेयक से वंदे मातरम् के अपमान, इसे गाने से रोकने या इसके गायन में जानबूझकर बाधा डालने पर कानूनी एक्शन लिया जा सकेगा.
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राज्यसभा में इस विधेयक पर चर्चा के दौरान गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि यह संशोधन केवल एक कानूनी बदलाव नहीं है, बल्कि भारत की राष्ट्रीय चेतना, सांस्कृतिक विरासत और स्वतंत्रता संग्राम की भावना के प्रति देश की प्रतिबद्धता का प्रतीक है. उन्होंने कहा कि वंदे मातरम् करोड़ों भारतीयों की भावनाओं और आजादी के आंदोलन की विरासत से जुड़ा हुआ है इसलिए इसे भी उचित कानूनी संरक्षण मिलना चाहिए.
अभी देश में राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम अधिनियम, 1971 के तहत राष्ट्रीय ध्वज, भारत के संविधान और राष्ट्रीय गान जन गण मन को कानूनी संरक्षण मिला हुआ है. इस कानून की धारा 3 के अनुसार अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर राष्ट्रगान के गायन में बाधा डालता है, किसी को राष्ट्रगान गाने से रोकता है या राष्ट्रगान गा रही सभा में व्यवधान पैदा करता है, तो उसे तीन साल तक की कैद, जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है.
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नए संशोधन के जरिए इस कानूनी सुरक्षा का दायरा वंदे मातरम् तक बढ़ाने का प्रस्ताव किया गया है. अगर यह विधेयक कानून बन जाता है तो वंदे मातरम् का जानबूझकर अपमान करना, इसे गाने में बाधा डालना या लोगों को इसे गाने से रोकना भी दंडनीय अपराध माना जाएगा. ऐसे मामलों में वही सजा लागू होगी जो अभी राष्ट्रगान के अपमान या उसे गाने में बाधा पहुंचाने के लिए निर्धारित है. इसमें अधिकतम तीन साल की कैद, जुर्माना या दोनों सजाएं शामिल हैं.
राज्यसभा में इस विधेयक के पारित होने के बाद भी इसे कानून बनने में लंबा सफर पूरा करना होगा. इसे संसद के निचले सदन यानी लोकसभा में भी पारित होना होगा और इसके बाद राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने के बाद यह कानून विधेयक का रूप ले सकेगा.
नेशनल ऑनर अमेंडमेंट बिल 2026 इसलिए जरूरी है क्योंकि वंदे मातरम् का भारत के स्वतंत्रता संग्राम से गहरा संबंध रहा है. बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने इसे अपने उपन्यास आनंदमठ में शामिल किया था और बाद में यह आजादी की लड़ाई के दौरान लाखों स्वतंत्रता सेनानियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना. 24 जनवरी, 1950 को संविधान सभा के अध्यक्ष डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने ऐलान किया था कि जन गण मन भारत का राष्ट्रगान होगा, जबकि वंदे मातरम् को उसके ऐतिहासिक महत्व और स्वतंत्रता आंदोलन में निभाई गई भूमिका के कारण राष्ट्रगान के समान ही सम्मान दिया जाएगा. इस ऐतिहासिक भावना को कानूनी आधार देने के मकसद से अब यह संशोधन लाया गया है.