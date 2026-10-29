Exclusive: 'आम लोगों की किसी को परवाह नहीं', CJP से किसने और क्यों मांगा 100 करोड़ का मुआवजा? जानें पूरा मामला

PIL में अंतरिम राहत के तौर पर CJP को हाई कोर्ट में 100 करोड़ रुपये जमा करने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया था, जिससे प्रभावित लोगों के अधिकारों की रक्षा की जा सके.

कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) से 100 करोड़ के मुआवजे की मांग की गई है. दिल्ली हाईकोर्ट में मुआवजे की मांग को लेकर एक याचिका दाखिल की गई. याचिकाकर्ता ने CJP से उनके हालिया विरोध-प्रदर्शन के दौरान आम लोगों को हुई परेशानी के लिए यह मुआवजा मांगा है. हालांकि दिल्ली हाईकोर्ट ने इस याचिका को सुनने से इनकार कर दिया. कोर्ट ने याचिकाकर्ता को सुप्रीम कोर्ट जाने की सलाह दी. दिल्ली हाईकोर्ट के वरिष्ठ वकील राकेश कुमार सैनी ने यह PIL दाखिल की थी.

'सुप्रीम कोर्ट में ऐसा कोई PIL नहीं'

दिल्ली हाईकोर्ट के वरिष्ठ वकील आरके सैनी से 'DNA India' ने इसी मुद्दे को लेकर बात की. 'DNA India' से बात करते हुए आरके सैनी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिकाओं को देखने के बाद आगे की रणनीति तय की जाएगी. मुझे यकीन है कि सुप्रीम कोर्ट में इस तरह का कोई PIL दाखिल नहीं है. मैं हाईकोर्ट में फिर से एप्लीकेशन दूंगा कि मेरी याचिका को सुना जाए और प्रदर्शन कर आम लोगों की दिक्कतें बढ़ाने वालों की जवाबदेही तय की जाए. उन्होंने कहा कि मेरी याचिका आम लोगों को हुई परेशानी को लेकर थी, लेकिन कोर्ट ने उसे बिना सुने ही वापस कर दिया.

PIL दाखिल करने की क्या थी वजह?

40 साल से ज्यादा समय से दिल्ली हाईकोर्ट में प्रैक्टिस करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता आरके सैनी ने बताया कि मैंने सिर्फ एक कॉमन मैन के बिहाफ में यह याचिका दाखिल की थी. खुद को सोशल एक्टिविस्ट बताने वाले बिना परमिशन के प्रदर्शन कर रहे, जिसकी वजह से हजारों-लाखों लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा. स्कूल जाने वाले बच्चे, बूढ़े, ऑफिस जाने वाले, दुकानदार समेत हजारों लोग इस प्रदर्शन की वजह से प्रभावित हुए, जिन्हें कम्पनसेट किया जाना चाहिए, लेकिन किसी को भी इनकी चिंता नहीं.

लाखों लोग हुए थे प्रभावित

वरिष्ठ वकील आरके सैनी ने कहा कि प्रदर्शन करने वालों (CJP) से फाइन रिकवरी करने के लिए सरकार को पहल करनी चाहिए थी, क्योंकि इससे लाखों की संख्या में लोग इफेक्टेड हुए. इसके लिए कमेटी बननी चाहिए थी. अगर हाईकोर्ट याचिका पर सुनवाई करने को राजी हो जाता और कोर्ट की तरफ से सिर्फ नोटिस भी जारी होता तो ऐसे 'उपद्रव मचाने वालों' को आगे ऐसा नहीं करने की हिम्मत नहीं होती. कोर्ट के नोटिस के बाद भविष्य में भी कोई विरोध-प्रदर्शन के नाम पर अराजकता फैलाने की कोशिश नहीं करता.

सीधे सुप्रीम कोर्ट जाने से भी नहीं बनती बात!

उन्होंने कहा कि दिल्ली की दिक्कत के लिए हमें सबसे पहले दिल्ली हाईकोर्ट जाना चाहिए, इसलिए हम वहां गए. अगर सीधे सुप्रीम कोर्ट चले जाते तो वहां से कहा जाता कि आप यहां क्यों आ गए? हाईकोर्ट ने PIL को सुना नहीं. ऑल इंडिया लेवल पर जब भी कोई मामला होता है और सुप्रीम कोर्ट को लगता है तो वह खुद भी सभी मामलों को कम्पाइल करने के लिए कहता है. इस मामले में भी हमें इंतजार करना चाहिए था.

PIL क्या-क्या?

याचिका में कहा गया कि विरोध-प्रदर्शन का अधिकार सबको है, लेकिन इसकी वजह से आम नागरिकों के सामान्य जीवन, कामकाज, शिक्षा और आने-जाने के अधिकार प्रभावित नहीं होने चाहिए.

अंतरिम राहत के तौर पर याचिका में कॉकरोच जनता पार्टी को हाई कोर्ट में 100 करोड़ रुपये जमा कराने का निर्देश देने की मांग की गई. इस राशि को प्रदर्शन के दौरान प्रभावित लोगों में बांटने की बात की गई थी.

याचिकाकर्ता ने मांग की थी कि अदालत एक उच्चस्तरीय समिति गठित करे, जो प्रभावित लोगों के दावों की जांच कर मुआवजा तय करे.

याचिका में संबंधित सरकारी अधिकारियों से भी आवश्यक कार्रवाई और मुआवजे के लिए फंड बनाने के निर्देश देने की मांग की गई थी.

याचिका में त्योहारों के दौरान 11 नवंबर 2026 तक आम लोगों के दैनिक जीवन, काम और शिक्षा में बाधा न डालने के निर्देश देने की भी कोर्ट से मांग की गई थी.

याचिका में केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस को भी पक्षकार बनाया गया. याचिकाकर्ता का आरोप है कि अधिकारी कथित अव्यवस्था को नियंत्रित करने में असमर्थ रहे.

याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट के एक पुराने फैसले का हवाले देते हुए प्रदर्शन के दौरान कथित नुकसान या परेशानी के लिए सामूहिक जुर्माने और मुआवजे की कार्रवाई शुरू करने की मांग की गई थी.

कोर्ट ने क्या कहा?

एक्टिंग चीफ जस्टिस नितिन वासुदेव सांब्रे और जस्टिस संजय शर्मा की खंडपीठ ने कहा कि इसी तरह के मामलों पर पहले से ही सुप्रीम कोर्ट विचार कर रहा है. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भी कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष इस प्रकार के मामले पहले से पेंडिंग हैं. बेंच ने कहा कि याचिकाकर्ता अपनी मांगों के साथ सुप्रीम कोर्ट जा सकता है.

सुप्रीम कोर्ट जाने की सलाह

न्यूज एजेंसी PTI की रिपोर्ट के मुताबिक, बेंच ने कहा,'न्यायिक अनुशासन की मांग है कि ऐसी स्थिति में यह अदालत कार्यवाही से दूर रहे और परस्पर विरोधी आदेश पारित न करे.' याचिकाकर्ता ने जब इस बात पर जोर दिया कि उनकी मांगें सुप्रीम कोर्ट के सामने पेंडिंग मामलों में उठाई गई मांगों से अलग हैं, तो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि छोटे व्यापारियों ने सुप्रीम कोर्ट के सामने कई याचिकाएं दायर की हैं. उन याचिकाओं में दावा किया गया है कि विरोध-प्रदर्शनों के कारण उनकी रोजी-रोटी रुक गई है.

सुप्रीम कोर्ट में 50 से ज्यादा याचिका

शुरुआत में पीठ ने कहा कि वह सुप्रीम कोर्ट में लंबित याचिकाओं पर उसके आदेश का इंतजार करने के लिए इस याचिका पर कार्यवाही टाल देगी. हालांकि, बाद में उसने याचिका का निस्तारण कर दिया और साफ किया कि उसने याचिका के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त नहीं की है. पीठ ने याचिकाकर्ता से कहा, 'उन कार्यवाहियों का दायरा क्या है? उच्चतम न्यायालय में 50 से अधिक याचिकाएं लंबित हैं.'