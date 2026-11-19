एम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड ऑर्गनाइजेशन (EPFO) ने रिटायरमेंट के बाद पीएफ की रकम निकालने के लिए सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान (SWP) को मंजूरी दी है. जानें क्या है यह नया सिस्टम और अकाउंट होल्डर्स और उनके डिपेंडेंट को इससे कैसे मिलेगा फायदा...

अब रिटायर हो चुके कर्मचारी अपनी पूरी पीएफ सेविंग एक साथ निकालने के बजाय उसे किस्तों में निकाल सकेंगे. (Image Credit: IANS)

EPFO Systematic Withdrawn Plan: देशभर के करोड़ों सैलरीड एम्प्लॉयीज के लिए रिटायरमेंट के बाद आर्थिक सुरक्षा के लिहाज से बेहद अहम खबर है. एम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड ऑर्गनाइजेशन (EPFO) ने रिटायरमेंट के बाद पीएफ की रकम निकालने के लिए सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान (SWP) को मंजूरी दी है. इस सुविधा के तहत अब रिटायर हो चुके कर्मचारी अपनी पूरी पीएफ सेविंग एक साथ निकालने के बजाय उसे किस्तों में निकाल सकेंगे. इससे उनके पास प्रोविडेंट फंड को रिटायरमेंट के बाद रेगुलर इनकम के सोर्स के तौर पर इस्तेमाल करने का ऑप्शन मिलेगा.

EPFO के इस फैसले को गुरुवार, 19 नवंबर को हुई सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज (CBT) की 240वीं बैठक में मंजूरी दी गई. बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मंडाविया ने की. नए SWP प्लान के तहत रिटायर्ड कर्मचारी अपनी जरूरत के हिसाब से पीएफ की जमा रकम धीरे-धीरे निकाल सकेंगे. वहीं, जो पैसा अकाउंट में बचा रहेगा, वह ईपीएफ सिस्टम में इन्वेस्टेड रहेगा और उसपर मौजूदा ईपीएफ इंट्रेस्ट रेट के हिसाब से ब्याज भी मिलता रहेगा.

The CBT approved a proposal to introduce a Systematic Withdrawal Plan, which will enable retiring EPF members to receive their accumulated provident fund savings in periodic instalments instead of withdrawing the entire amount in one go. The introduction of SWP will enable members to convert their retirement savings into a stable and predictable stream of systematic withdrawals post-retirement, while preserving ownership of the underlying corpus. In case of the member's death during the payout period, the nominee or dependent will be able to withdraw the remaining balance or continue receiving periodic payments. The initiative will enhance retirement financial security by providing members with a flexible, regular and reliable income stream, while safeguarding their families' interests: EPFO — ANI (@ANI) November 19, 2026

क्या है EPFO का नया सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान?

अभी तक ज्यादातर कर्मचारी रिटायरमेंट के बाद अपने EPF अकाउंट में जमा पूरी रकम एकमुश्त निकाल लेते हैं. इसके बाद उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती होती है कि इस पैसे को कहां इन्वेस्ट किया जाए जिससे रिटायरमेंट के बाद भी रेगुलर पैसे आते रहें. ईपीएफओ का यह नया सिस्टम इस दिक्कत को दूर करने का ऑप्शन है. इसके तहत कर्मचारी को रिटायरमेंट के बाद अपना पूरा पीएफ कॉर्पस एक साथ निकालने की जरूरत नहीं होगी. वह अपनी जमा रकम में से समय-समय पर किस्तों में पैसा निकाल सकेगा. दूसरी तरफ, जो रकम अकाउंट में बची रहेगी, वह EPF में इन्वेस्टेड रहेगी और उस पर ब्याज भी मिलता रहेगा

EPFO के नए SWP प्लान में मिल सकते हैं ये 3 विकल्प

प्रस्तावित SWP फ्रेमवर्क में पीएफ की रकम निकालने के लिए तीन तरह के विकल्प दिए जाने की उम्मीद है. इससे रिटायर्ड कर्मचारियों को अपनी आर्थिक जरूरत के मुताबिक पैसा निकालने में आसानी होगी.

1. किस्तों में पैसा निकालना

इस विकल्प के तहत कर्मचारी अपने PF अकाउंट में जमा पूरी रकम एक साथ निकालने के बजाय उसे तय समय पर किस्तों में निकाल सकेंगे. इससे रिटायरमेंट के बाद हर महीने या निर्धारित अंतराल पर पैसों की जरूरत पूरी करने में मदद मिल सकती है.

2. पार्शियल लंप सम या कुछ रकम एक साथ निकालना

इस विकल्प में कर्मचारी अपनी PF सेविंग का एक हिस्सा शुरुआत में ही एकमुश्त निकाल सकेंगे. इसके बाद बची हुई रकम को तय समय के अनुसार किस्तों में पा सकेंगे. इसमें जरूरत पड़ने पर बड़ी रकम भी मिलेगी और बाकी पैसा अकाउंट में बना भी रहेगा.

3. सिर्फ ब्याज निकालने का विकल्प

तीसरे विकल्प में कर्मचारी अपने PF अकाउंट में जमा प्रिंसपल अमाउंट को इन्वेस्टेड रख सकेंगे और उस पर मिलने वाला ब्याज निकाल सकेंगे. इससे उनकी मूल जमा पूंजी ईपीएफ में बनी रहेगी और ब्याज के रूप में उनके पास एक नियमित सोर्स ऑफ इनकम होगा.

इसके अलावा प्रस्तावित व्यवस्था में कर्मचारियों को SWP प्लान बंद करने का विकल्प भी मिल सकता है. ऐसे में अगर कोई मेंबर बाद में पूरी बची हुई रकम निकालना चाहता है, तो वह फाइनल गाइडलाइंस जारी होने के बाद ऐसा कर सकेगा.

रिटायरमेंट के बाद कर्मचारी की मौत हुई तो PF के पैसों का क्या होगा?

EPFO ने नए प्रस्ताव में परिवार की जरूरतों को भी ध्यान में रखा है. मान लीजिए कोई कर्मचारी रिटायरमेंट के बाद SWP के जरिए किस्तों में PF की रकम ले रहा है और पेमेंट पीरियड के दौरान उसकी मौत हो जाती है. ऐसी स्थिति में उसके नॉमिनी या डिपेंडेंट के पास अकाउंट में बची रकम को एक साथ या फिर किश्तों में निकालने का ऑप्शन भी होगा. लेकिन इस सिस्टम में पैसा कितने अंतराल पर निकाला जा सकेगा, अकाउंट में न्यूनतम कितना बैलेंस रखना जरूरी होगा और SWP सुविधा का चुनाव करने की प्रक्रिया क्या होगी, जैसे सवालों पर ईपीएफओ की डिटेल्ड गाउडलाइंस का इंतजार है.