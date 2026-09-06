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हिंदी न्यूज़डीएनए एक्सप्लेनर

डीएनए एक्सप्लेनर

नील नदी से लाल सागर तक बढ़ा तनाव! मिस्र और इथियोपिया में क्यों ठनी? जानिए पूरा विवाद

नील नदी के पानी और लाल सागर में हिस्सेदारी को लेकर मिस्र और इथियोपिया के बीच तनाव चरम पर है। आइए जानते हैं आखिर क्यों ये विवाद उभरा है.

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Aman Upadhyay

Updated : Sep 06, 2026, 08:52 PM IST

नील नदी से लाल सागर तक बढ़ा तनाव! मिस्र और इथियोपिया में क्यों ठनी? जानिए पूरा विवाद

इथियोपिया और मिस्र आमने-सामने, AI Photo

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  • इथियोपिया तीन और नए बांध बनाने की तैयारी में है. 
  • मिस्र नील नदी पर निर्भर है और नए बांधों को अपनी सुरक्षा के लिए खतरा मानता है.
  • थियोपिया ने समुद्र तक पहुंच के लिए सोमालीलैंड से समझौता किया.
  • सितंबर 2026 में चीन ने पहली बार नील नदी को मिस्र की लाइफलाइन बताया. 


Nile River Dispute: अफ्रीका की सबसे ऐतिहासिक नदी, नील नदी इस समय एक बहुत बड़े अंतरराष्ट्रीय विवाद का केंद्र बन चुकी है। मिस्र और इथियोपिया के बीच सालों से चल रहा यह पानी का झगड़ा अब सिर्फ नदी तक सीमित नहीं रहा, बल्कि यह बहकर लाल सागर के तटों तक पहुंच गया है।

इथियोपिया ने नील नदी पर अपने विशाल बांध GERD के निर्माण के बाद अब तीन नए बांध बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। दूसरी तरफ, पानी की कमी से जूझ रहे मिस्र ने इसे अपने अस्तित्व के लिए खतरा बताते हुए लाल सागर के जरिए इथियोपिया को घेरने की रणनीति अपनाई है।

क्या है पूरा मामला?

विवाद की शुरुआत इथियोपिया के ग्रैंड इथोपियन रेनेसां डैम (GERD) से हुई थी, जिसे इथियोपिया ने करीब 5 अरब डॉलर की लागत से नील नदी की सहायक नदी 'ब्लू नील' पर बनाया है। इस बांध का उद्घाटन 9 सितंबर 2025 को किया गया था, जिसकी क्षमता 5,150 मेगावाट बिजली पैदा करने की है।

बात यहीं खत्म नहीं हुई। इथियोपिया ने मार्च 2026 में नील नदी पर तीन और नए पनबिजली प्रोजेक्ट्स कराडोबी, मंदाया, और बेको आबो की घोषणा कर दी। इन तीनों बांधों की अनुमानित लागत 10.5 अरब डॉलर है और इनसे 5,700 मेगावाट बिजली बनाने का लक्ष्य है।

इथियोपिया के जल और ऊर्जा मंत्री हबतामु इतेफा गेलाता ने दोटूक शब्दों में कहा है कि इथियोपिया को अपने जल संसाधनों के विकास के लिए किसी की अनुमति की आवश्यकता नहीं है। वहीं, मिस्र के लिए यह जीवन-मरण का सवाल है, क्योंकि मिस्र अपनी 97 प्रतिशत से अधिक ताजे पानी की जरूरतों के लिए अकेले नील नदी पर निर्भर है। मिस्र के मंत्रियों ने चेतावनी दी है कि वे अपनी जल सुरक्षा के लिए किसी भी हद तक जाएंगे और नील नदी पर नए बांधों को बर्दाश्त नहीं करेंगे।

नील नदी से लाल सागर तक कैसे फैला विवाद?

चूंकि पानी को लेकर बातचीत सालों से बंद है, इसलिए मिस्र ने इथियोपिया को चारों तरफ से घेरने के लिए लाल सागर क्षेत्र में नए सैन्य और रणनीतिक गठबंधन बनाना शुरू कर दिया है। दरअसल, इथियोपिया एक लैंडलॉक्ड देश है, यानी इसके पास अपना कोई समुद्री तट नहीं है। अपनी समुद्री पहुंच बनाने के लिए इथियोपिया ने जनवरी 2024 में सोमालीलैंड के साथ एक समझौता किया, जिसके तहत इथियोपिया को लाल सागर में नौसैनिक बंदरगाह मिलने वाला था।

इससे नाराज होकर मिस्र ने तुरंत सोमालिया के साथ सैन्य सहयोग बढ़ा दिया। इसके बाद मिस्र ने इथियोपिया के पड़ोसी देश इरीट्रिया के साथ हाथ मिला लिया, जिसके साथ इथियोपिया का पुराना सीमा विवाद रहा है। मई 2026 में मिस्र और इरीट्रिया ने एक समुद्री परिवहन समझौता किया।
 
इसके बाद जून में काहिरा समिट के दौरान मिस्र के राष्ट्रपति अल-सिसी और इरीट्रिया के राष्ट्रपति इसायस अफवेर्की ने घोषणा की कि लाल सागर की सुरक्षा की जिम्मेदारी केवल तटवर्ती देशों की है, जिससे उन्होंने इथियोपिया की नौसेना की लाल सागर में एंट्री का सीधा विरोध किया।

अमेरिका और चीन का क्या है रुख?

इस क्षेत्रीय जंग में दुनिया के दो सबसे बड़े देश भी कूद पड़े हैं. डोनाल्ड ट्रंप के पहले कार्यकाल के दौरान, अमेरिका ने इथियोपिया द्वारा बिना समझौते के GERD बांध भरने पर 100 मिलियन डॉलर की सहायता राशि फ्रीज कर दी थी। ट्रंप ने यहां तक कह दिया था कि मिस्र इस बांध को उड़ा सकता है। जनवरी 2026 में ट्रंप ने फिर से मध्यस्थता की पेशकश की है, जिसे मिस्र और सूडान ने स्वीकार किया है, लेकिन अभी तक कोई औपचारिक बातचीत शुरू नहीं हो पाई है।

वहीं, चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने 1-3 सितंबर 2026 को मिस्र की राजकीय यात्रा की। इस यात्रा के बाद जारी बयान में चीन ने नील नदी को मिस्र की 'लाइफलाइन' बताया और काहिरा की जल सुरक्षा के दावों का सीधा समर्थन किया। यह इथियोपिया के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि चीन को अब तक इथियोपिया के बुनियादी ढांचे में बड़े निवेश के कारण एक न्यूट्रल या इथियोपिया-समर्थक देश माना जाता था।
 

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