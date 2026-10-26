क्या आपकी कार दौड़ पाएगी 100% एथेनॉल पर? E100 के आने से पुरानी कारें होंगी बंद? जानिए क्या बदलेगा

सरकार ने E100 एथेनॉल पर चलने वाली फ्लेक्स-फ्यूल गाड़ियों के लिए नियमों में बदलाव किया है. जानिए इससे मौजूदा कार मालिकों पर क्या असर पड़ेगा.

देशभर में पिछले दिनों E20 पेट्रोल का मुद्दा खूब चर्चा में रहा. अब सरकार ने एथेनॉल फ्यूल से जुड़ा एक और अहम कदम उठाया है. सरकार ने सोमवार (26 अक्टूबर 2026) को केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 में बदलाव करके E100 यानी लगभग शुद्ध एथेनॉल पर चलने वाली फ्लेक्स-फ्यूल गाड़ियों के लिए रास्ता साफ किया गया है. लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप अपनी मौजूदा पेट्रोल कार में सीधे E100 भरवाकर सड़क पर निकल सकते हैं.

सरकार की इस घोषणा के बाद सबसे बड़ा सवाल है कि इस बदलाव से मौजूदा कार मालिकों पर क्या असर पड़ेगा और क्या आपकी कार E100 फ्यूल पर दौड़ पाएगी? E100 से जुड़े हर सवाल के जवाब के लिए हमने एक्सपर्ट से बात की.

E100 को लेकर क्या हुआ बदलाव?

ऑटो एक्सपर्ट अमित खरे ने डीएनए हिंदी से बातचीत में बताया कि सबसे पहले इस बात को समझना जरूरी है कि सरकार के नए नियम का मकसद हर पेट्रोल कार को एथेनॉल पर चलाने की अनुमति देना नहीं है. इसके तहत खास तौर पर तैयार किए गए वाहनों को ज्यादा एथेनॉल वाले ईंधन पर चलने के लिए प्रमाणित करने का रास्ता बनाया गया है. मसलन, अगर आपकी कार E20 यानी 20 फीसदी एथेनॉल मिले पेट्रोल के लिए तैयार की गई है, तो उसमें E85 या E100 भरवाना सुरक्षित नहीं माना जा सकता.

क्या मौजूदा कारों में भरवा सकते हैं E100?

उन्होंने कहा कि ऐसा करने से इंजन और फ्यूल सिस्टम को नुकसान पहुंचने का खतरा हो सकता है. इसलिए ईंधन बदलने से पहले गाड़ी की तकनीकी क्षमता और कंपनी की मंजूरी देखना जरूरी होगा. इस संशोधन में वाहनों के वर्गीकरण से जुड़े कुछ तकनीकी प्रावधान बदले गए हैं. इनमें हल्के पेट्रोल और डीजल वाहनों के लिए वजन की सीमा 3,000 किलोग्राम से बढ़ाकर 3,500 किलोग्राम करना भी शामिल है.

अमित खरे ने बताया कि E100 और E85 दोनों के लिए जो नोटिफिकेशन आई है, उसमें क्लियर है कि ये दोनों फ्यूल अवेलेबल कराए जाएंगे. अभी इस समय E85 कुछ डिस्पेंसिंग जगहों पर उपलब्ध है, हालांकि बहुत ज्यादा क्वांटिटी में अवेलेबल नहीं है. इस समय देश में जो कारें बिक रही हैं और मिल रही हैं, उनमें से कोई भी E85 या E100 के लिए रेडी नहीं है. जिन दो कंपनियों ने अपने वैरिएंट दिखाए थे, वो भी बंद कर दिए यानी वो रेडी टू सेल अवेलेबल हैं.

'E85 सबसे एक्सपेंसिव फ्यूल'

उन्होंने कहा कि भविष्य में शायद भारत में ज्यादा कंपनीज अपने फ्लेक्स-फ्यूल व्हीकल्स शोकेस करेंगी जो इस फ्यूल के लिए रेडी होंगे और उसके बाद हो सकता है कि धीरे-धीरे इसका चलन बढ़ जाए. एक और बात जो प्राइसिंग E85 फ्यूल की थी, उस प्राइसिंग पर किलोमीटर वाइज ये सबसे एक्सपेंसिव फ्यूल था. इस वजह से लोगों ने उसे पसंद नहीं किया और उस पर भी जो स्टोरीज आईं उस हिसाब से एवरेज काफी कम मिल रहा था.

फ्लेक्स-फ्यूल वाहन क्या होता है?

फ्लेक्स-फ्यूल का मतलब है ऐसा वाहन, जिसका इंजन पेट्रोल, एथेनॉल या इन दोनों के अलग-अलग मिश्रण पर चलने के लिए बनाया गया हो. ये इस बात पर निर्भर करता है कि वाहन को किस तरह के ईंधन के लिए डिजाइन और प्रमाणित किया गया है. पेट्रोल कच्चे तेल को रिफाइन करके बनाया जाता है, जबकि एथेनॉल एक तरह का अल्कोहल है. इसे गन्ने, अनाज और दूसरे पौधों में मौजूद शर्करा या स्टार्च से तैयार किया जा सकता है. कृषि अवशेष भी इसके उत्पादन का जरिया बन सकते हैं. भारत में गन्ना और अनाज एथेनॉल बनाने के प्रमुख स्रोत हैं.

एथेनॉल और पेट्रोल के गुण अलग-अलग होते हैं. इसलिए फ्लेक्स-फ्यूल कार में इंजन, फ्यूल पंप, पाइप, इंजेक्टर और दूसरे पुर्जों को इस तरह तैयार करना पड़ता है कि वे अलग-अलग मिश्रण के साथ सही ढंग से काम कर सकें. कार का इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल सिस्टम भी ईंधन के हिसाब से इंजन की सेटिंग बदलता है.

क्या E100 से इंजन खराब नहीं होगा?

गाड़ी को अगर खास तौर पर E100 के लिए बनाया गया है, तो वह लगभग शुद्ध एथेनॉल पर चल सकती है. परेशानी तब होती है, जब ऐसे ईंधन का इस्तेमाल उस इंजन में किया जाए जो इसके लिए तैयार ही नहीं है. इसकी पहली वजह है माइलेज. एथेनॉल में पेट्रोल के मुकाबले प्रति लीटर कम ऊर्जा होती है. इसलिए समान दूरी तय करने के लिए इंजन को ज्यादा ईंधन की जरूरत पड़ सकती है.

अमेरिकी ऊर्जा विभाग के अनुमान के मुताबिक, E100 में पेट्रोल के मुकाबले प्रति गैलन करीब 30 फीसदी कम ऊर्जा होती है. इसका मतलब है कि ज्यादा एथेनॉल वाले ईंधन पर गाड़ी का माइलेज घट सकता है. दूसरी बात, एथेनॉल कुछ धातुओं, प्लास्टिक और रबर की सील पर असर डाल सकता है. इसलिए फ्यूल टैंक से लेकर पाइप और इंजेक्टर तक, सभी जरूरी हिस्सों का एथेनॉल के अनुकूल होना जरूरी है.

तीसरी अहम चीज है कार का इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम. इंजन में हवा और ईंधन का सही अनुपात बनाए रखने, इग्निशन टाइमिंग तय करने और अलग-अलग तापमान में गाड़ी स्टार्ट करने के लिए खास तकनीकी बदलाव करने पड़ सकते हैं. हालांकि, एथेनॉल की एक खूबी भी है. इसकी ऑक्टेन रेटिंग ज्यादा होती है, जिससे इंजन में नॉकिंग यानी ईंधन के गलत तरीके से जलने की समस्या को कम करने में मदद मिल सकती है. एथेनॉल के हिसाब से तैयार इंजन इस खासियत का बेहतर फायदा उठा सकता है.

फिर पेट्रोल में एथेनॉल मिलाने की जरूरत क्यों?

एथेनॉल जब खुद गाड़ी चला सकता है, तो उसे पेट्रोल में मिलाने की जरूरत क्यों पड़ती है? इसकी सबसे बड़ी वजह है मौजूदा व्यवस्था. देश में करोड़ों गाड़ियां पेट्रोल पर चलती हैं और पेट्रोल की सप्लाई के लिए पहले से बड़ा नेटवर्क मौजूद है. ऐसे में पेट्रोल में एथेनॉल मिलाने से बिना पूरी व्यवस्था बदले ईंधन की खपत कम की जा सकती है.

भारत अपनी जरूरत का बड़ा हिस्सा कच्चे तेल के आयात से पूरा करता है. घरेलू स्तर पर तैयार एथेनॉल का इस्तेमाल बढ़ने से पेट्रोल में आयातित तेल की जरूरत कम करने में मदद मिल सकती है. इससे किसानों और एथेनॉल बनाने वाली कंपनियों के लिए भी बाजार तैयार होता है. अंतरराष्ट्रीय तनाव के कारण तेल की सप्लाई प्रभावित होने पर घरेलू ईंधन विकल्पों का महत्व और बढ़ जाता है.

कार मालिकों को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?

एथेनॉल की कीमत कम होने का मतलब यह नहीं है कि गाड़ी चलाने का खर्च भी अपने आप घट जाएगा. अगर ज्यादा एथेनॉल की वजह से माइलेज कम होता है, तो प्रति किलोमीटर खर्च का हिसाब बदल सकता है. इसलिए ईंधन की कीमत के साथ गाड़ी की वास्तविक औसत खपत देखना भी जरूरी है.

इसके अलावा, बड़े पैमाने पर एथेनॉल बनाने के लिए पानी, जमीन और फसलों की जरूरत होती है. खासकर गन्ने की खेती में काफी पानी लगता है. अगर ईंधन के लिए फसलों का इस्तेमाल बढ़ता है, तो खाद्य उत्पादन, खेती की लागत और प्राकृतिक संसाधनों पर भी असर पड़ सकता है.

पर्यावरण पर क्या असर पड़ता है?

पर्यावरण के लिहाज से भी तस्वीर पूरी तरह सीधी नहीं है. एथेनॉल का इस्तेमाल जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता घटाने और कुछ प्रदूषकों के उत्सर्जन को कम करने में मदद कर सकता है, लेकिन इससे गाड़ियों का प्रदूषण पूरी तरह खत्म नहीं होता. कुल ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन कितना घटेगा, यह इस बात पर निर्भर करता है कि एथेनॉल कैसे बनाया गया, उसे बनाने में कितनी ऊर्जा लगी और उसे वाहन तक पहुंचाने में कितना प्रदूषण हुआ.

E100 का रास्ता खुलना भारत के ईंधन विकल्पों के लिए अहम कदम है. हालांकि, आम कार मालिक के लिए इसका असली फायदा तभी सामने आएगा, जब उसके अनुकूल गाड़ियां, भरोसेमंद ईंधन सप्लाई और किफायती खर्च एक साथ उपलब्ध होंगे.

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