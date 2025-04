Hamdan bin Mohammed Al Maktoum: 42 साल के शेख हमदान बेहतरीन कवि भी हैं. हाल ही में उन्होंने 'फज्जा' नाम से कविता लिखी थी. जानिए वह कैसी लग्जरी लाइफ जीते हैं.

TRENDING NOW

दुनिया में जब भी तेल की बात होती है तो सऊदी अरब का नाम सबसे पहले जहन में आता है. सऊदी के पास तेल का इतना बड़ा खजाना है कि पूरी अर्थव्यस्था ही इस पर निर्भर करती है. राजशाही और इस्लामिक रवायतों से चलने वाले इस देश के आज हम क्राउन प्रिंस शेख हमदान बिन मोहम्मद अल मकतूम की बात करेंगे. दुबई के प्रिंस शेख हमदान हाल ही में भारत के दौरे पर आए थे. यह उनका पहला आधिकारिक दौरा था, जिसमें उनके साथ कई मंत्री और अधिकारी भी आए थे.

अरब देशों में राजनीतिक का दौर अब बदल रहा है. लग्जरी और रईसी की जिंदगी जीने वाले प्रिंस देश की कमान अपने हाथों में ले रहे हैं. नई सोच के साथ देश को आगे बढ़ा रहे हैं. क्राउन प्रिंस शेख हमदान में भी उनमें से एक हैं. जो UAE के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर हैं. क्राउन प्रिंस शेख हमदान सक्रिय राजनीति के अलावा लग्जरी लाइफ जीने के लिए भी जाने जाते हैं. उनका रॉयल लाइफस्टाइल और कूल पर्सनैलिटी चर्चा में रहती है.

गल्फ न्यूज के मुताबिक, शेख हमदान के पास 1000 अच्छी नस्ल के महंगे घोड़े, 120 ऊंट और बोइंग 747 प्राइवेट जेट है. इसके अलावा दुनिया की सबसे महंगी लग्जरी कारों का कलेक्शन है. वह जानवरों से बहुत प्रेम करते हैं. यही वजह है कि उनके फार्म हाउस में हर तरह का जानवर और पक्षी मिल जाएंगे. प्रिंस हमदान ने शेर भी पाल रखे हैं. हाल ही में उन्होंने शेर 'मूची' के साथ एक वीडियो शेयर किया था.

बेहतरीन शायर हैं क्राउन प्रिंस शेख हमदान

42 साल के शेख हमदान बेहतरीन कवि भी हैं. हाल ही में उन्होंने 'फज्जा' नाम से कविता लिखी थी. इससे पहले साल 2019 में उन्होंने 'For the Love of Horses' नाम की किताब लिखी थी. जिसमें 18 कविताएं तो ऐसी हैं जो घोड़ों और अन्य जानवरों के प्रति उनका प्यार बखूबी दिखाती हैं.

क्राउन प्रिंस शेख हमदान के पास करीब 40 करोड़ डॉलर यानि 33,500 करोड़ रुपये की संपत्ति है. वह दुबई के अल मकतूम पैलेस में रहते हैं. हमदान को घुड़सवारी का बहुत शौक है. इसके अलावा स्कूबा डाइविंग और साइक्लिंग भी करते हैं. उनके गैराज में पास फेरारी, लेम्बोर्गिनी और मर्सिडीज लग्जरी खड़ी हैं. बोइंग 747 प्राइवेट जेट के साथ उनके पास अपना सुपरयॉच विमान भी है.

यह भी पढ़ें: चीन ने भी US पर ठोका 125% टैरिफ, भारत से नाउम्मीद होकर यूरोप की शरण में ड्रैगन

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से जुड़ें.