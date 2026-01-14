कैसे होता है मनोवैज्ञानिक युद्ध? न सैनिक लड़ते, न मिसाइलें दागी जातीं, फिर भी दुश्मन को दे दी जाती है मात

डीएनए एक्सप्लेनर
What Is Psychological Warfare: अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जनरल ने हाल ही में एक रिपोर्ट छापी थी. जिसमें दावा किया गया कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान के खिलाफ मनोवैज्ञानिक तरीके से जंग लड़ने पर विचार कर रहे हैं.
ईरान और इजरायल के बीच जून 2025 में भीषण युद्ध हुआ था, जो 12 दिन तक चला. जिसमें अमेरिका भी कूद पड़ा था. अमेरिका ने ईरान के तीन परमाणु ठिकानों- फोर्डो, नतांज और इस्फान पर हवाई हमले किए. US सेना ने इस हमले में 7 B-2 बॉम्बर, 125 लड़ाकू विमान और 14,000 किलो के बंकर बस्टर बमों का इस्तेमाल किया था. जिसके जवाब में ईरान ने कतर की राजधानी दोहा में अमेरिकी मिलिट्री बेस मिसाइल दागकर निशाना बनाया. मजबूरन डोनाल्ड ट्रंप को युद्ध विराम की घोषणा करनी पड़ी.
लेकिन एक बार फिर दोनों देशों के बीच युद्ध शुरू हो गया है. लेकिन इस बार जंग मिसाइल, बम या जमीन पर सैनिकों से नहीं लड़ी जा रही रही है. बल्कि मनौवैज्ञिनक तरीके से युद्ध हो रहा है. अमेरिका ने ईरान के खिलाफ मनोवैज्ञानिक तरीके से युद्ध छेड़ रखा है. जिसको खुद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लीड कर रहे हैं.
दरअसल, ईरान में महंगाई, आर्थिक संकट और सरकार की नीतियों के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं. लोग सड़कों पर उतरकर सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हैं. सरकारी संस्थानों को आग के हवाले कर दिया गया है. इस हिंसक विरोध प्रदर्शन में अब तक 2,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है. जबकि 18,434 आंदोलनकारियों को गिरफ्तार किया जा चुका है.
अमेरिका इस आंदोलन का फायदा उठाकर आग भड़काने का काम कर रहा है. अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जनरल ने हाल ही में एक रिपोर्ट छापी थी. जिसमें दावा किया गया कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान के खिलाफ मनोवैज्ञानिक तरीके से जंग लड़ने की तैयारी कर रहे हैं.
मनोवैज्ञानिक युद्ध लड़ने का आधुनिक तरीका है, जो 3 तरीके से लड़ा जाता है. पहला डर फैलाकर, दूसरा गलत सूचना प्रसारित करके और तीसरा दुश्मन सेना के मनोबल को तोड़कर. इस युद्ध को लड़ने के लिए हथियार या की जरूरत नहीं होती. इसमें दुश्मन के मनोबल, आत्मविश्वास, और निर्णय लेने की क्षमताओं को प्रभावित किया जाता है. उस देश के खिलाफ गलत या भ्रामक जानकारी फैलाई जाती हैं, ताकि जनता में रोष पैदा हो और जनता अपनी ही सरकार के खिलाफ खड़ी हो जाए.
हालांकि, यह काम कोई एक दिन में नहीं होता. इसके लिए सालों खुफिया एजेंट काम करते हैं. सरकार के विरोधियों को पैसा देखकर खड़ा किया जाता है. फिर एक बड़ा आंदोलन कराकर उसे कमजोर किया जाता है.
ईरान में भी डोनाल्ड ट्रंप कुछ ऐसा ही कर रहे हैं. उन्होंने 13 जनवरी को अपने सोशल मीडिय प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर एक पोस्ट किया. जिसमें उन्होंने प्रदर्शनकारियों को देशभक्त बताते हुए लिखा कि अपना प्रदर्शन जारी रखें. सरकारी संपत्तियों पर कब्जा करें. US सेना उनकी मदद के लिए निकल चुकी है. ट्रंप खूब अच्छे से जानते हैं कि अमेरिकी सेना ईरान में डायरेक्ट नहीं घुस सकती. अगर ऐसा किया तो उसको मिडिल ईस्ट में भारी खामियाजा भुगतना पड़ेगा.
इसलिए ट्रंप मनोवैज्ञानिक तरीके से युद्ध लड़ रहे हैं. वह पश्चिम देशों की मीडिया के जरिए प्रोपेगंडा फैलाने में जुटे हैं कि सु्प्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई देश छोड़कर भाग गए हैं. ईरान की जनता पर भारी अत्याचार किया जा रहा है. अमेरिका इसमें चुप नहीं बैठेगा, जरूत पड़ी तो हम हमला करेंगे. यह धमकी देकर ट्रंप ईरान की सेना और उसकी जनता का मनोबल तोड़ना चाहते हैं. वह इस विद्रोह में 20,000 लोगों के मारे जाने की भी फेक न्यूज चलवा रहे हैं. जबकि ईरानी मीडिया का दावा है कि इतने लोगों की मौत नहीं हुई.
उनका कहना है कि यह बात सच है कि महंगाई की वजह से ईरान में 28 दिसंबर 2025 से विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ. खाने-पीने की चीजों की कीमतें में 70% तक की बढ़ोतरी हो गई और ईरानी मुद्रा रियाल, डॉलर के मुकाबले सबसे नीचे स्तर पर गिर गया. जिसकी वजह से तेहरान, इस्फहान, मशहद और बंदर अब्बास समेत कई शहरों में हिंसक प्रदर्शन हुए. प्रदर्शनकारियों ने सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया. लेकिन इस प्रदर्शन को जल्द ही कंट्रोल कर लिया गया.
