काॅलेज से पॉलिटिक्स में एंट्री, 2016 में ट्रंप से जुड़े, इमिग्रेशन पॉलिसी के मास्टरमाइंट, कौन हैं स्टीफन मिलर? बनें व्हाइट हाउस के नए चीफ

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सुसी वाइल्स को व्हाइट हाउस के चीफ ऑफ स्टाफ पद से हटा दिया है. इस पद पर पहुंचने वाली वह अमेरिका की पहली महिला थीं.

स्टीफन मिलर 2016 में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से जुड़े

स्टीफन मिलर ट्रंप के सबसे करीब और भरोसेमंद सहयोगी है

मिलर काॅलेज के दिनों से ही राजनीति में सक्रिय रहे

अमेरिका के मिडटर्म चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी को मिली हार के बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने टीम में बड़ा बदलाव किया है. उन्होंने सबसे भरोसेमंद सहयोगियों में शामिल स्टीफन मिलर को व्हाइट हाउस का नया चीफ ऑफ स्टाफ नियुक्त किया है. 41 साल के मिलर 9 नवंबर से जिम्मेदारी संभालेंगे. ट्रंप ने उनकी नियुक्ति सुसी वाइल्स के स्थान पर की है.

सुसी व्हाइट हाउस छोड़ने के बाद भी ट्रंप की पॉलिटिकल टीम में बनी रहेंगी. उन्होंने 2024 के राष्ट्रपति चुनाव के बाद ट्रंप की पहली बड़ी नियुक्ति के तौर पर व्हाइट हाउस चीफ ऑफ स्टाफ का पद संभाला था. वह इस पद पर पहुंचने वाली अमेरिका की पहली महिला थीं. ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में उनकी भूमिका काफी अहम रही.

कौन हैं स्टीफन मिलर?

स्टीफन मिलर को ट्रंप प्रशासन की सबसे सख्त इमिग्रेशन पॉलिसी का प्रमुख रणनीतिकार माना जाता है. अमेरिका में अवैध प्रवासियों के खिलाफ कार्रवाई, बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां और सीमा सुरक्षा को लेकर ट्रंप की पॉलिसी तैयार करने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है. उन्होंने रोजाना 3,000 गिरफ्तारियों का लक्ष्य भी रखा था. अब व्हाइट हाउस के चीफ ऑफ स्टाफ बनने के बाद उनकी भूमिका सिर्फ इमिग्रेशन तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि राष्ट्रपति के कामकाज और प्रशासनिक फैसलों में भी उनका सीधा दखल होगा.

कैलिफोर्निया में जन्म, कॉलेज से शुरू की राजनीति

स्टीफन मिलर का जन्म कैलिफोर्निया के सांता मोनिका में हुआ था. वह ड्यूक यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के दौरान ही राजनीति में सक्रिय हो गए थे. कॉलेज के अखबार में लिखे अपने लेखों के जरिए उन्होंने कंजर्वेटिव विचारधारा और राजनीतिक में पहचान बनाई.

पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने रिपब्लिकन पार्टी के नेताओं के साथ काम करना शुरू किया. वह सीनेटर जेफ सेशंस के सहयोगी भी रहे. इसी दौरान उनकी पहचान एक ऐसे राजनीतिक रणनीतिकार के तौर पर बनी, जो इमिग्रेशन पर सख्त नीतियों का समर्थन करता था.

VIDEO | Washington: On naming Stephen Miller the new White House chief of staff as Susie Wiles departs, US President Donald Trump says, "Sometimes in life, you have to make moves." (Source: RAPID RESPONSE/X) (Full video available on PTI Videos - https://t.co/d8jp61yd2p) https://t.co/FB9BoAM2kq — Press Trust of India (@PTI_News) November 7, 2026

2016 में ट्रंप से जुड़े, स्पीच लिखने से शुरू हुआ सफर

स्टीफन साल 2016 में डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति चुनाव अभियान से जुड़े थे. उस समय उन्होंने ट्रंप के भाषण लिखने और चुनावी संदेश तैयार करने की जिम्मेदारी संभाली थी.ट्रंप के पहले कार्यकाल (2017-2021) में भी वह उनके प्रमुख एडवाइजर और स्पीच राइटर रहे. इस दौरान उन्होंने इमिग्रेशन नीति से जुड़े कई बड़े फैसलों को तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई.

ट्रंप के पहले कार्यकाल में मुस्लिम बहुल देशों के नागरिकों पर ट्रैवल बैन और अमेरिका-मेक्सिको सीमा पर परिवारों को अलग करने की नीति को लागू करने में भी मिलर की अहम भूमिका रही. इन फैसलों को लेकर अमेरिका में काफी विरोध भी हुआ था.

रोजाना 3000 गिरफ्तारियों का रखा लक्ष्य

मिलर की पहचान ट्रंप की आक्रामक इमिग्रेशन नीति के सबसे बड़े समर्थकों में होती है. ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में उन्होंने अवैध प्रवासियों के खिलाफ कार्रवाई तेज करने की रणनीति तैयार की.

न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, मिलर ने इमिग्रेशन एंड कस्टम्स एनफोर्समेंट (ICE) के लिए प्रतिदिन 3,000 गिरफ्तारियों का लक्ष्य तय किया था. इसके तहत अमेरिका के अलग-अलग शहरों और समुदायों में छापेमारी और गिरफ्तारियां बढ़ाई गईं. उनकी रणनीति केवल गंभीर अपराधों में शामिल अवैध प्रवासियों तक सीमित नहीं थी, बल्कि अमेरिका में बिना वैध दस्तावेजों के रह रहे लोगों पर भी कार्रवाई की गई थी.

इस सख्त रुख के कारण मिलर की काफी आलोचना भी हुई. मिडटर्म चुनाव से पहले हुए रॉयटर्स-इप्सोस सर्वे में 54 फीसदी लोगों ने ट्रंप प्रशासन की इमिग्रेशन कार्रवाई को लेकर असहमति जताई थी, जबकि 36 फीसदी ने इसका समर्थन किया था.

ट्रंप की गैरमौजूदगी में भी फैसलों पर रहता प्रभाव

स्टीफन मिलर जनवरी 2025 में ट्रंप की सत्ता में वापसी के बाद डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ और होमलैंड सिक्योरिटी एडवाइजर बने थे. उनकी ताकत उनके आधिकारिक पद से कहीं अधिक मानी जाती रही है.

अमेरिका की घरेलू नीतियों, इमिग्रेशन, सरकारी कर्मचारियों की छंटनी और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर उनकी मजबूत पकड़ रही है. वह ट्रंप के उन चुनिंदा सहयोगियों में शामिल हैं, जिनकी बात राष्ट्रपति सीधे सुनते हैं. ट्रंप ने उन्हें सबसे भरोसेमंद एडवाइजर बताते हुए कहा है कि मिलर राजनीतिक रूप से काफी समझदार हैं और प्रशासन को बेहतर तरीके से संभाल सकते हैं.

मिडटर्म हार के बाद मिलर को बड़ी जिम्मेदारी क्यों?

अमेरिका के मिडटर्म चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी को बड़ा झटका लगा है. डेमोक्रेट्स के कांग्रेस में मजबूत होने के बाद ट्रंप प्रशासन को अब कई राजनीतिक चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है.

ऐसे समय में मिलर को चीफ ऑफ स्टाफ बनाना इस बात का संकेत माना जा रहा है कि ट्रंप अपनी नीतियों में नरमी लाने के बजाय अपने भरोसेमंद सहयोगियों के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं.

अमेरिका में चीफ ऑफ स्टाफ का पद व्हाइट हाउस के सबसे प्रभावशाली पदों में गिना जाता है. इस पद पर बैठा व्यक्ति राष्ट्रपति का कार्यक्रम तय करने, अधिकारियों के बीच तालमेल बनाने, प्रशासनिक फैसलों और कांग्रेस के साथ बातचीत में अहम भूमिका निभाता है.

मिलर की नियुक्ति से साफ है कि ट्रंप अपने दूसरे कार्यकाल के बाकी समय में भी इमिग्रेशन और घरेलू नीतियों पर सख्त रुख बनाए रखने की तैयारी में हैं. अब देखना होगा कि नए पद पर पहुंचने के बाद मिलर अमेरिकी प्रशासन की नीतियों को किस दिशा में लेकर जाते हैं.



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