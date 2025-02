'किसी से प्यार करना बुरा नहीं है लेकिन प्यार के नाम पर खुद को खो देना. 'डोरमेट' बन जाना ठीक नहीं है.' यह कहती हैं गुरुग्राम में क्लीनिकल साइकोलॉजिस्ट डॉ. प्रज्ञा मलिक. डॉ. मलिक का यह बयान इसलिए प्रासंगिक है क्योंकि भुवनेश्वर के कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी (KIIT University) के केस को देखते हुए बहुत तार्किक लगता है. बता दें, KIIT University में 21 साल की प्रकृति लामसाल ने खुदकुशी कर ली थी. इस केस में प्रकृति के तथाकथित प्रेमी अद्विक श्रीवास्तव पुलिस हिरासत में है. उस पर आरोप है कि उसकी वजह से प्रकृति ने मौत को गले लगाया.

यहां भुवनेश्वर के कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी की भूमिका भी संदिग्ध है. मामले पर प्रदर्शन शुरू होने पर विश्वविद्यालय प्रशासन ने अचानक सभी नेपाली छात्रों को तत्काल परिसर खाली करने का आदेश दे दिया. इस मामले में नेपाल के प्रधानमंत्री को हस्तक्षेप करना पड़ा. अब इंस्टिट्यूट ने यूटर्न ले लिया है और अपना फैसला वापस ले लिया. फिर नेपाल के छात्रों को कैंपस में रहने और कक्षाओं में शामिल होने की अनुमति दी गई. बात यहां सिर्फ छात्रों के प्रदर्शन की ही नहीं बल्कि एक छात्रा की 'अब्यूजिव रिलेशनशिप' में रहने की वजह से मौत की है.

विश्वविद्यालय का माफीनाम

Letter of Apology from the Vice-Chancellor, KIIT-DU



KIIT has always been a home to students from across the world, fostering a culture of inclusivity, respect, and care. We deeply regret the recent incident and reaffirm our commitment to the safety, dignity, and well-being of… pic.twitter.com/mJb1Zo9jGj