दिल्ली में बच्चे के पेट में लगा रॉकेट, राजस्थान में 2 की गई जान, दिवाली पर पटाखों से 3 की मौत, कहां-कहां लगी आग?

मुंबई के डोंगरी इलाके में रविवार देर रात भीषण आग लग गई, जिसकी चपेट में कई दुकानें और झुग्गियां आ गईं. फायर ब्रिगेड की ओर से इसे 'लेवल-1' की आग घोषित किया गया.

जम्मू के नेहरू मार्केट में 12 दुकानें जलकर खाक

पुणे में दिवाली के दिन आग की 60 घटनाएं

यूपी के बांदा में कबाड़े की दुकान आग की चपेट में

दिवाली के दिन देश के कई हिस्सों में आग लगने की घटनाएं सामने आईं, जिनमें तीन लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए. दिल्ली में 10 साल के बच्चे की रॉकेट लगने से मौत हो गई, जबकि राजस्थान के पाली में पटाखों की दुकान में आग से दो लोगों की मौत हो गई और तीन लोग घायल हो गए. इनके अलावा पुणे, नागपुर, मुंबई, गंगटोक से यूपी के बांदा तक दुकानों, कमर्शियल जगहों और घरों में आग का विकराल रूप देखने को मिला.

राजस्थान के पाली में 2 की मौत

राजस्थान के पाली जिले के फालना में पटाखे की एक दुकान में रविवार रात करीब 10 बजे भीषण आग लग गई. इसमें तीन दुकानें जलकर खाक हो गईं और दो लोगों की मौत हो गई. आग में एक व्यक्ति झुलस गया, जबकि तीन अन्य लापता बताए जा रहे हैं. आग लगने की वजह पटाखों की चिंगारी बताई जा रही है, जो सड़क पर फोड़े जा रहे थे.

दिल्ली में 10 साल के बच्चे की मौत

दिल्ली के नरेला में पटाखे की चपेट में आने से 10 साल के बच्चे की मौत हो गई. यह घटना तब हुई, जब वो पटाखा जला रहा था और रॉकेट उसके पेट में ही जाकर लग गया. बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई. घटना के बाद बच्चों के परिवार ने अस्पताल में हंगामा किया.

गाजियाबाद की सोसायटी में आग की लपटें

गाजियाबाद के क्रॉसिंग रिपब्लिक में भी दिवाली के दिन आग की घटना सामने आई. यहां एक हाईराइज सोसायटी के फ्लैट में आग लग गई. एएनआई के मुताबिक, फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया है और घटना में किसी के घायल होने की खबर नहीं है.

#WATCH Ghaziabad, Uttar Pradesh: A fire broke out in a flat in Crossing Republik. The fire department extinguished the blaze. (08.11) (Source: Fire Department) https://t.co/xSuPVA887P November 8, 2026

जम्मू के नेहरू मार्केट में 12 दुकानें खाक

जम्मू के नेहरू मार्केट में रविवार की रात आग लगने से कम से कम 12 दुकानें जलकर खाक हो गईं. इस बाजार में अनाज, जरूरी सामान और रोजमर्रा में इस्तेमाल होने वाली अन्य चीजों की थोक बिक्री होती है.

फायर ब्रिगेड के मुताबिक, रात करीब 9:15 बजे एक दुकान में आग लगी और वहां फूड ऑयल रखा हुआ था, जिसकी वजह से आग तेजी से फैल गई. वहीं कठुआ जिले की पुलिस लाइन में आग की एक घटना सामने आई. पीटीआई के मुताबिक, ये आग रात 9:50 बजे एक वेयरहाउस में लगी थी.

2 महीने के मासूम समेत एक ही फैमिली के 6 लोगों की मौत

MP के कटनी जिले के बरही में दिवाली की रात करीब 12 बजे क्रॉकरी की शॉप में अचानक आग लग गई. देखते ही देखते आग ने तीन मंजिला बिल्डिंग को चपेट में ले लिया. हादसे में 77 साल के पूरन अग्रवाल, पत्नी चंद्रकला, बहू पूनम, 14 साल की आर्या, 6 साल की अन्वी और 2 साल के मासूम की मौत हो गई. रातभर चले रेस्क्यू के बाद सुबह करीब 6:30 बजे जेसीबी से दीवार तोड़कर सभी लोगों को बाहर निकाला गया.

मुंबई के डोंगरी इलाके में धू-धू कर जलीं झुग्गियां

मुंबई के डोंगरी इलाके में रविवार देर रात भीषण आग लग गई, जिसकी चपेट में कई दुकानें और झुग्गियां आ गईं. फायर ब्रिगेड की ओर से इसे 'लेवल-1' की आग घोषित किया गया.

बीएमसी अधिकारियों ने बताया कि आग रात 10:11 बजे डॉ. माहेश्वरी रोड पर दत्ता मंदिर के पास हाजी कासम चॉल में लगी और बडे़ इलाके में फैल गई. आग बुझाने के लिए बड़ी संख्या में फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों के साथ पुलिस, बेस्ट, वार्ड कार्यालय और 108 एंबुलेंस सेवा के कर्मचारियों को भी तैनात किया गया.

मुंबई की हाईराइज सोसायटी में आग

मुंबई की एक हाईराइज सोसायटी में भी भीषण आग लग गई. विद्याविहार की स्काईलाइन एपिटोम बिल्डिंग में आग लगने का वीडियो भी सामने आया है.

#WATCH | Mumbai, Maharashtra: Fire tenders reached the spot after a fire broke out at the Skyline Epitome building in Vidyavihar https://t.co/xAqDEM1GHr — ANI (@ANI) November 8, 2026

नागपुर में आग ने बाइक शोरूम को चपेट में लिया

महाराष्ट्र के नागपुर में देव नगर स्क्वायर के पास सावरकर नगर में 'साई डायनामिक्स TVS' शोरूम में आग लग गई. इसमें कई बाइक और स्कूटी जलकर खाक हो गईं. बताया जा रहा है कि आग शोरूम के शेड में पटाखों की वजह से लगी और फिर परिसर के निचले हिस्से तक फैल गई, जिससे भारी नुकसान हुआ है.

#WATCH | Maharashtra | A major fire broke out at the Sai Dynamics TVS showroom in Savarkar Nagar, near Dev Nagar Square in Nagpur. Several two-wheelers were gutted in the blaze. The fire reportedly started in the showroom's shed due to firecrackers and subsequently spread to the lower section of the premises, causing extensive damage. — ANI (@ANI) November 8, 2026

पुणे की 17 मंजिला बिल्डिंग में भीषण आग

मुंबई से सटे ठाणे की हाईराइज बिल्डिंग में आग लग गई. वांगले एस्टेट के रहेजा गार्डन कॉम्प्लेक्स में 17-मंजिला कार्लाइल बिल्डिंग में रविवार रात करीब 8:30 बजे आग लगी. आग 8, 9 और 10वें फ्लोर पर लगी थी. अंदर फंसे लोगों को निकालने के लिए रेस्क्यू किया गया.

#WATCH | Thane: Fire tenders arrived at the spot after a fire broke out on the 8th, 9th and 10th floors of the Raheja Garden residential complex in Thane. Maharashtra Deputy Chief Minister Eknath Shinde also arrived at the scene. https://t.co/aRjEDPgdkk — ANI (@ANI) November 8, 2026

कबाड़े की दुकान जलकर खाक

यूपी के बांदा में रविवार रात कोतवाली इलाके में बबेरू रोड पर एक कबाड़े की दुकान में आग लग गई. आग तेजी से फैल गई, जिसे काबू में करने के लिए फायर ब्रिगेड की पांच गाड़ियां लगाई गईं. दुकान के मालिक ने जानबूझकर पटाखे फेंककर आग लगाने का आरोप लगाया.

तमिलनाडु में 15 साल के बच्चे की मौत

तमिलनाडु में 7 नवंबर की सुबह 7 बजे से 8 नवंबर की सुबह 7 बजे तक आग की 16,079 कॉल आईं. इनमें 2475 हादसे, 396 मामूली चोटों और 98 झुलसने से जुड़ी हुई थीं. आधिकारिक बुलेटिन के मुताबिक, इस दौरान सरकारी अस्पतालों में कुल 1,387 मरीजों को भर्ती किया गया. इनमें 956 मामले हादसों के, 321 मामले मामूली चोटों या मारपीट के और 110 मामले झुलसने के थे. आग में झुलसने से 15 साल से कम उम्र के एक बच्चे की मौत हो गई.

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