Diwali 2026:कितने बजे करें मां लक्ष्मी की पूजा? जानें शुभ मुहूर्त, वृषभ लग्न और दीपक जलाने के खास नियम

8 नवंबर को मां लक्ष्मी की पूजा कितने बजे करें? जानें प्रदोष काल, वृषभ लग्न, श्रीयंत्र स्थापना और दीपक जलाने की सही दिशा.

Diwali 2026: 8 नवंबर को मनाई जाएगी मुख्य दीपावली. इस दिन मां लक्ष्मी, भगवान गणेश और कुबेर देव की पूजा की जाती है. जानिए लक्ष्मी पूजन का शुभ मुहूर्त, प्रदोष काल, वृषभ लग्न, श्रीयंत्र स्थापना और घर की अलग-अलग दिशाओं में दीपक जलाने का विधान.

दीपावली का त्योहार आते ही घरों में तैयारियां शुरू हो जाती हैं. कोई पूजा की चौकी सजाता है तो कोई मां लक्ष्मी के स्वागत के लिए रंगोली बनाता है. इस दिन हर कोई चाहता है कि मां लक्ष्मी की पूजा सही समय और विधि-विधान से हो. हिंदू धर्म में दीपावली की शाम को होने वाले लक्ष्मी-गणेश पूजन का विशेष महत्व माना जाता है. इस बार मुख्य दीपावली 8 नवंबर 2026, रविवार को मनाई जाएगी.

ज्योतिषाचार्य आशा त्यागी (मेरठ) के अनुसार, इस बार लक्ष्मी पूजन के लिए प्रदोष काल और वृषभ लग्न का विशेष महत्व है. उनके बताए मुहूर्त के अनुसार, शाम 6:14 बजे से रात 8:10 बजे तक का समय लक्ष्मी पूजन और श्रीयंत्र पर दीपक प्रज्ज्वलित करने के लिए खास है. इसके अलावा पूजा स्थल की दिशा, 12 रंगों की रंगोली और घर के अलग-अलग हिस्सों में दीपक जलाने का भी विशेष विधान बताया गया है.

कितने बजे करें मां लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा?

ज्योतिषाचार्य आशा त्यागी के अनुसार, 8 नवंबर को दीपावली पर प्रदोष काल शाम 5:35 बजे से रात 8:12 बजे तक रहेगा. इस दौरान मां महालक्ष्मी, भगवान गणेश और कुबेर देव का पूजन किया जा सकता है.

वहीं, इस दिन विशेष वृषभ लग्न शाम 6:14 बजे से रात 8:10 बजे तक रहेगा. ज्योतिषीय मान्यताओं में वृषभ को स्थिर लग्न माना जाता है. इसी वजह से इस लग्न में लक्ष्मी पूजन को विशेष महत्व दिया जाता है.

लक्ष्मी पूजन के प्रमुख मुहूर्त:

प्रदोष काल: शाम 5:35 बजे से रात 8:12 बजे तक.

विशेष वृषभ लग्न: शाम 6:14 बजे से रात 8:10 बजे तक.

श्रीयंत्र पर दीपक प्रज्ज्वलित करने का समय: शाम 6:14 बजे से रात 8:10 बजे तक.

वृषभ लग्न में ही क्यों करें लक्ष्मी पूजन?

दीपावली पर लक्ष्मी पूजन के लिए प्रदोष काल के साथ स्थिर लग्न को भी महत्वपूर्ण माना जाता है. ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार, वृषभ एक स्थिर राशि है. इसलिए इस लग्न में मां लक्ष्मी की पूजा करने को धन-संपत्ति और समृद्धि की स्थिरता से जोड़कर देखा जाता है.

ज्योतिषाचार्य आशा त्यागी के अनुसार, इस बार शाम 6:14 बजे से रात 8:10 बजे तक वृषभ लग्न रहेगा. श्रद्धालु इस समय में मां लक्ष्मी और भगवान गणेश का पूजन करने के साथ श्रीयंत्र की स्थापना और दीप प्रज्ज्वलन भी कर सकते हैं.

दीपावली पर 12 रंगों की रंगोली का क्या है महत्व?

दीपावली पर घर के मुख्य द्वार और पूजा स्थल को सजाने के लिए रंगोली बनाई जाती है. आशा त्यागी के अनुसार, इस बार पूजा स्थल या चौखट के सामने 12 अलग-अलग सात्विक रंगों से रंगोली बनाने का विधान बताया गया है.

इन 12 रंगों को माता लक्ष्मी के 12 स्वरूपों, द्वादश आदित्य और द्वादश राशियों के प्रतीक के रूप में लिया जा सकता है. रंगोली के बीच या उसके पास दीपक सजाकर पूजा स्थल को सुंदर बनाया जा सकता है.

कैसे करें श्रीयंत्र की स्थापना?

दीपावली पर मां लक्ष्मी की पूजा के साथ श्रीयंत्र की स्थापना का भी विशेष महत्व बताया गया है. ज्योतिषाचार्य आशा त्यागी के अनुसार, श्रीयंत्र की स्थापना के लिए इन बातों का ध्यान रखना चाहिए.

सबसे पहले पूजा की चौकी पर लाल कपड़ा बिछाएं.

श्रीयंत्र को स्वच्छ करके विधिपूर्वक स्थापित करें.

पूजा करने वाले व्यक्ति का मुख पूर्व या उत्तर दिशा की ओर रखें.

श्रीयंत्र को उत्तर या पूर्व दिशा की ओर स्थापित करें.

शाम 6:14 बजे से रात 8:10 बजे तक वृषभ लग्न में श्रीयंत्र पर दीपक प्रज्ज्वलित करें.

घर की किस दिशा में जलाएं कौन-सा दीपक?

दीपावली पर सिर्फ पूजा स्थल ही नहीं, बल्कि घर की अलग-अलग दिशाओं में भी दीपक जलाने का विधान बताया गया है. ज्योतिषाचार्य आशा त्यागी के अनुसार, दीपक लगाते समय इन दिशाओं का ध्यान रखना चाहिए.

1. ईशान कोण (उत्तर-पूर्व दिशा)

घर के उत्तर-पूर्व हिस्से को ईशान कोण कहा जाता है. यहां पूजा स्थल पर घी का मुख्य दीपक या अखंड दीप स्थापित करें.

2. अग्नि कोण (दक्षिण-पूर्व दिशा)

इस दिशा में माता अन्नपूर्णा और अग्नि देव के निमित्त सरसों के तेल का दीपक जलाने का विधान बताया गया है.

3. उत्तर दिशा (कुबेर स्थान)

उत्तर दिशा को कुबेर देव की दिशा माना जाता है. यहां धन-संपदा और समृद्धि की कामना से घी का दीपक जलाएं.

4. घर का मुख्य द्वार

मुख्य द्वार के दोनों कोनों पर सरसों या तिल के तेल के दो बड़े दीपक जलाएं. इसके लिए चौमुखी या साधारण दीपक का इस्तेमाल किया जा सकता है.

दीपावली पर किन देवी-देवताओं की करें पूजा?

दीपावली के दिन माता महालक्ष्मी के साथ भगवान गणेश और कुबेर देव की पूजा भी की जाती है. माता लक्ष्मी को धन और समृद्धि की देवी माना जाता है, जबकि भगवान गणेश को विघ्नहर्ता और शुभ कार्यों का आरंभ करने वाला देवता माना जाता है. कुबेर देव को धन का अधिपति कहा जाता है.

इस दिन श्रद्धालु अपने पूजा स्थल पर श्रीयंत्र स्थापित करके माता लक्ष्मी, भगवान गणेश और कुबेर देव का पूजन कर सकते हैं. इसके साथ घर में दीपक जलाकर सुख, शांति, आरोग्य और समृद्धि की कामना की जाती है.

इस तरह दीपावली पर सही समय में लक्ष्मी पूजन के साथ श्रीयंत्र की स्थापना, 12 रंगों की रंगोली और दिशाओं के अनुसार दीप प्रज्ज्वलन को भी पूजा का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है.