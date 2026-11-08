दिवाली पर दिल्ली की हवा 10 साल में सबसे ज्यादा जहरीली, पटाखों से 30 फीसदी बढ़ा पॉल्यूशन, AQI 483 पर पहुंचा

Diwali 2026: दिवाली के दिन दिल्ली की हवा और जहरीली हो गई है. रविवार सुबह राजधानी का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 483 दर्ज किया गया, जो गंभीर कैटेगरी में आता है.

दिल्ली के कई इलाकों में रविवार सुबह पॉल्यूशन खतरनाक कैटेगरी में दर्ज किया गया (फोटो - IANS )

2016 में दिवाली के दिन दिल्ली का AQI 431 दर्ज किया गया था

2026 में दिवाली की सुबह दिल्ली का AQI 483 दर्ज किया गया

दिल्ली के बनाना में दिवाली की सुबह AQI 446 दर्ज किया गया

Diwali 2026 Delhi Pollution: दिल्ली में दिवाली का त्योहार शुरू होने से पहले ही प्रदूषण ने खतरे की घंटी बजा दी. दिवाली से एक दिन पहले 7 नवंबर को और दिवाली के दिन 8 नवंबर को दिल्ली की हवा 10 साल में सबसे ज्यादा जहरीला रही. 7 अक्टूबर (शनिवार) शाम 4 बजे दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 369 पहुंच गया, जो खतरनाक कैटेगरी में रहा.

चिंता की बात यह रही कि पटाखे जलाने का समय शुरू होने के महज दो घंटे के अंदर दिल्ली की हवा में पॉल्यूशन तेजी से बढ़ गया. रात 10 बजे तक PM2.5 का स्तर 289 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर पहुंच गया, जबकि शाम 7:45 बजे यह 177 था. 8 अक्टूबर की सुबह दिल्ली का AQI 483 दर्ज किया गया.

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मीटियोरोलॉजी (IITM) के मुताबिक, सोमवार सुबह 4 बजे तक AQI और बढ़ सकता है. यानी दिल्ली की हवा खतरनाक कैटेगरी श्रेणी में जा सकती है. धीमी हवाएं, पराली का धुआं और दिवाली पर पटाखों का इस्तेमाल मिलकर स्थिति को और बिगाड़ सकते हैं.

न्यूज एजेंसी ANI के अनुसार शनिवार को IIT दिल्ली में AQI 443, पंजाबी बाग में 433 और नरेला में 409 दर्ज किया गया. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के आंकड़ों के मुताबिक, सुबह 8:10 बजे दिल्ली के कई इलाकों में AQI 400 के पार पहुंच गया.

2016 के बाद दिवाली पर सबसे अधिक AQI

शनिवार शाम 4 बजे दिल्ली का AQI 369 दर्ज किया गया. पिछले 24 घंटे का औसत बताने वाला यह आंकड़ा 1 नवंबर को 261 था. यानी एक सप्ताह में प्रदूषण का स्तर काफी बढ़ गया. दिवाली से ठीक एक दिन पहले इतना खराब AQI इससे पहले 2016 में दर्ज किया गया था, जब यह 404 था. वही 2016 में दिवाली के दिन AQI 431 था, जो 8 नवंबर को 446 तक दर्ज किया गया.

शनिवार सुबह भी पॉल्यूशन का लेवल काफी ज्यादा रहा. सुबह 10 से 11 बजे के बीच दिल्ली के 59 मॉनिटरिंग स्टेशनों पर PM2.5 का औसत स्तर 295 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर दर्ज किया गया. इनमें से 36 केंद्रों पर यह 250 से अधिक रहा. रविवार सुबह दिल्ली के कई इलाकों में पॉल्यूशन लेवल खतरनाक कैटेगरी में रहा रहा और AQI 440 तक दर्ज किया गया.

पटाखे जलते ही दो घंटे में 63% बढ़ा PM2.5

शनिवार दोपहर दिल्ली की हवा में कुछ सुधार जरूर हुआ था. इसके बाद सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक हर घंटे की हवा 6 नवंबर के मुकाबले ज्यादा प्रदूषित रही. शाम को पटाखे जलाने का समय शुरू होते ही हालात और बिगड़ गए. CPCB के 15 मिनट के आंकड़ों मुताबिक, 55 निगरानी केंद्रों पर PM2.5 का लेवल शाम 7:45 बजे 177 था. रात 8 बजे यह 208 और रात 10 बजे तक 289 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर पहुंच गया. यानी शुरुआती स्तर से करीब 63 फीसदी की बढ़ोतरी हुई.

शुक्रवार को इसी समय के दौरान PM2.5 का लेवल 202 से 229 के बीच रहा था. शनिवार रात का यह उस समय बढ़ा, जब सुप्रीम कोर्ट की ओर से पटाखे जलाने के लिए तय समय-सीमा शुरू हुई थी.

पंजाबी बाग में एक घंटे में तीन गुना पॉल्यूशन

दिल्ली के अलग-अलग इलाकों में पॉल्यूशन का असर और भी ज्यादा दिखाई दिया. शनिवार पंजाबी बाग में शाम 7 बजे PM2.5 का स्तर 208 था, जो रात 8 बजे बढ़कर 593 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर पहुंच गया. यानी एक घंटे में यह लगभग तीन गुना हो गया.

आरके पुरम में रात 9 बजे PM2.5 का स्तर 621 दर्ज किया गया. शुक्रवार को इसी समय किसी भी निगरानी केंद्र पर यह स्तर 400 के पार नहीं था, जबकि शनिवार को नौ केंद्रों पर PM2.5 का स्तर 400 से ऊपर पहुंच गया. मुंडका में इसका स्तर 718 दर्ज किया गया.

कहां कितना AQI?

CPCB के आंकड़ों के मुताबिक, रविवार सुबह दिल्ली के कई इलाकों में प्रदूषण का स्तर खतरनाक कैटेगरी में दर्ज किया गया.

बवाना- 446

पंजाबी बाग- 449

आरके पुरम- 448

IIT दिल्ली- 445

रोहिणी- 445

चांदनी चौक- 420

पटपड़गंज- 421

अलीपुर- 413

वहीं, आनंद विहार में AQI 328 और नरेला में 395 दर्ज किया गया. दोनों इलाके बेहद खराब कैटेगरी में रहे. इंडिया गेट के आसपास AQI 398 और अक्षरधाम मंदिर के पास 336 दर्ज किया गया.दिल्ली की हवा में प्रदूषण तेजी से बढ़ा है. शनिवार सुबह 8 बजे राजधानी का औसत AQI 364 था, जो रविवार सुबह 8:10 बजे 483 पहुंच गया.

पराली जलाने की घटनाएं इस सीजन में सबसे ज्यादा

दिल्ली के प्रदूषण की एक बड़ी वजह आसपास के राज्यों में पराली जलाना भी है. शनिवार को पंजाब और हरियाणा में खेतों में आग लगने की घटनाएं इस सीजन के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गईं. इसरो के INSAT-3DS सैटेलाइट ने दोनों राज्यों में आग के 415 पिक्सल दर्ज किए. यह 1 नवंबर के आंकड़े से 5.5 गुना ज्यादा रहा. खेतों में जलने वाली पराली का धुआं हवा के साथ दिल्ली और आसपास के इलाकों तक पहुंचता है.

पिछले साल दिवाली की रात 1137 तक पहुंचा था PM2.5

पिछले साल दिवाली की रात पॉल्यूशन बेहद खतरनाक स्तर पर पहुंचा था. रात 2 बजे, रातभर आंकड़े देने वाले 27 निगरानी केंद्रों पर PM2.5 का औसत स्तर 1,137 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर पहुंच गया था. रात 10 बजे, यानी पटाखे जलाने का तय समय खत्म होने के आसपास, यह स्तर 535 था. भारत में PM2.5 के 24 घंटे के औसत की निर्धारित सीमा 60 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर है.

पिछले साल दिवाली से एक दिन पहले शाम को AQI 296 था और दिवाली के अगले दिन यह 351 पहुंच गया था. इस बार दिवाली से पहले ही AQI 369 हो चुका है. IITM का अनुमान है कि रविवार रात से पॉल्यूशन बढ़ना शुरू होगा और सोमवार सुबह 4 बजे तक और बढ़ सकता है.

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