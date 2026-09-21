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हिंदी न्यूज़डीएनए एक्सप्लेनर

डीएनए एक्सप्लेनर

जमीन से जुड़े काम होंगे आसान? जानिए DILRMP 3.0 में क्या बदलने जा रहा

केंद्र सरकार ने जमीन के रिकॉर्ड्स को डिजिटल बनाने और पारदर्शिता लाने के लिए 565.5 करोड़ रुपये का DILRMP 3.0 प्रोग्राम शुरू किया है.

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Gaurav Barar

Updated : Sep 21, 2026, 11:23 AM IST

जमीन से जुड़े काम होंगे आसान? जानिए DILRMP 3.0 में क्या बदलने जा रहा

जमीन के रिकॉर्ड और मालिकाना हक से जुड़े नियमों में क्या होगा बदलाव? (AI Image)

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केंद्र सरकार ने जमीन से जुड़े कागजात और रिकॉर्ड्स को डिजिटल बनाने के लिए अपने खास प्रोग्राम का तीसरा चरण डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड्स मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम 3.0 (DILRMP 3.0) शुरू कर दिया है. बीते हफ्ते इसकी गाइडलाइंस भी जारी कर दी गईं. 565.5 करोड़ रुपये का यह प्रोजेक्ट 2026 से 2031 तक चलेगा.

इसका मुख्य मकसद जमीन की खरीद-बिक्री, नक्शे, रजिस्ट्री और मालिकाना हक की सभी जानकारियों को एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाना है, ताकि लोगों को बार-बार सरकारी दफ्तरों के चक्कर न काटने पड़ें. ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि DILRMP 3.0 सिर्फ पुराने कागजों को स्कैन करके कंप्यूटर में सेव करने तक सीमित नहीं है. 

ग्रामीण विकास मंत्री ने क्या कहा?

उन्होंने कहा कि इसका मकसद अलग-अलग सरकारी विभागों में बिखरी जमीन की जानकारियों को एक जगह जोड़ना है. अक्सर लोग खराब या गुम हुए कागजात, अस्पष्ट रिकॉर्ड और जमीन की सीमा को लेकर होने वाले विवादों से परेशान रहते हैं. इस सिस्टम के आने से जमीन से जुड़ी प्रक्रियाओं में पारदर्शिता आएगी.

क्या है भू-आधार और ये कैसे काम करेगा?

इस नए चरण की सबसे बड़ी खासियत यह है कि देश के हर जमीन के टुकड़े (प्लॉट या खेत) को 14 अंकों का एक यूनिक भू-आधार, ULPIN - यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर, दिया जाएगा.

इसके साथ ही जमीन के नक्शों को सीधे भौगोलिक लोकेशन से जोड़ा जाएगा. इससे अगर आप कोई जमीन खरीद रहे हैं, तो आप घर बैठे यह जांच सकेंगे कि जमीन का असली मालिक कौन है, नक्शा सही है या नहीं और जमीन की सटीक लोकेशन कहां है.

जमीन का डिजिटल रिकॉर्ड होने का मतलब यह नहीं है कि आपको अपने असली कागजात फेंक देने हैं. रजिस्ट्री के मूल कागजात, पुराने स्टाम्प और राजस्व रिकॉर्ड पहले की तरह ही कानूनी तौर पर मान्य रहेंगे. 

land rules

पासपोर्ट सेवा केंद्र की तर्ज पर बनेंगे रजिस्ट्री केंद्र

अक्सर तहसील या सब-रजिस्ट्रार दफ्तरों में भारी भीड़ और लंबी लाइनें देखने को मिलती हैं. इस समस्या को खत्म करने के लिए सरकार 75 बेहद भीड़भाड़ वाले सब-रजिस्ट्रार दफ्तरों को रजिस्ट्रेशन सर्विस सेंटर के रूप में अपग्रेड करेगी. ये केंद्र बिल्कुल पासपोर्ट सेवा केंद्र की तर्ज पर काम करेंगे, जिससे जमीन की रजिस्ट्री का काम तय समय में और बिना किसी परेशानी के हो सकेगा.

इसके अलावा, जमीन से जुड़े मामलों की सुनवाई करने वाली राजस्व अदालतों को भी कंप्यूटरीकृत किया जाएगा. वहीं नक्शा (NAKSHA) प्रोग्राम के जरिए शहरों की जमीन की मैपिंग करके अर्बन प्रॉपर्टी कार्ड बनाए जाएंगे.

किसानों को बैंक लोन में मिलेगी सहूलियत

डिजिटल रिकॉर्ड का एक बड़ा फायदा किसानों को भी मिलेगा. जब जमीन का नक्शा, भू-आधार और मालिकाना हक ऑनलाइन उपलब्ध होगा, तो बैंकों को लोन देने से पहले कागजात की जांच करने में आसानी होगी. किसानों को चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे. हालांकि, लोन मिलेगा या नहीं, यह पूरी तरह बैंक की शर्तों और आवेदक की पात्रता पर निर्भर करेगा.

100% केंद्र सरकार देगी फंड

सरकार के मुताबिक, इससे पहले के चरणों में 99.9% जमीन के अधिकारों का रिकॉर्ड और 97% नक्शे डिजिटल किए जा चुके हैं. साथ ही 99% सब-रजिस्ट्रार दफ्तर कंप्यूटर से जुड़ चुके हैं. DILRMP 3.0 के तहत पूरे देश में इस काम को 100% केंद्र सरकार के फंड से पूरा किया जाएगा. राज्यों के प्रदर्शन के आधार पर किस्तों में पैसा जारी किया जाएगा. 

ये भी पढ़ें- सिंगापुर में किताबें पढ़ने पर लोगों को दिए जा रहे पैसे! जानिए क्यों शुरू की गई ये अनोखी पहल?

 

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