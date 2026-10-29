Digital Arrest: पढ़े-लिखे लोग भी लुट रहे? डिजिटल अरेस्ट मामले सुनकर CJI सूर्यकांत हैरान

सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि बैंकों के पास सभी बैंक होल्डर्स की जानकारी होती है. जैसे ही पता चलता है कि किसी अकाउंट में बड़ी रकम ट्रांसफर हुई है, तभी एक्शन लो.

सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत (CJI Surya Kant) ने इस बात पर हैरानी जताई है कि पढ़े-लिखे लोग भी डिजिटल अरेस्ट हो रहे हैं. कोर्ट को बताया गया कि महिलाओं ने 2.5 करोड़ रुपये गंवाए हैं. डिजिटल अरेस्ट स्कैम पर सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है. बुधवार (29 अक्टूबर, 2026) को सुनवाई करते हुए सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि बैंक अधिकारी भी इस सबमें शामिल हैं.

फोन पर हिपनोटाइज हो जाते हैं लोग

मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना की बेंच को एमिकस क्यूरे ने बताया कि डिजिटल अरेस्ट को लेकर कई कदम उठाए गए हैं, लेकिन फिर भी ये मामले रुक नहीं रहे हैं. उन्होंने कोर्ट से अपील की कि पुलिस स्टेटस रिपोर्ट पेश करे और इस मामले में अपने सुझाव दे. पिछले हफ्ते भी डिजिटल अरेस्ट के मामले देखे गए. उन्होंने यह भी कहा कि साइक्लोजिस्ट का कहना है कि लोग हिपनोटाइज हो जाते हैं.

सीजेआई सूर्यकांत ने एमिकस क्यूरे की बातें सुनने के बाद हैरानी जताई और कहा, 'लोग क्यों समझ नहीं पा रहे हैं इन लोगों के साथ क्या हुआ है? क्या ये सामान्य लोग नहीं है? मीडिया में सब जगह खबरें हैं कि डिजिटल अरेस्ट से लोगों को लूटा जा रहा है और ये सब लोग पढ़े-लिखे हैं.'

डिजिटल अरेस्ट के पिछले कुछ महीनों में कई मामले आए हैं, जिनमें ठग बड़े पुलिस अधिकारी बनकर फेक कॉल करते हैं. ठग को झूठी बातें बोलकर अरेस्ट के लिए डराते हैं और पैसों की डिमांड करते हैं. कई लोग उनके जाल में फंस जाते हैं और लाखों-करोड़ों का नुकसान कर बैठते हैं. एमिकस क्यूरे ने बेंच के सामने भी यह मुद्दा रखा और कहा कि लोग गिरफ्तारी की धमकी सुनकर डर जाते हैं.

डिजिटल अरेस्ट के मामले सुनकर सीजेआई सूर्यकांत हैरान

सीजेआई सूर्यकांत ने एमिकस की दलील पर कहा, 'इन लोगों को इतनी छोटी सी बात समझ नहीं आती है? मोबाइल पर गिरफ्तारी का क्या डर? फोन दीवार पर फेंक कर मारो सारा डर चला जाएगा. भगवान ही जानें लोगों को क्या हुआ है एक लोकतांत्रिक देश में आप किस तरह के नागरिक हैं, जो आपको लग रहा है कि मोबाइल पर आपकी गिरफ्तारी हो जाएगी?'

सीजेआई बोले- बैंक अधिकारी भी शामिल

सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि बताइए पढ़े-लिखे लोग भी डिजिटल अरेस्ट हो रहे हैं, आप इस उम्र में ऐसा करेंगे तो इससे अगली जेनरेशन को क्या मैसेज जाएगा. सीजेआई ने बैंकों को लेकर कहा कि चिंता की बात ये है कि इस सब में बैंक अधिकारी भी शामिल हैं और जब हम भारतीय रिजर्व बैंक को इस मामले में कदम उठाने के लिए कहते हैं तो आरबीआई बैंकों से डिस्कस करता है. इस पर अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी ने कहा कि ऐसा नहीं है कि सभी बैंककर्मी इसमें शामिल हैं, लेकिन जो ऐसा करते हुए पाए गए, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई और आरबीआई एक्शन में और तेजी ला रहा है.

ट्रांजेक्शन के समय ही बैंक एक्शन क्यों नहीं लेते?

सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि बैंकों के पास सभी बैंक होल्डर्स की जानकारी होती है. जैसे ही पता चलता है कि किसी अकाउंट में बड़ी रकम ट्रांसफर हुई है, तभी एक्शन लो. सीजेआई सूर्यकांत ने ट्रांजेक्शन के लिए फोन पर आने वाले मैसेज को लेकर भी कहा कि बैंक इसको बंद क्यों नहीं कर देते हैं. बैंक ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के लिए ग्राहक के मोबाइल नंबर पर ओटीपी भेजता है. साइबर क्राइम के कई मामले देखे गए हैं, जिनमें ग्राहक का फोन हैक करके या फर्जी कॉल के जरिए ठग ओटीपी लेते हैं और पैसे अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर लेते हैं.

अटॉर्नी जनरल ने कोर्ट को बताया कि ऐसे मामलों की जांच की जा रही है और बैंकों को जिन अकाउंट्स पर संदेह है, उनके छह महीने के ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड को ट्रैक किया जा रहा है. सीजेआई ने उनके कहा कि डिजिटल अरेस्ट रोकने के लिए काम किया जाना चाहिए, जैसे ही ऐसी ट्रांजेक्शन होती है, तभी उस पर रोक क्यों नहीं लगती है. अटॉर्नी जनरल ने कोर्ट को बताया कि यह फ्रॉड तीन स्टेज पर होता है. आरबीआई और MEITY इसे सुलझाने के लिए काम कर रहे हैं और बैंकों के साथ भी बात चल रही है. यह सब जादुई छड़ी की तरह नहीं हो सकता है.

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