भारत में कितना बड़ा है 'डिजिटल अरेस्ट' का नेटवर्क? किन राज्यों में सबसे ज्यादा केस

डीएनए एक्सप्लेनर
सीबीआई, ईडी और कस्टम जैसी बड़ी जांच एजेंसियों के फर्जी अफसर बनकर ठग मासूम लोगों, खासकर बुजुर्गों और रईसों को अपना निशाना बना रहे हैं.
आज के डिजिटल दौर में जहां एक तरफ हमारी जिंदगी आसान हुई है, वहीं दूसरी तरफ साइबर अपराधियों ने ठगी के नए-नए तरीके ढूंढ निकाले हैं. इन दिनों भारत में 'डिजिटल अरेस्ट' नाम का एक नया और बेहद खतरनाक स्कैम तेजी से पांव पसार रहा है. यह कोई साधारण ऑनलाइन फ्रॉड नहीं है, बल्कि यह जामताड़ा मॉडल की तरह एक बहुत बड़ा और संगठित सिंडिकेट बन चुका है.
इस खेल में ठग सीधे तौर पर बड़े बिजनेसमैन, रईस लोगों और खासकर बुजुर्गों को अपना निशाना बनाते हैं. डराने की बात यह है कि इसमें छोटे-मोटे रुपयों की नहीं, बल्कि लाखों और करोड़ों की चपत लगाई जाती है. हाल ही में एक स्टॉकब्रोकर से इसी तरह डराकर ₹58 करोड़ रुपये हड़प लिए गए, जो इस बात का सबूत है कि यह नेटवर्क कितना बड़ा रूप ले चुका है.
अगर हम आंकड़ों पर नजर डालें, तो आधिकारिक तौर पर पिछले छह सालों में भारतीयों ने साइबर फ्रॉड की वजह से लगभग ₹52,976 करोड़ गंवाए हैं. हैरान करने वाली बात यह है कि इस पूरी भारी-भरकम रकम का लगभग 8% हिस्सा अकेले 'डिजिटल अरेस्ट' के जरिए ठगा गया है. यानी इस खास तरह की ठगी से लोगों को करीब ₹4,200 करोड़ रुपये का चूना लग चुका है.
बीते साल ही बुजुर्गों को टारगेट करने वाले 3,000 से ज्यादा डिजिटल अरेस्ट के मामले सामने आए थे. ठग इसके लिए सीबीआई, ईडी, कस्टम या इंटरपोल जैसी बड़ी जांच एजेंसियों के फर्जी अफसर बनते हैं, जाली दस्तावेज दिखाते हैं और वीडियो कॉल के जरिए पीड़ित को घर में ही बंधक होने का अहसास कराकर मानसिक रूप से तोड़ देते हैं.
संसद और गृह मंत्रालय के तहत आने वाले साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर (I4C) के मुताबिक, साल 2020 से लेकर नवंबर 2025 के अंत तक नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पर 82 लाख से ज्यादा शिकायतें दर्ज की गईं, जिनमें से करीब 1.84 लाख मामलों में एफआईआर हुई.
सरकार के पास विशेष रूप से सिर्फ 'डिजिटल अरेस्ट' का साल-दर-साल का अलग से कोई डेटा तो नहीं है, लेकिन कुल साइबर अपराधों के आंकड़े बताते हैं कि देश के कुछ राज्य इसके सबसे बड़े हॉटस्पॉट बने हुए हैं. नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो (NCRB) के पिछले कुछ सालों के आंकड़ों के अनुसार, साइबर अपराध के मामलों में देश के ये राज्य सबसे आगे रहे हैं-
इन राज्यों और इनके प्रमुख शहरों (जैसे बेंगलुरु, हैदराबाद, मुंबई और दिल्ली-एनसीआर) से सबसे ज्यादा शिकायतें और बड़े वित्तीय नुकसान की खबरें आती हैं.
बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य सरकारों ने भी अपनी ताकत बढ़ाई है. देश में साइबर क्राइम से निपटने के लिए स्पेशल थानों की संख्या बढ़ाई जा रही है, जिसमें उत्तर प्रदेश 75 थानों के साथ सबसे आगे है. इसके बाद तमिलनाडु में 54, महाराष्ट्र में 47 और बिहार में 44 डेडिकेटेड साइबर पुलिस स्टेशन काम कर रहे हैं.
इसके अलावा, केंद्रीय स्तर पर इस नेटवर्क को पूरी तरह ध्वस्त करने के लिए बड़े कदम उठाए गए हैं. साइबर अपराधियों द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे 6.69 लाख से ज्यादा सिम कार्ड्स को ब्लॉक किया जा चुका है और लगभग 1.32 लाख मोबाइल फोन (IMEI नंबर) बंद किए गए हैं.
इस पूरे खतरे के बीच एक राहत भरी खबर यह भी है कि सरकार के सिटिजन फाइनेंशियल साइबर फ्रॉड रिपोर्टिंग एंड मैनेजमेंट सिस्टम (हेल्पलाइन नंबर 1930) ने कमाल का काम किया है. जनवरी 2026 तक के आंकड़ों के अनुसार, इस सिस्टम की मदद से लगभग 24.65 लाख शिकायतों पर तुरंत एक्शन लेते हुए ₹8,690 करोड़ रुपये से अधिक की रकम को फ्रॉड करने वालों के खातों में फ्रीज कर बचा लिया गया.
अकेले 10 लाख के करीब शुरुआती मामलों में ही ₹3,431 करोड़ रुपये से ज्यादा बचाए गए थे. सरकार अब टीवी, दिल्ली मेट्रो और सोशल मीडिया के जरिए लगातार जागरूकता अभियान चला रही है ताकि लोग इस बात को समझें कि कानून में डिजिटल अरेस्ट जैसा कोई प्रावधान नहीं है और वे बिना डरे तुरंत पुलिस से संपर्क करें.