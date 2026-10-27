राजीव गांधी के PM बनने के खिलाफ थीं सोनिया, कहा- किताब आएगी तो तमाशा होना तो तय- शेयर किया नया VIDEO

सोनिया गांधी की किताब 'बिलॉन्गिंग: ए जर्नी ऑफ लव' 10 नवंबर को लॉन्च होने वाली है. इससे पहले सोनिया गांधी किताब से जुड़ी छोटी-छोटी जानकारियां सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर कर रही हैं.

सोनिया गांधी अपनी किताब को लेकर काफी उत्साहित हैं. किताब आने से पहले वह सोशल मीडिया पर इसे लेकर काफी एक्टिव हो गई हैं. किताब से जुड़ी छोटी-छोटी जानकारियां वह शेयर कर रही हैं. सोनिया गांधी के जीवन पर 'Belonging: A Journey of Love' 10 नवंबर को लॉन्च होने वाली है. सोनिया गांधी ने 'X' अकाउंट पर एक वीडियो ट्वीट किया और कैप्शन में लिखा, 'यह किताब जब आएगी तो कुछ तमाशा होना तय है. आखिर दशकों तक दूसरे लोगों ने मेरी कहानी सुनाई थी. अब मेरी बारी है.

1 मिनट 28 सेकंड का नया Video

सोनिया गांधी ने 1 मिनट 28 सेकंड के लेटेस्ट VIDEO में बताया, 'मैं नहीं जानती कि मुझे पूरी कहानी बतानी चाहिए या नहीं. मेरे पति से जब प्रधानमंत्री बनने को कहा गया तो मैं इसके पूरी तरह से खिलाफ थी.' उन्होंने कहा कि मेरे बारे में दशकों तक बहुत कुछ कहा गया. ऐसी चीजें भी कही गईं, जो वास्तव में थी ही नहीं. वह या तो मनगढ़ंत था या बढ़ा-चढ़ाकर बताया गया था, लेकिन अब सही कहानी पूरे तथ्यों के साथ रखने की बारी है.

'इस किताब में मेरे विचार नहीं, मेरी कहानी'

सोनिया गांधी ने कहा कि इस पुस्तक में मेरे विचार नहीं हैं, बल्कि मेरी कहानी है. इसे पढ़ने के बाद ऐसा हो सकता है कि कुछ लोगों के विचार बदल जाएं और शायद कुछ लोग मेरे और खिलाफ भी हो जाएं. ऐसा होता है, जब आप पब्लिक लाइफ में होते हैं और कोई किताब लिखते हैं. इसलिए किताब आने पर कुछ तमाशा होना तय है. वीडियो में सोनिया गांधी के साथ राजीव गांधी की तस्वीरें भी दिखाई गई हैं. इसके अलावा उनके अंतिम संस्कार की भी कुछ तस्वीरें शेयर की गई हैं.

There’s bound to be some tamasha when this book comes out. After all, others have spent decades telling my “story”, now it’s my turn. https://t.co/jDy5vBI8ey October 27, 2026



'बिलॉन्गिंग: ए जर्नी ऑफ लव' नाम की यह किताब सोनिया गांधी के सफर के बारे में है. इस किताब में उन्होंने अपनी जिंदगी के सफर के बारे में बताया है. इसमें युद्ध के बाद इटली में बिताए बचपन से लेकर भारत आने तक की कहानी शामिल है. किताब में उनके प्यार, निजी जीवन में हुए बड़े नुकसान और भारत के साथ उनके रिश्ते का भी जिक्र है. किताब में उन्होंने अपनी सास और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या और पति राजीव गांधी की हत्या का भी जिक्र किया है.

किताब में इंदिरा-राजीव की हत्या का जिक्र

किताब में गांधी फैमिली को झकझोर देने वाली त्रासदियों का भी जिक्र है. इनमें प्लेन हादसे में संजय गांधी की मौत, 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या और 1991 में राजीव गांधी की हत्या शामिल है. सोनिया गांधी ने 2004 के लोकसभा चुनाव के नतीजों का भी जिक्र किया है. इन चुनावों में कांग्रेस के नेतृत्व वाले UPA को जीत मिली थी, लेकिन सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री बनने से इनकार कर दिया था. इसके बजाय उन्होंने यूपीए को लीड करने का फैसला किया था.

राजीव से पहली मुलाकात का भी जिक्र

इससे पहले शेयर किये गए वीडियो में सोनिया गांधी ने राजीव गांधी से मुलाकात के बारे में बताया था. सोनिया गांधी ने बताया कि कैम्ब्रिज में पढ़ाई के दौरान वह इंग्लैंड में पसंद का खाना मिलने वाला रेस्टोरेंट तलाश रही थीं. उन दिनों इंग्लैंड का खाना बेहद खराब था. आज की तरह वहां ढेरों रेस्टोरेंट नहीं थे. इसके बाद उन्हें एक एक वर्सिटी रेस्टोरेंट मिला, जहां पहली बार एक दोस्त ने उनका परिचय राजीव गांधी से करवाया था.

'पहली ही नजर में भा गए थे राजीव'

सोनिया ने बताया कि राजीव को देखकर मुझे पहली ही नजर में ऐसा लगा कि मैं इनके साथ रहना पसंद करूंगी. कैम्ब्रिज के दिनों को याद करते हुए सोनिया ने कहा कि दोस्त बनने के बाद हम पार्टियों में जाने लगे थे. राजीव बहुत ही सौम्य दिखने वाले व्यक्ति थे. बेशक, वो बहुत अच्छे दिखते भी थे, लेकिन वह सॉफ्टनेस उनके अदर से झलकती थी, जिसने मुझे सच में छू लिया और मुझे इंप्रैस किया. बेशक, राजीव से पहली मुलाकात मैं कभी नहीं भूलूंगी.'