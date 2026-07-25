Explainer: सही समय, सही फैसला... पीएम मोदी के एक तीर से चार निशाने, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हार नहीं जीत, समझें पूरा गणित

डीएनए एक्सप्लेनर
धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को पूरा विपक्ष सरकार की हार साबित करने में जुटा है, लेकिन असल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक तीर से चार निशाने साधे हैं. आइए जानते हैं वो क्या हैं और सरकार के इस फैसले का पूरा गणित समझते हैं.
पांच साल 18 दिन शिक्षा मंत्री का पद संभालने के बाद धर्मेंद्र प्रधान ने शनिवार (25 जुलाई, 2025) को इस्तीफा दे दिया. दोपहर 2 बजकर 18 मिनट पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उनके ऐलान से जंतर-मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी के नेतृत्व में इकट्ठा हुए हजारों युवा खुशी से झूमने लगे. इस घटना को विपक्ष ने देश के युवाओं और जेन जी (Gen Z) की बड़ी जीत बताया है और सरकार के लिए 'पहली हार करार' दिया है. असल में जिस फैसले को विपक्ष सरकार की हार बता रहा है, उस एक फैसले से सरकार ने एक साथ चार निशाने साधे हैं. आइए सब पर एक-एक करके बात करते हैं-
20 जून को कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) ने जंतर-मंतर पर नीट पेपर लीक के खिलाफ प्रोटेस्ट शुरू किया, लेकिन इस आंदोलन की क्रेडिबिलटी तब बढ़ी जब सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक 8 जुलाई को प्रदर्शन में शामिल हुए और भूख हड़ताल पर बैठ गए. इसके बाद बड़े-बड़े चेहरे जंतर-मंतर पर आंदोलन को समर्थन देने पहुंचे इसके बाद देखते ही देखते हजारों छात्र और अभिभावक आंदोलन से जुड़ते चले गए इसलिए सरकार ने सबसे पहले सोनम वांगचुक को सीजेपी से अलग किया.
सरकार ने केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह को सोनम वांगचुक के पास भेजा और अनशन तोड़ने का आग्रह किया, जिसके बाद 24 जुलाई को उनका अनशन खत्म हुआ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सोशल मीडिया पर आकर उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए कामना की. वहीं, सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने प्रदर्शन जारी रखा और 18 जुलाई को सोनम वांगचुक के जंतर मंतर से हटने के बाद खुद अनशन पर बैठ गए.
साल 2011 में लोकपाल बिल की मांग लेकर सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे की ओर से शुरू किए गए आंदोलन के बाद अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह, शाजिया इल्मी जैसे लोग हीरो बन गए थे. अन्ना अपने आंदोलन को राजनीतिक लोगों से दूर रखते थे, लेकिन इसी आंदोलन में शामिल कई लोग नेता बने. 2012 में आम आदमी पार्टी (AAP) की नींव रखी गई और अगले ही साल 28 दिसंबर, 2013 को 28 सीटें जीतकर दिल्ली की सत्ता हासिल कर ली और अरविंद केजरीवाल पहली बार सीएम बने. इसके बाद 2015 में 67 और 2020 में 62 सीटें जीतकर दिल्ली की सबसे बड़ी पार्टी बनी. इसी दौरान पंजाब में भी आप की लोकप्रियता देखी गई.
लोकसभा और राज्यसभा में भी आम आदमी पार्टी के छह सांसद हैं, जिनकी संख्या अप्रैल 2026 से पहले तक 13 थी. राघव चड्ढा, संदीप पाठक, अशोक मित्तल, हरभजन सिंह, राजेंद्र गुप्ता, विक्रम साहनी और स्वाति मालीवल के पार्टी छोड़ने के बाद राज्यसभा में तीन और लोकसभा में भी तीन सांसद आम आदमी पार्टी के हैं.
जिस तरह एक आंदोलन से आम आदमी पार्टी का उदय हुआ, उसी तरह कल को कॉकरोच जनता पार्टी भी बड़े राजनीतिक दल के तौर पर उभरती और जेन जी आबादी के समर्थन के साथ चुनावी मैदान में उतर सकती थी. हालांकि, सरकार ने सीजेपी के लिए ऐसा माहौल बनने से पहले ही स्थिति को संभाल लिया इसलिए ये सरकार की हार नहीं बल्कि बड़ी जीत है.
35 दिन से प्रदर्शन कर रहे युवाओं की मुख्य मांग धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा थी. हालांकि, सरकार की तरफ से पहले ही नीट पेपर लीक को लेकर कई सख्त कदम उठाए जा चुके थे जैसे सीबीआई जांच, गिरफ्तारियां और पेपर लीक करने वालों के नेटवर्क का पर्दाफाश. इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद सोशल मीडिया पर आकर युवाओं से वादा किया कि पेपर में गड़बड़ी के मामलों पर सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनेंगे और ऐसे मामलों में सजा के लिए सख्त कानून बनाए जाएंगे.
पेपर लीक मामले में अहम फैसले लिए
इन मामलों की सुनावई के लिए बॉम्बे, कलकत्ता, दिल्ली और मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के अधिकार क्षेत्र में प्राधमिकता के आधार पर चार फास्ट-ट्रैक कोर्ट स्थापित किए जा रहे हैं. वहीं, पेपर लीक के ऑर्गनाइज्ड क्राइम के मामले में 10 साल की सजा और 10 करोड़ रुपये के जुर्माने के प्रावधान वाले बिल को भी कैबनिट की मंजूरी के बाद अगले हफ्ते संसद में पेश किया जा सकता है.
सीजेपी ने जो तीन मांग सरकार के सामने रखीं, वो सभी सरकार ने मान ली हैं. दो पर शुक्रवार को ही सीजेपी के साथ मीटिंग में सरकार राजी हो गई थी और आखिरी और सबसे अहम डिमांड आज पूरी कर दी गई है. एंटी यूथ होने का जो टैग विपक्ष लगाने की कोशिश कर रहा था, ये डिमांड्स मानकर सरकार ने वे कोशिशें नाकाम कर दी हैं.
छात्रों के प्रदर्शन की आड़ में विपक्ष इस मौके को भुनाने का मौका नहीं छोड़ सकता था और सरकार ये बात जानती है इसलिए सीजेपी की तीनों डिमांड मानना सरकार की नहीं विपक्ष की हार है. प्रदर्शन से सरकार की छवि पर जो डेंट लगा उसकी भी भरपाई इस एक फैसले से हो गई है क्योंकि ये प्रदर्शन जितना ज्यादा दिन चलता, विपक्ष उसका फायदा उठाता और सरकार को नुकसान पहुंचता. इसका असर अगले साल होने वाले सात राज्यों के विधानसभा चुनावों में भी देखने को मिल सकता था, ऐसे में सरकार ऐसा कोई रिस्क नहीं ले चाहती थी. यह फैसला लेकर केंद्र ने देश के 140 करोड़ देशवासियों को संदेश दिया कि सरकार जनता के प्रति वफादार है, जो जरूरत पड़ने पर बड़े फैसले लेने से भी पीछे नहीं हटती है.
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