Add DNA as a Preferred Source
FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
Headlines

Exercises In Arthritis: जोड़ों के दर्द ने कर दिया है परेशान? रोजाना ये 3 एक्सरसाइज करने से मिलेगी राहत 

IND-W vs SL-W Highlights: टीम इंडिया ने जीत के साथ की वनडे वर्ल्ड कप 2025 की शुरुआत, श्रीलंका को 59 रनों से हराया

Ovary ही नहीं, त्वचा और बालों पर भी दिखता है PCOS का असर, ये लक्षण न करें इग्नोर 

धर्मेंद्र प्रधान को बिहार भेजना क्या पुरानी रणनीति का हिस्सा या ओबीसी वोटबैंक को साधने का प्लान?

Test मैच के एक ओवर में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 बल्लेबाज, हार्दिक पांड्या भी लिस्ट में शामिल

लखनऊ: जेल में पूर्व मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति पर जानलेवा हमला, सिर पर कैंची से किए 10 से ज्यादा वार, अस्पताल में भर्ती

Rashifal 01 October 2025: सिंह और वृश्चिक वालों को मिलेगा धन लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

चेन्नई में दर्दनाक हादसा, थर्मल पावर स्टेशन पर Arch गिरने से 9 लोगों की मौत, कई घायल

Test में सबसे बड़ा स्कोर करने वाले 10 बल्लबाज, इस खिलाड़ी ने जानबूझकर नहीं तोड़ा ब्रायन लारा का रिकॉर्ड

ODI में नंबर-7 पर खेलते हुए सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले 1 बल्लेबाज, इस स्थान पर है एमएस धोनी का नाम

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Exercises In Arthritis: जोड़ों के दर्द ने कर दिया है परेशान? रोजाना ये 3 एक्सरसाइज करने से मिलेगी राहत 

Exercises In Arthritis: जोड़ों के दर्द ने कर दिया है परेशान? रोजाना ये 3 एक्सरसाइज करने से मिलेगी राहत

IND-W vs SL-W Highlights: टीम इंडिया ने जीत के साथ की वनडे वर्ल्ड कप 2025 की शुरुआत, श्रीलंका को 59 रनों से हराया

IND-W vs SL-W Highlights: टीम इंडिया ने जीत के साथ की वनडे वर्ल्ड कप 2025 की शुरुआत, श्रीलंका को 59 रनों से हराया

Ovary ही नहीं, त्वचा और बालों पर भी दिखता है PCOS का असर, ये लक्षण न करें इग्नोर 

Ovary ही नहीं, त्वचा और बालों पर भी दिखता है PCOS का असर, ये लक्षण न करें इग्नोर

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
Test मैच के एक ओवर में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 बल्लेबाज, हार्दिक पांड्या भी लिस्ट में शामिल

Test मैच के एक ओवर में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 बल्लेबाज, हार्दिक पांड्या भी लिस्ट में शामिल

Test में सबसे बड़ा स्कोर करने वाले 10 बल्लबाज, इस खिलाड़ी ने जानबूझकर नहीं तोड़ा ब्रायन लारा का रिकॉर्ड

Test में सबसे बड़ा स्कोर करने वाले 10 बल्लबाज, इस खिलाड़ी ने जानबूझकर नहीं तोड़ा ब्रायन लारा का रिकॉर्ड

ODI में नंबर-7 पर खेलते हुए सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले 1 बल्लेबाज, इस स्थान पर है एमएस धोनी का नाम

ODI में नंबर-7 पर खेलते हुए सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले 1 बल्लेबाज, इस स्थान पर है एमएस धोनी का नाम

Homeडीएनए एक्सप्लेनर

डीएनए एक्सप्लेनर

धर्मेंद्र प्रधान को बिहार भेजना क्या पुरानी रणनीति का हिस्सा या ओबीसी वोटबैंक को साधने का प्लान?

बीजेपी में धर्मेन्द्र प्रधान को एक कुशल राजनीतिक रणनीतिकार के तौर पर देखा जाता है, जिनका मुश्किल इलाकों में भी चुनाव जीतने का अच्छा रिकॉर्ड रहा है.

Latest News

बिलाल एम जाफ़री

Updated : Sep 30, 2025, 10:53 PM IST

धर्मेंद्र प्रधान को बिहार भेजना क्या पुरानी रणनीति का हिस्सा या ओबीसी वोटबैंक को साधने का प्लान?

Dharmendra Pradhan (file photo)

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

भाजपा और तमाम दलों में मूल अंतर की फेहरिस्त यूं तो बहुत लंबी है. लेकिन भारतीय जनता पार्टी के आलोचक भी इस बात पर एकमत होते हैं कि, जब मुद्दा सही और सटीक निर्णय लेने का हो तो एक पार्टी के रूप में भाजपा का किसी से कोई मुकाबला नहीं है.  भारतीय जनता पार्टी कैसे अपने फैसलों से लोगों को हैरान करती है? यदि हाल फ़िलहाल में इस सवाल का जवाब  तलाशना हो तो हमें कहीं दूर न चलकर, बिहार का रुख करना चाहिए. बीजेपी ने गुरुवार को आधिकारिक तौर पर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को बिहार के लिए पार्टी का चुनाव प्रभारी नियुक्त किया. प्रधान की नियुक्ति से यह संकेत मिलता है कि बीजेपी अनुभवी और सफल नेतृत्व पर ध्यान दे रही है, ताकि वह राजनीतिक रूप से अस्थिर बिहार राज्य में जनता दल (यूनाइटेड) के साथ गठबंधन कर सत्ता में बनी रहे.

प्रधान के साथ, बीजेपी ने केंद्रीय मंत्री सीआर पाटिल, यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और केंद्रीय मंत्री मुरलीधर मोहोल को भी बिहार चुनाव के सह-प्रभारी नियुक्त किया है. पीटीआई के मुताबिक, ये नियुक्तियां कई राज्यों में चुनाव प्रबंधकों के बड़े फेरबदल का हिस्सा हैं. ध्यान रहे भाजपा ने भूपेंद्र यादव को पश्चिम बंगाल और बैजयंत पांडा को तमिलनाडु का प्रभारी बनाया है.

आखिर पिक्चर में क्यों आए धर्मेन्द्र प्रधान?
बीजेपी में धर्मेन्द्र प्रधान को एक कुशल राजनीतिक रणनीतिकार के तौर पर देखा जाता है, जिनका मुश्किल इलाकों में भी चुनाव जीतने का अच्छा रिकॉर्ड रहा है. ओडिशा और हरियाणा में उनके हाल के कार्यकाल ने पार्टी में उनकी साख को काफी बढ़ाया है.

ध्यान रहे पिछले साल, प्रधान को ओडिशा में बीजेपी का कैंपेन लीड करने की जिम्मेदारी दी गई थी. ओडिशा के विषय में बताते चलें कि यह एक ऐसा राज्य है जहां बीजू जनता दल (बीजेडी) का लंबे समय से दबदबा रहा है. प्रधान के नेतृत्व और मार्गदर्शन में बीजेपी ने न केवल एक मजबूत कैंपेन चलाया, बल्कि राज्य में पहली बार सरकार भी बनाई, और 20 साल से सत्ता में रहे सीएम नवीन पटनायक को सत्ता से बाहर कर दिया.

पार्टी के घोषणापत्र को तैयार करने और कैंपेन के संदेश को प्रभावशाली बनाने में प्रधान की अहम भूमिका थी, जिसमें विकास और अच्छा शासन मुख्य मुद्दे थे. इसके फौरन बाद, प्रधान को हरियाणा की ज़िम्मेदारी सौंपी गई, जो एक ऐसा राज्य था जहां बीजेपी को सत्ता विरोधी लहर का सामना करना पड़ रहा था.

तमाम जटिलताओं के बावजूद, पार्टी ने लगातार तीसरी बार सत्ता हासिल की और 90 विधानसभा सीटों में से 48 सीटें जीतीं. हरियाणा में उनका तरीका पूरी तरह से जमीनी स्तर का था. उन्होंने स्थानीय स्तर पर लोगों से संपर्क पर ध्यान दिया, बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को सशक्त बनाया और कमजोर क्षेत्रों में लक्षित हस्तक्षेप किया. उनकी नेतृत्व क्षमता से पार्टी के संगठन में कमियों को दूर करने और मतदाताओं से बेहतर संबंध बनाने में मदद मिली, जो निर्णायक साबित हुआ.

बिहार में BJP के काम आ सकता है एक्सपीरियंस 
बता दें कि यह कोई पहला अवसर नहीं है जब प्रधान को बिहार की जिम्मेदारी सौंपी गई है. 2010 के बिहार विधानसभा चुनाव में वे को-इनचार्ज के तौर पर काम कर चुके हैं.  यह वह समय था जब बीजेपी-जेडीयू गठबंधन ने राज्य में अपनी सबसे बड़ी जीत हासिल की थी. पिछले कुछ सालों में,  प्रधान ने उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और उत्तराखंड में चुनाव प्रचार में भी अहम भूमिका निभाई है.

यह भी पढ़ें- चुनाव आयोग ने SIR का फाइनल डेटा जारी किया, 14,000,00 नए वोटर्स का जोड़ा गया नाम

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के करीबी सहयोगी प्रधान अपनी राजनीतिक समझ, संगठन क्षमता और गठबंधन की राजनीति को कुशलता से संभालने की काबिलियत के लिए जाने जाते हैं. पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के साथ उनका करीबी संबंध राज्य स्तर पर केंद्रीय योजनाओं को बेहतर तरीके से लागू करने में मददगार साबित होता है.

आखिर क्यों बिहार में चुनाव लड़ना होता है दलों के लिए मुश्किल?
बिहार में, प्रधान के सामने सबसे बड़ी चुनौती सहयोगियों, खासकर जेडीयू और अन्य एनडीए सहयोगियों जैसे लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास), हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा और राष्ट्रीय लोक जनता दल के साथ सीट बंटवारे पर बातचीत करना होगा. सीट बंटवारे को लेकर मतभेद पहले ही सामने आने लगे हैं, कई सहयोगी 243 सदस्यीय विधानसभा में ज़्यादा सीटें मांग रहे हैं.

क्या OBC वोटबैंक को रिझाने के लिए प्रधान लाए गए बिहार 
गौरतलब है कि बिहार में जातिगत समीकरण अहम भूमिका निभाते हैं, इसलिए प्रधान का ओबीसी बैकग्राउंड राजनीतिक रूप से फायदेमंद माना जा रहा है. बीजेपी को यादव के अलावा अन्य ओबीसी और अति पिछड़ा वर्ग के वोट एकजुट करने के लिए अपने ओबीसी नेतृत्व पर निर्भर रहना होगा, क्योंकि ये वोट एनडीए की किस्मत तय करते हैं.

बहरहाल जिक्र प्रधान, उनकी उपलब्धियों का हुआ है. इसलिए उनको बिहार की कमान देना फायदेमंद रहेगा या नहीं? इसका फैसला तो वक़्त करेगा. लेकिन जो वर्तमान है और जिस तरह भाजपा बिहार के लिए गंभीर है उसे देखकर इतना तो साफ़ है कि पार्टी इस किले को गंवाने के मूड में हरगिज है है. पार्टी और शीर्ष नेतृत्व का प्रयास यही है कि यहां कुछ ऐसा इतिहास रचा जाए जो अन्य राज्यों के लिए नजीर बन सके. 

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
जब जापान की सड़कों पर सूट पहनकर निकली इंडियन लड़की, लोगों का रिएक्शन जान चौंक जाएंगे आप
जब जापान की सड़कों पर सूट पहनकर निकली इंडियन लड़की, लोगों का रिएक्शन जान चौंक जाएंगे आप
Bad Habit For Liver: सुबह की ये गलत आदतें लिवर को करती हैं खराब, इन तरीकों से तेजी से करें रिकवर 
सुबह की ये गलत आदतें लिवर को करती हैं खराब, इन तरीकों से तेजी से करें रिकवर
दफ्तर के तनाव से खराब हो गई है Mental Health, जानें Office Stress मैनेज करने के तरीके
दफ्तर के तनाव से खराब हो गई है Mental Health, जानें Office Stress मैनेज करने के तरीके
UP: पत्नी को छोड़ टीचर ने मुस्लिम युवती से की थी शादी, घर के बाहर खून से सनी मिली लाश
पत्नी को छोड़ टीचर ने मुस्लिम युवती से की थी शादी, घर के बाहर खून से सनी मिली लाश
Donald Trump के ड्रीम प्रोजेक्ट को पूरा करेगा ये भारतीय, एलन मस्क भी निभाएंगे बड़ी भूमिका
Donald Trump के ड्रीम प्रोजेक्ट को पूरा करेगा ये भारतीय, एलन मस्क भी निभाएंगे बड़ी भूमिका
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Test मैच के एक ओवर में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 बल्लेबाज, हार्दिक पांड्या भी लिस्ट में शामिल
Test मैच के एक ओवर में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 बल्लेबाज, हार्दिक पांड्या भी लिस्ट में शामिल
Test में सबसे बड़ा स्कोर करने वाले 10 बल्लबाज, इस खिलाड़ी ने जानबूझकर नहीं तोड़ा ब्रायन लारा का रिकॉर्ड
Test में सबसे बड़ा स्कोर करने वाले 10 बल्लबाज, इस खिलाड़ी ने जानबूझकर नहीं तोड़ा ब्रायन लारा का रिकॉर्ड
ODI में नंबर-7 पर खेलते हुए सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले 1 बल्लेबाज, इस स्थान पर है एमएस धोनी का नाम
ODI में नंबर-7 पर खेलते हुए सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले 1 बल्लेबाज, इस स्थान पर है एमएस धोनी का नाम
Test में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में सिर्फ एक भारतीय खिलाड़ी का नाम
Test में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में सिर्फ एक भारतीय खिलाड़ी का नाम
मॉडर्न-रेट्रो लुक में Royal Enfield को टक्कर देती है TVS की ये बाइक, 2500 की EMI में ला सकते हैं घर! 
मॉडर्न-रेट्रो लुक में Royal Enfield को टक्कर देती है TVS की ये बाइक, 2500 की EMI में ला सकते हैं घर!
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
MORE