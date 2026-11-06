धनतेरस पर 1 घंटा 56 मिनट का शुभ मुहूर्त! एस्ट्रोलॉजर से जानिए कब करें लक्ष्मी पूजन

धनतेरस पर लक्ष्मी-गणेश पूजा का सबसे शुभ मुहूर्त क्या है? मेरठ की एस्ट्रोलॉजर आशा नेगी से जानिए पूजा का समय, खरीदारी के शुभ मुहूर्त और घर लाने वाली 7 शुभ चीजें.

धनतेरस का त्योहार हिंदू धर्म में बेहद खास माना जाता है. पांच दिवसीय दीपोत्सव की शुरुआत इसी दिन से होती है. इस दिन भगवान धन्वंतरि, मां लक्ष्मी और भगवान कुबेर की पूजा की जाती है. मान्यता है कि धनतेरस पर शुभ मुहूर्त में पूजा और खरीदारी करने से घर में सुख-समृद्धि आती है. यही वजह है कि इस दिन लोग सोना-चांदी, बर्तन और घर के लिए नई चीजें खरीदते हैं. लेकिन धनतेरस पर सिर्फ खरीदारी ही नहीं, पूजा का सही समय जानना भी बेहद जरूरी माना जाता है.

अगर आप भी इस साल धनतेरस पर मां लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा करने वाले हैं, तो शुभ मुहूर्त जरूर नोट कर लीजिए. मेरठ की एस्ट्रोलॉजर आशा नेगी के अनुसार, इस बार धनतेरस पर पूजा के लिए शाम को 1 घंटा 56 मिनट का शुभ समय रहेगा. इस दौरान प्रदोष काल और वृषभ लग्न का विशेष संयोग रहेगा. इसके अलावा उन्होंने धनतेरस पर घर लाने वाली सात शुभ चीजों के बारे में भी बताया है, जिन्हें धार्मिक मान्यताओं के अनुसार समृद्धि से जोड़कर देखा जाता है.

धनतेरस पर पूजा का सबसे शुभ मुहूर्त कब है?

एस्ट्रोलॉजर आशा नेगी के अनुसार, धनतेरस पर लक्ष्मी-गणेश पूजन का शुभ समय शाम 6:02 बजे से रात 7:57 बजे तक रहेगा. पूजा के लिए कुल 1 घंटा 56 मिनट का समय बताया गया है. इस दौरान वृषभ लग्न रहेगा, जिसे ज्योतिष में स्थिर लग्न माना जाता है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, स्थिर लग्न में मां लक्ष्मी की पूजा करना शुभ माना जाता है.

धनतेरस पूजा के प्रमुख मुहूर्त:

पूजा का समय: शाम 6:02 बजे से रात 7:57 बजे तक.

पूजा की अवधि: 1 घंटा 56 मिनट.

प्रदोष काल: शाम 5:33 बजे से रात 8:09 बजे तक.

वृषभ लग्न: शाम 6:02 बजे से रात 7:57 बजे तक.

प्रदोष काल और वृषभ लग्न क्यों हैं खास?

धनतेरस पर प्रदोष काल को पूजा और दीपदान के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जाता है. यह सूर्यास्त के आसपास का समय होता है. मान्यता है कि इस अवधि में भगवान की पूजा और दीप प्रज्ज्वलित करने से घर में शुभता आती है. वहीं वृषभ लग्न को स्थिर लग्न कहा जाता है. ज्योतिषीय मान्यताओं के मुताबिक, स्थिर लग्न में मां लक्ष्मी का पूजन करना शुभ होता है. इसीलिए आशा नेगी ने शाम 6:02 से रात 7:57 बजे तक के समय को लक्ष्मी-गणेश पूजन के लिए खास बताया है.

धनतेरस पर कैसे करें मां लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा?

धनतेरस के दिन पूजा से पहले घर और पूजा स्थल की साफ-सफाई कर लें. शाम को शुभ मुहूर्त में पूजा की तैयारी करें. पूजा स्थल पर मां लक्ष्मी और भगवान गणेश की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित करें. भगवान धन्वंतरि और कुबेर का स्मरण भी करें. इसके बाद दीपक जलाकर रोली, अक्षत, फूल, फल और मिठाई आदि अर्पित करें. अपनी श्रद्धा के अनुसार धूप-दीप दिखाएं और लक्ष्मी-गणेश की आरती करें.

धनतेरस पर दीपदान की भी विशेष परंपरा है. घर के मुख्य द्वार और पूजा स्थल पर दीपक जलाए जाते हैं. कई घरों में यम दीपदान भी किया जाता है. इसके पीछे अकाल मृत्यु से रक्षा की कामना की धार्मिक मान्यता जुड़ी हुई है.

धनतेरस पर घर जरूर लाएं ये 7 चीजें

एस्ट्रोलॉजर आशा नेगी ने धनतेरस के मौके पर सोना-चांदी के अलावा सात ऐसी चीजों का जिक्र किया है, जिन्हें घर लाना शुभ माना जाता है. इनके पीछे अलग-अलग धार्मिक मान्यताएं और प्रतीकात्मक महत्व जुड़े हैं.

1. झाड़ू

धनतेरस पर झाड़ू खरीदना शुभ माना जाता है. धार्मिक मान्यता के अनुसार, झाड़ू को मां लक्ष्मी से जोड़कर देखा जाता है. इसे घर की दरिद्रता और नकारात्मकता दूर करने का प्रतीक माना जाता है. इसलिए इस दिन नई झाड़ू घर लाने की परंपरा है.

2. नमक

धनतेरस पर नमक खरीदना भी शुभ माना जाता है. नमक को शुद्धता और सकारात्मकता का प्रतीक माना जाता है. कई घरों में इस दिन नया नमक खरीदकर लाने की परंपरा है.

3. साबुत हल्दी की गांठ

हल्दी को शुभता, समृद्धि और मंगल कार्यों से जोड़कर देखा जाता है. खासतौर पर साबुत हल्दी की गांठ पूजा में इस्तेमाल की जाती है. मान्यता है कि धनतेरस पर इसे घर लाना शुभ होता है.

4. साबुत धनिया

धनिया के बीज को धन और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है. धनतेरस पर साबुत धनिया खरीदकर लाने और पूजा में रखने की परंपरा है. बाद में इसे घर के मंदिर या पूजा की अन्य सामग्री के साथ रखा जा सकता है.

5. कौड़ियां

कौड़ियों को मां लक्ष्मी और धन से जोड़कर देखा जाता है. पुराने समय से ही इन्हें समृद्धि का प्रतीक माना जाता रहा है. धनतेरस पर कौड़ियां खरीदकर लाना शुभ माना जाता है.

6. गोमती चक्र

गोमती चक्र को धार्मिक दृष्टि से शुभ माना जाता है. मान्यता है कि इसे घर में रखने से सकारात्मकता और सुख-समृद्धि आती है. धनतेरस पर इसे खरीदकर पूजा में शामिल किया जा सकता है.

7. पीतल का बर्तन या दीपक

धनतेरस पर धातु के बर्तन खरीदने की परंपरा है. खासतौर पर पीतल का बर्तन या दीपक खरीदना शुभ माना जाता है. पीतल को पूजा-पाठ में इस्तेमाल होने वाली पवित्र धातुओं में शामिल किया जाता है. इसलिए इस दिन पीतल का दीपक या बर्तन घर लाना अच्छा माना जाता है.

हल्दी, धनिया, कौड़ियां और गोमती चक्र को ऐसे करें अर्पित

आशा नेगी के अनुसार, हल्दी, धनिया, कौड़ियां और गोमती चक्र को दीपावली पूजन के दौरान मां लक्ष्मी के चरणों में श्रद्धापूर्वक अर्पित करना चाहिए. इन वस्तुओं को पूजा में शामिल करना शुभ माना जाता है. धनतेरस पर इन्हें खरीदकर सुरक्षित रख लें और दीपावली के लक्ष्मी पूजन में इनका इस्तेमाल कर सकते हैं.

धनतेरस पर खरीदारी के लिए कौन सा मुहूर्त है शुभ?

धनतेरस पर खरीदारी के लिए भी अलग-अलग शुभ समय बताए गए हैं. आशा नेगी के अनुसार, मेरठ और उत्तर प्रदेश की ज्योतिषीय गणना के आधार पर तीन प्रमुख मुहूर्त इस प्रकार हैं.

पहला मुहूर्त: दोपहर 12:03 से 1:24 बजे तक

वाहन आदि की खरीदारी के लिए यह समय शुभ बताया गया है. इस दौरान अभिजीत मुहूर्त और शुभ चौघड़िया का संयोग रहेगा.

दूसरा मुहूर्त: शाम 4:07 से 5:29 बजे तक

इलेक्ट्रॉनिक्स, बर्तन और सोना-चांदी की खरीदारी के लिए यह समय बताया गया है.

तीसरा और श्रेष्ठ मुहूर्त: शाम 5:58 से 7:54 बजे तक

स्थिर वृषभ लग्न का यह समय लक्ष्मी-गणेश पूजन और आभूषणों की खरीदारी के लिए खास बताया गया है. इस तरह धनतेरस पर पूजा से लेकर खरीदारी तक के लिए अलग-अलग शुभ समय हैं. एस्ट्रोलॉजर आशा नेगी के बताए मुहूर्त और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, आप अपनी सुविधा से खरीदारी और पूजा की योजना बना सकते हैं. त्योहार का मूल भाव श्रद्धा, खुशहाली और परिवार की समृद्धि की कामना करना है.

