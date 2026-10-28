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हिंदी न्यूज़डीएनए एक्सप्लेनर

डीएनए एक्सप्लेनर

SIR: '... तो क्या कभी वोट नहीं कर पाएंगे वो?', फॉर्म-6 और रेहड़ी-पटरी वालों को लेकर SC ने EC से पूछे सवाल

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वोटर लिस्ट से हटाए गए लोगों की लिस्ट सार्वजनिक होनी चाहिए और उसमें सरल हिंदी और स्थानीय भाषाओं में नाम हटाने का कारण देना चाहिए .

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Neelam

Updated : Oct 28, 2026, 04:58 PM IST

SIR: '... तो क्या कभी वोट नहीं कर पाएंगे वो?', फॉर्म-6 और रेहड़ी-पटरी वालों को लेकर SC ने EC से पूछे सवाल

दिल्ली एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई (Image Source: ANI)

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दिल्ली में चल रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से पूछा है कि वोटर लिस्ट में पहले से शामिल लोगों को फॉर्म 6 क्यों भरना पड़ रहा है. कोर्ट ने कहा कि फॉर्म 6 उन लोगों के लिए है, जो पहली बार लिस्ट में शामिल हो रहे हैं, जिसके लिए उन्हें यह घोषणा करनी जरूरी होती है कि उन्होंने उस क्षेत्र में पहले वोट नहीं दिया है. कोर्ट ने कहा कि लोगों को 1-2 महीने के लिए इधर-उधर जाना पड़ सकता है, कई ऐसे भी होंगे जिन्हें मतदाता गणना पत्र न मिले हों, वहीं दिल्ली में रेहड़ी पटरी और मजदूरी करने वालों को भी इधर-उधर जाना पड़ता है, उनसे चुनाव आयोग खुद संपर्क करे, न कि पूरी जिम्मेदारी उन पर ही छोड़ दी जाए.

मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत (CJI Surya Kant), जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना की बेंच मामले पर सुनवाई कर रही थी. इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से कुछ बेहद अहम बातें कहीं और सवाल भी पूछे हैं. सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने क्या-क्या कहा:-

  • कोर्ट ने कहा कि फॉर्म 6 पहली बार वोटर लिस्ट में शामिल होने वालों के लिए है, जो लोग पहले से शामिल हैं और उन्होंने सिर्फ अपना पता बदला है, तो उन्हें फॉर्म 8 भरने की अनुमति दी जानी चाहिए. उनसे यह घोषणा नहीं करवाई जानी चाहिए कि वह पहले कभी वोटर के तौर पर रजिस्टर्ड  ही नहीं थे. कोर्ट ने कहा कि काम के सिलसिले में एक-दो महीने के लिए बाहर रहने का मतलब यह नहीं माना जाना चाहिए कि वोटर ने स्थाई रूप से अपना निवास स्थान बदल लिया है.
  • सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो कहीं गए नहीं, लेकिन उन्हें मतदाता गणना का फॉर्म मिला ही नहीं. ऐसे लोगों के लिए भी समाधान होना चाहिए. कोर्ट ने पूछा कि क्या अगर कोई व्यक्ति समय पर फॉर्म नहीं भर पाया, तो उसका वोट देने का अधिकार हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा.
  • सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब तक अंतिम वोटर लिस्ट तैयार नहीं होती, तब तक सिर्फ देर से फॉर्म जमा करने की वजह से उसे खारिज नहीं करना चाहिए. कोर्ट ने यह भी कहा कि जब दिल्ली में तुरंत चुनाव नहीं होने हैं तो इलेक्शन कमीशन को लास्ट डेट पर इतना जोर नहीं देना चाहिए, समयसीमा बढ़ाई भी जा सकती है.
  • दिल्ली के रेहड़ी-पटरी वालों और दिहाड़ी मजदूरी करने वालों का जिक्र करते हुए बेंच ने कहा कि उन्हें काम के सिलसिले में इधर-उधर जाना पड़ता है. ऐसे वोटर्स से चुनाव आयोग को खुद भी संपर्क करना चाहिए, न कि सारी जिम्मेदारी उन्हीं पर डाल देनी चाहिए.
  • सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि लिस्ट से हटाए गए लोगों की सूची सार्वजनिक होनी चाहिए और उसमें सरल हिंदी और स्थानीय भाषाओं में लिस्ट से नाम हटाने का कारण देना चाहिए और यह भी बताया जाना चाहिए कि जवाब न देने पर क्या हो सकता है.
  • जस्टिस जॉयमाल्या बागची ने कहा कि बिहार में दिए गए आदेशों से SIR से जुड़े सभी सवाल हल नहीं हो जाते. वोटर लिस्ट में तार्किक गड़बड़ियों की जांच की वैधता पर भी अभी अंतिम फैसला नहीं हुआ है.

 

यह भी पढ़ें:- ओम की पावर... क्रिकेट के महाबली क्रिस गेल को अभिषेक शर्मा ने पछाड़ा, बने सिक्सर किंग

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