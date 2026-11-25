सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि नजीब मामले में दिए गए उनके फैसले पर जो बहस हो रही है, उससे उन्हें अजीब लग रहा है, उन्हें ही बताया जा रहा है कि उन्होंने इसमें क्या कहा था.

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली दंगों के आरोपी उमर खालिद और शरजील इमाम की अंतरिम जमानत के लिए दाखिल याचिकाओं पर बुधवार (25 नवंबर, 2026) को सुनवाई से इनकार कर दिया. कोर्ट ने कहा है कि वह पहले दिल्ली पुलिस का पक्ष जानना चाहेगा. दिल्ली पुलिस को भी नोटिस जारी कर दिया गया है. इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने दोनों आरोपियों को जमानत से इनकार कर दिया था.

उमर और शरजील की याचिकाओं पर सुनवाई नहीं

लाइव लॉ की रिपोर्ट के अनुसार मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी मोहना की बेंच जमानत याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी. इस दौरान सीजेआई सूर्यकांत ने अहम टिप्पणी भी की है. उन्होंने कहा कि नजीब मामले में दिए गए उनके फैसले पर जो बहस चल रही है, उससे उन्हें अजीब लग रहा है, उन्हें ही बताया जा रहा है कि उन्होंने अपने आदेश में क्या कहा था.

उमर खालिद के लिए सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल और शरजील के लिए सिद्धार्थ दवे ने सुनवाई के लिए अनुरोध करते हुए कोर्ट में दलील दी कि दोनों छह साल से जेल में बंद हैं. सीजेआई सूर्यकांत ने उनसे कहा कि वह आज सुनवाई नहीं करेंगे, वह पहले दिल्ली पुलिस का जवाब जानना चाहते हैं. सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि मामले को सुनने के लिए तीन जजों की बेंच गठित की जाएगी.

कपिल सिब्बल और सिद्धार्थ दवे ने दिल्ली हाईकोर्ट में मुकदमे में हो रही देरी के आधार पर जमानत की मांग की. कपिल सिब्बल ने कोर्ट को बताया कि तस्लीम अहमद मामले में बेंच ने रेफरेंस ऑर्डर पास करते समय दंगों की साजिश के सह आरोपियों को अंतरिम जमानत दे दी थी.

जनवरी में गुलफिशा और तस्लीम अहमद को दी गई थी जमानत

जनवरी में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली दंगों के दूसरे आरोपी तस्लीम अहमद, अब्दुल खालिद सैफी और गुलफिशा फातिमा को जमानत दे दी थी. हालांकि, शरजील और उमर खालिद को नहीं. सुनवाई के दौरान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने केए नजीब केस का जिक्र करते हुए कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसले को अलग-अलग नजरिए से देखा जा रहा है.

सुप्रीम कोर्ट ने तब कहा था कि नजीब केस में कोर्ट का फैसला आज भी पूरी तरह लागू है और यह एक अहम फैसला है. कोर्ट ने साफ कहा कि यूएपीए की धारा 43D(5) जमानत देने की ताकत को पूरी तरह खत्म नहीं करती. अगर कोई आरोपी लंबे समय से जेल में है और ट्रायल पूरा होने में काफी समय लग रहा है तो अदालत जमानत पर विचार कर सकती है.

कोर्ट ने कहा था कि असली सवाल यह है कि संविधान के अनुच्छेद 21 यानी व्यक्तिगत आजादी के आधार पर यूएपीए की सख्त जमानत शर्तों के साथ कैसे लागू किया जाए. कोर्ट ने इसके लिए चीफ जस्टिस से बेंच बनाने का अनुरोध किया था ताकि यूएपीए की धारा 43D(5) और केए नजीब फैसले की सही कानूनी स्थिति साफ हो सके. बुधवार की सुनवाई में भी इस बात का जिक्र किया गया. कोर्ट ने कहा कि प्रशासनिक पक्ष के लिए इन मामलों को सीजेआई की तीन जजों की बेंच के सामने प्रस्तुत किया जाए.

केए नजीब केस का जिक्र होने पर क्या बोले सीजेआई?

केए नजीब केस में सीजेआई सूर्यकांत की बेंच ने साल 2021 में अहम फैसला सुनाया गया था. बुधवार को सुनवाई में इसका जिक्र होने पर उन्होंने कहा, 'मिस्टर दवे, विरोधाभासी विचारों को देखते हुए मुझे अपने विवेक का उपयोग करना होगा. यह मेरा सुनाया गया फैसला था, जिस पर बहस चल रही है इसलिए मुझे थोड़ा अजीब महसूस हो रहा है. एक बेंच कहती है कि नजीब फैसले का मतलब ये है और दूसरे बेंच कहती है कि इसका मतलब यह नहीं है, मुझे बताया जा रहा है कि मैंने क्या कहा था.'

5 जनवरी को जस्टिस अरविंद और जस्टिस एनवी अंजारिया की बेंच ने शरजील इमाम और उमर खालिद को जमानत देने से इनकार कर दिया था. कोर्ट ने उनकी जमानत नामंजूर करते हुए एक साल के लिए जमानत देने पर रोक लगा दी थी. कोर्ट ने कहा था कि गवाहों की जांच पूरी होने या आदेश के एक साल पूरा होने, जो भी अवधि पहले पूरी हो, तब वह कोर्ट में याचिका दायर कर सकते हैं. शरजील और उमर ने दिल्ली हाईकोर्ट में अपील की थी, लेकिन वहां सुप्रीम कोर्ट के इसी आदेश के आधार पर जमानत से इनकार कर दिया गया. अब दोनों ने सुप्रीम कोर्ट में जमानत का आग्रह करते हुए कहा कि जनवरी के आदेश की अवधि पूरी होने वाली है. कोर्ट ने कहा है कि वह मुख्य मामले को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करेगा.



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