Stubble Burning: 'किसानों से पराली खरीदे सरकार', दिल्ली के प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट के केंद्र को 5 सुझाव

एमिकस क्युरी ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि सरकार की ओर से किसानों को दी गईं पराली नष्ट करने की मशीनें किसान इसलिए इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनका कहना है कि उनके पास डीजल खरीदने के पैसे नहीं हैं.

दिल्ली प्रदूषण कम करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कई सुझाव दिए हैं. नवबंर-दिसंबर में पंजाब और हरियाणा में पराली जलाने की वजह से दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और पिछले करीब एक हफ्ते से यह 400 के पार है. यह लेवल गंभीर श्रेणी को दिखाता है, जिसका मतलब है कि दिल्ली की हवा इस वक्त बहुत जहरीली हो चुकी है, जिसे कंट्रोल करने लिए सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को अहम सलाह दी हैं. कोर्ट ने सरकार से कहा है कि जिस तरह किसानों से गेहूं और अनाज खरीदा जाता है, उसी तरह पराली भी खरीदी जानी चाहिए.

पॉल्यूशन कंट्रोल पर सुप्रीम कोर्ट के 5 सुझाव

दिल्ली के एक्यूआई को बेहतर और प्रदूषण को कम करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को 5 सुझाव दिए हैं-

किसानों से पराली खरीदना

पराली खरीदने के लिए कीमत तय करना

पराली का व्यवसायिक इस्तेमाल करना

किसानों को अलग-अलग मशीनें देने के बजाय ग्राम पंचायत को देना

किसानों को मशीन का इस्तेमाल करने के लिए जागरूक करना

मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच दिल्ली प्रदूषण के मुद्दे पर सुनवाई कर रही थी. सुनवाई के दौरान एमिकस क्युरी अपराजिता सिंह ने पराली और वाहनों से होने वाले प्रदूषण का मुद्दा उठाया. उन्होंने कहा कि गुरुवार को दिल्ली के पॉल्युशन में 14 प्रतिशत हिस्सा पराली जलाने से होने वाले धुएं का था.

किसानों से पराली खरीदे सरकार

एमिकस क्युरी अपराजिता सिंह की चिंताओं पर सुप्रीम कोर्ट ने सुझाव दिया कि ऐसी व्यवस्था की जा सकती है कि किसानों से पराली खरीदकर उसका व्यवसायिक इस्तेमाल किया जाए. उन्होंने कहा कि एक तय कीमत पर किसानों से यह पराली खरीदी जाए और कीमत तय करके घोषित की जानी चाहिए. किसान को पहले से पता होना चाहिए कि अगर वह अपनी पराली उठाने देगा, तो उसे कितने पैसे मिलेंगे.

क्यों पराली नष्ट करने वाली मशीनें इस्तेमाल नहीं कर रहे किसान?

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिस तरह सरकार किसानों से गेहूं और दूसरे अनाज खरीदती है, उसी तरह पराली भी खरीदे. इसके लिए सरकारी संस्थाएं या सहकारी समितियां आगे आ सकती हैं. इस तरह किसानों को पराली जलाने के बजाय बेचने से आमदनी होगी और पराली का व्यावसायिक इस्तेमाल भी हो सकेगा. एमिकस क्युरी ने कोर्ट में यह भी कहा कि सरकार का कहना है कि उसने किसानों को पराली को नष्ट करने के लिए मशीनें दी हैं, लेकिन किसान कह रहे हैं कि डीजल के दाम बहुत ज्यादा हैं, इसलिए उनके पास खरीदने के पैसे नहीं हैं.

ग्राम पंचायतों को मशीनें देने की सिफारिश

सुप्रीम कोर्ट ने सुझाव दिया कि महंगी मशीनें हर किसान को देने के बजाय ग्राम पंचायतों को दी जाएं, ताकि गांव के सभी किसान उनका इस्तेमाल कर सकें. इसका यह फायदा होगा कि मशीन का खर्च भी कई किसानों के बीच बांटा जा सकेगा. उन्होंने कहा कि इसके लिए किसानों को जागरूक करना जरूरी है. उन्हें यह समझना होगा कि पराली जलाने के बजाय उसे अपने पास रखने में आर्थिक फायदा है.

सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि पराली जलाने की समस्या कम होनी चाहिए, लेकिन पंजाब में पानी बचाने के लिए बनाए गए कानून के कारण धान की बुवाई देर से होती है और यही वजह है कि उसकी कटाई भी इसी समय होती है. ऐसे में उसकी कटाई का समय यही होता है और इस तरह से एक समस्या से दूसरी समस्या पैदा हो जाती है.

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