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दिल्ली में AQI 400 के पार, अभी पॉल्यूशन से राहत नहीं, दिवाली के बाद 80 फीसदी प्रदूषण पटाखों से फैला

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हिंदी न्यूज़डीएनए एक्सप्लेनर

डीएनए एक्सप्लेनर

दिल्ली में AQI 400 के पार, अभी पॉल्यूशन से राहत नहीं, दिवाली के बाद 80 फीसदी प्रदूषण पटाखों से फैला

Delhi Pollution: दिल्ली की हवा अभी जहरीली बनी हुई है. वहीं नई रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि प्रदूषण बढ़ाने में पटाखों का सबसे बड़ा योगदान रहा

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Manoj Mishra

Updated : Nov 12, 2026, 07:59 AM IST

दिल्ली में AQI 400 के पार, अभी पॉल्यूशन से राहत नहीं, दिवाली के बाद 80 फीसदी प्रदूषण पटाखों से फैला

11 नंवबर को दिल्ली में गीता कॉलोनी के आसपास AQI 367 दर्ज किया गया (फोटो ANI वीडियो ग्रैब) 
 

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  • दिल्ली के चांदनी चौक में AQI 388 दर्ज किया गया 
  • पटाखों से दिल्ली में 80 फीसदी प्रदूषण बढ़ा 

Delhi Pollution: दिल्ली की हवा अभी जहरीली बनी हुई है. AQI 400 के पार पहुंच गया है और अभी राहत की कोई संभावना नहीं है. वहीं एक स्टडी रिपोर्ट में सामने आया कि दिवाली के बाद हवा जहरीली होने के पीछे पटाखों का सबसे बड़ा योगदान है. मौसम विभाग ने अभी बारिश की कोई संभावना नहीं जताई है. ऐसे में जब तक बारिश नहीं होती है, तब तक प्रदूषण से राहत नहीं मिलने वाली है. 

12 नवंबर की सुबह दिल्ली का AQI 319 बेहद खराब (Very Poor) कैटेगरी में दर्ज किया गया.  IIT दिल्ली मॉनिटरिंग सेंटर पर AQI 412 गंभीर कैटेगरी में दर्ज किया गया. वहीं ITO सेंटर पर 394 बेहद खराब, NSUT जाफरपुर सेंटर पर 394 बेहद खराब और चांदनी चौक सेंटर 388 बेहद खराब कैटेगरी में दर्ज किया गया. 

कहां कितना AQI?

  • चांदनी चौक - 388 
  • CRRI मथुरा रोड - 363 
  • डीटीयू दिल्ली -  379 
  • आनंद विहार - 315 
  • आया नगर - 361 
  • बुराड़ी क्राॅसिंग - 387 

स्टडी रिपोर्ट के अनुसार दिवाली के अगले दिन राजधानी के कुल प्रदूषण में पटाखों की हिस्सेदारी 80 फीसदी से ज्यादा रही. इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी (IITM) के रिपोर्ट में 9 नवंबर को सुबह 9 बजे के बीच PM2.5 प्रदूषण में पटाखों का योगदान 71.1 फीसदी दर्ज किया गया. यह आंकड़ा बताता है कि दिवाली की कुछ घंटों की आतिशबाजी ने PM2.5 का लेवल बढ़ा दिया. 

रिपोर्ट के मुताबिक, दिवाली के आसपास पटाखों से प्रदूषण तेजी से बढ़ा. 6 नवंबर की रात 1 बजे से 7 नवंबर को सुबह 9 बजे के बीच PM2.5 प्रदूषण में पटाखों का योगदान महज 5.6 फीसदी था. 8 नवंबर को यह बढ़कर 43.4 फीसदी हो गया, जबकि 9 नवंबर को 71.1 फीसदी तक पहुंच गया. यानी दिवाली के बाद प्रदूषण बढ़ाने में पटाखों का सबसे बड़ा योगदान रहा. 

इसका असर राजधानी के अलग-अलग इलाकों में भी दिखाई दिया. 9 नवंबर की रात 3 बजे जहांगीरपुरी में PM2.5 का स्तर 4,985 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर तक पहुंच गया. वहीं नेहरू नगर में यह 2,808 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर दर्ज किया गया. हालांकि, नेहरू नगर के आंकड़े को बाद में दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (DPCC) ने संशोधित कर 776 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर कर दिया. 12 नवंबर को दिल्ली के कई इलाकों में AQI 350 से अधिक दर्ज किया गया. 

गाड़ियों से ज्यादा पटाखों का प्रदूषण

स्टडी रिपोर्ट में प्रदूषण के दूसरे स्रोतों का भी आकलन किया गया. 9 नवंबर को सुबह 9 बजे के बीच वाहनों से निकलने वाले धुएं की PM2.5 प्रदूषण में हिस्सेदारी सिर्फ 6.9 फीसदी रही. वहीं सेकेंडरी इनऑर्गेनिक एयरोसोल का योगदान 5 फीसदी और सेकेंडरी ऑर्गेनिक एयरोसोल का योगदान 4.5 फीसदी था. कचरा जलाने से होने वाले प्रदूषण की हिस्सेदारी 1.1 फीसदी रही.

दिलचस्प बात यह है कि 10 नवंबर को भी पटाखे प्रदूषण का सबसे बड़ा स्रोत बने रहे. हालांकि, उनकी हिस्सेदारी घटकर 29.8 फीसदी पर आ गई. इस दिन सेकेंडरी ऑर्गेनिक एयरोसोल का योगदान 17.5 फीसदी और वाहनों से होने वाले प्रदूषण का योगदान 11.7 फीसदी दर्ज किया गया.

मौसम ने भी बढ़ाई परेशानी

प्रदूषण बढ़ने के पीछे मौसम की परिस्थितियां भी जिम्मेदार रहीं. कम हवा की रफ्तार के कारण पटाखों से निकले जहरीले कण वातावरण में लंबे समय तक बने रहे और तेजी से फैल नहीं सके. दिल्ली का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 8 नवंबर को 376 दर्ज किया गया था, जो बेहद खराब श्रेणी में आता है. 10 नवंबर को शाम 4 बजे इसमें सुधार हुआ और AQI 299 पर पहुंच गया. हालांकि, शाम 6 बजे यह फिर बढ़कर 302 हो गया.

जहरीली बनी है दिल्ली की हवा 

न्यूज एजेंसी पीटीआई के अनुसार आंकड़े दर्ज करने वाले 58 निगरानी केंद्रों में से केवल एक केंद्र में वायु गुणवत्ता 11 नंवबर (बुधवार) को गंभीर कैटेगरी में रही, जबकि 34 केंद्रों में 'बेहद खराब', 22 में 'खराब' और केवल एक केंद्र में मीडियम कैटेगरी में में दर्ज की गई. दिल्ली कैंट क्षेत्र में स्थित AQI  मॉनिटरिंग सेंटर में औसत एक्यूआई 117 दर्ज किया गया. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार, शून्य से 50 के बीच एक्यूआई को 'अच्छा', 51 से 100 को 'संतोषजनक', 101 से 200 को 'मध्यम', 201 से 300 को 'खराब', 301 से 400 को 'बेहद खराब' और 401 से 500 को गंभीर माना जाता है. 

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