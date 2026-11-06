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हिंदी न्यूज़डीएनए एक्सप्लेनर

डीएनए एक्सप्लेनर

Delhi Pollution: दिल्ली का मौसम एंजॉय कर रहे हो? CJI के सवाल पर कौन बोला- हमारी तो आवाज बैठ गई, 30 सिगरेट जितनी जहरीली हवा

एमिकस क्युरी अपराजिता सिंह ने कहा कि सबसे बड़ी समस्या वाहनों से होने वाला प्रदूषण है. हमें स्थानीय स्तर पर होने वाले प्रदूषण और पराली जलाने की समस्या पर गंभीरता से काम करना होगा.

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Neelam

Updated : Nov 06, 2026, 01:00 PM IST

Delhi Pollution: दिल्ली का मौसम एंजॉय कर रहे हो? CJI के सवाल पर कौन बोला- हमारी तो आवाज बैठ गई, 30 सिगरेट जितनी जहरीली हवा

दिल्ली प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट मे ंसुनवाई (Image Source: ANI)

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दिल्ली एनसीआर में एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) लगातार गंभीर श्रेणी में बना हुआ है. शुक्रवार (6 नवंबर, 2026) को यह मामला सुप्रीम कोर्ट में भी उठा, जिस पर मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत (CJI Surya Kant) ने चुटकी लेते हुए कहा, 'हमें उम्मीद है कि आप सभी दिल्ली के मौसम का आनंद ले रहे होंगे!' उन्होंने कहा कि बारिश होने के कारण प्रदूषण का स्तर कुछ कम हुआ है. हालांकि, एमिकस क्युरी ने पराली जलाने, वाहनों से होने वाले प्रदूषण का जिक्र करते हुए कहा कि दिल्ली की जहरीली हवा से आवाज बैठ रही है.

30 सिगरेट जितनी जहरीली दिल्ली की हवा 

एमकिस क्युरी अपराजिता सिंह ने एक्यूआई पर चिंता जताई और कहा, 'दिल्ली में प्रदूषण का स्तर अभी भी गंभीर श्रेणी के आसपास है. प्रदूषण के कारण हमारी आवाज भी बैठ रही है. ऐसा लग रहा है जैसे हम रोजाना 30 सिगरेट पी रहे हों.' अपराजिता सिंह ने कहा कि 5 नवंबर को दिल्ली के प्रदूषण में पराली जलाने का योगदान 14 प्रतिशत था. उन्होंने कहा कि दिल्ली में पहले से ही प्रदूषण बहुत ज्यादा है. ऐसे में पराली जलाने से प्रदूषण और बढ़ जाता है.

अपराजिता सिंह ने कहा कि सबसे बड़ी समस्या वाहनों से होने वाला प्रदूषण है. हमें स्थानीय स्तर पर होने वाले प्रदूषण और पराली जलाने की समस्या पर गंभीरता से काम करना होगा. उन्होंने कहा कि NCR में वाहनों से निकलने वाला धुआं, कचरा जलाना और ऐसी कई अन्य समस्याएं प्रदूषण बढ़ा रही हैं.

स्कूलों में हाइब्रिड मोड में होगी पढ़ाई?

एक वकील ने कोर्ट में यह भी दलील दी कि प्रदूषण के दौरान स्कूल के बच्चों को समान रूप से हाइब्रिड मोड में पढ़ाई की सुविधा मिलनी चाहिए. उन्होंने कहा कि पांचवीं कक्षा के बच्चे के फेफड़े और छठी कक्षा के बच्चे के फेफड़ों में कोई अंतर नहीं है. ऐसे में बच्चों को अलग-अलग श्रेणियों में रखकर पढ़ाई के नियम तय करना उचित नहीं है.

कोर्ट ने कहा- मौजूदा व्यवस्था में दखल नहीं दे सकते

मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत के साथ जस्टिस जॉयमाल्य बागची भी इस मामले पर सुनवाई कर रहे थे. उन्होंने कहा कि कोर्ट के सामने ऐसा कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है, जिसके आधार पर छोटे बच्चों के फेफड़ों की तुलना वयस्कों या बड़े बच्चों के फेफड़ों से की जा सके. अगर इस मुद्दे पर प्रतिष्ठित वैज्ञानिक पत्रिकाओं में शोध प्रकाशित हुआ है, तो कोर्ट उसे देखने और विशेषज्ञों से सलाह लेने के लिए तैयार है लेकिन अपनी ओर से मौजूदा व्यवस्था में दखल नहीं दे सकती.

जस्टिस बागची ने कहा कि गरीब बच्चे कैसे हाइब्रिड मोड में पढ़ाई कर सकते हैं, उनके पास ऑनलाइन पढ़ाई की सुविधा नहीं है. उन्हें तो स्कूल आना ही पड़ेगा. उन्होंने यह भी कहा कि जब कुछ बच्चे क्लास में बैठकर और कुछ ऑनलाइन पढ़ाई करेंगे, तो शिक्षा की गुणवत्ता प्रभावित हो सकती है.

दिल्ली सरकार ने क्या कदम उठाए?

दिल्ली में प्रदूषण से निपटने के लिए डीडीएन कुछ कदम उठाए हैं, जैसे, सड़कों की मशीनों से सफाई से लेकर मिस्टिंग और एंटी-स्मॉग गन तैनात किए गए हैं और 21 लाख से ज्यादा पौधारोपण भी किया गया.

  • दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण के बीच DDA ने धूल नियंत्रण के लिए बड़े स्तर पर अभियान शुरू किया.
  • उपराज्यपाल सरदार तरनजीत सिंह संधू की निगरानी में प्रदूषण नियंत्रण के उपाय किए जा रहे हैं.
  • द्वारका में 270 मिस्टिंग पोल लगाए गए, जिनसे 11.8 किलोमीटर क्षेत्र में धूल कम करने का प्रयास होगा.
  • नरेला में 2 और रोहिणी में 1 मैकेनाइज्ड रोड स्वीपिंग मशीन लगाई गई.
  • नरेला में 7, उत्तरी जोन में 4 और दक्षिणी जोन में 7 वाटर स्प्रिंकलर लगाए गए.
  • उत्तरी जोन में 1 और दक्षिणी जोन में 3 एंटी-स्मॉग गन स्थापित की गई हैं.
  • प्रदूषण फैलाने वाली गतिविधियों पर नजर रखने के लिए विशेष प्रवर्तन टीमें गठित की गई हैं.
  • खुले में कूड़ा जलाने, मलबा डालने और धूल फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी.
  • इस वित्त वर्ष में DDA ने 21.24 लाख से ज्यादा पौधे लगाए हैं.
  • पार्कों में 143 एकड़ और सड़कों के किनारे 8 किलोमीटर क्षेत्र में घास लगाकर हरियाली बढ़ाई गई है.
     
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