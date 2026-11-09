दिल्ली-NCR में धुआं ही धुआं, AQI 450 के पार, दिवाली के बाद नोएडा-गाजियाबाद की हवा भी जहरीली, टूटा 11 साल का रिकाॅर्ड

Delhi Pollution:दिल्ली में 9 नवंबर से पॉल्यूशन और बढ़ने की संभावना जताई गई है. एयर क्वालिटी अर्ली वॉर्निंग सिस्टम के अनुसार दिल्ली का AQI गंभीर कैटेगरी में पहुंच सकता है.

दिवाली की रात दिल्ली के 20 मॉनिटरिंग सेंटर पर AQI गंभीर कैटेगरी में रहा

नोएडा में 338, गाजियाबाद में 368 और गुरुग्राम में AQI 312 दर्ज किया गया

दिवाली का रात दिल्ली में हुए पॉल्यूशन ने 11 साल का रिकाॅर्ड तोड़ दिया

Delhi Pollution: दिवाली पर रोशनी और आतिशबाजी के बीच दिल्ली-NCR की हवा जहरीली हो गई. 8 नवंबर (रविवार) रात पटाखों के धुएं ने पहले से खराब एयर क्वालिटी को और बिगाड़ दिया. राजधानी में कई जगहों पर धुएं की मोटी परत छा गई, जिससे विजिबिलिटी कम हो गई. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के आंकड़ों के मुताबिक, 8 नवंबर की रात 11:05 बजे दिल्ली का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 373 दर्ज किया गया. यह बेहद खराब (Very Poor) कैटेगरी में रहा. 2015 में दिवाली के दिन दिल्ली का AQI लगभग 342 दर्ज किया गया था और दिवाली के बाद औसत AQI 360 था.

दिल्ली के साथ नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम और फरीदाबाद में भी AQI खतरनाक लेवल पर रहा. CPCB के आंकड़ों के अनुसार, दिल्ली के अलीपुर, बवाना, बुराड़ी, चांदनी चौक, मुंडका, पंजाबी बाग, रोहिणी और विवेक विहार समेत कई इलाकों में AQI 400 से अधिक दर्ज किया गया. 8 नवंबर की रात 11:05 बजे दिल्ली में AQI 373, नोएडा में 338, गाजियाबाद में 368, गुरुग्राम में 312 और फरीदाबाद में 329 तक दर्ज किया गया.

20 केंद्रों पर AQI गंभीर कैटेगरी में

न्यूज एजेंसी पीटीआई के अनुसार 8 नवंबर को रात 10 बजे तक एयर क्वालिटी की मॉनिटरिंग करने वाले 59 सेंटर्स में से 20 पर एक्यूआई गंभीर कैटेगरी में दर्ज किया गया. 6 केंद्रों पर यह 'खराब' और बाकी 33 केंद्रों पर बेहद खराब श्रेणी में रहा.

सोनिया विहार में सबसे खराब एयर क्वालिटी दर्ज की गई, जहां एक्यूआई 463 रहा. इसके बाद जहांगीरपुरी में 450 एक्यूआई दर्ज किया गया. बुराड़ी, अलीपुर और पंजाबी बाग सहित अन्य इलाकों में भी पॉल्यूशन का लेवल बहुत अधिक रहा. सोनिया विहार, जहांगीरपुरी, पंजाबी बाग, बुराड़ी, ओखला और रोहिणी उन मॉनिटरिंग सेंटरों में शामिल थे, जहां पूरे दिन AQI गंभीर कैटेगरी में बना रहा.

दिल्ली में कहां कितना AQI?

बवाना - 424

बुराड़ी - 445

चांदनी चौक - 418

DTU - 431

ITO- 404

जहांगीरपुरी - 439

मुंडका - 413

NIH नरेला - 408

पंजाबी बाग - 408

पटपड़गंज - 418

रोहिणी - 435

सोनिया विहार -449

विवेक विहार - 441

गाड़ियों और पराली के धुएं ने बढ़ाई मुश्किल

दिल्ली में वायु पॉल्यूशन पहले से ही था. दिवाली पर पटाखों से निकलने वाले धुएं ने इसे और बढ़ा दिया. इसके अलावा गाड़ियों से निकलने वाला धुआं और पड़ोसी राज्यों हरियाणा-पंजाब में पराली जलाने की घटनाओं ने भी पॉल्यूशन को बढ़ाया.

दिल्ली के डिसीजन सपोर्ट सिस्टम (DSS) के अनुमान के मुताबिक, 8 नवंबर को राजधानी के पॉल्यूशन में परिवहन क्षेत्र की हिस्सेदारी करीब 19 फीसदी रहने की संभावना थी. वहीं पराली जलाने से होने वाले पॉल्यूशन करीब 3.5 फीसदी अनुमानित था. इस समय हवा की रफ्तार धीमी है और ऐसे में दिल्ली-NCR में प्रदूषण और भी अधिक हो गया है.

GRAP-3 लागू, फिर भी पटाखों पर रोक का पालन नहीं

पॉल्यूशन बढ़ने की आशंका को देखते हुए कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (CAQM) ने दिवाली से पहले ही दिल्ली-NCR में ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) का तीसरा फेज लागू कर दिया है. इसके तहत निर्माण कार्यों और प्रदूषण फैलाने वाली गतिविधियों पर अतिरिक्त पाबंदियां लगाई गई हैं. इसके बावजूद दिवाली की रात कई इलाकों में पटाखे जलाए गए.

दिल्ली में ग्रीन पटाखे जलाने के लिए 7 और 8 नवंबर को सुबह 6 से 7 बजे और रात 8 से 10 बजे तक की अनुमति दी गई थी, लेकिन कई जगहों पर तय समय के बाद भी आतिशबाजी जारी रही, जिससे प्रदूषण बढ़ा और हवा जहरीली हुई.

AQI 400 पार होने का मतलब क्या है?

CPCB के मुताबिक, AQI को 6 कैटेगरी में बांटा गया है. AQI 0-50 अच्छा माना जाता है, जबकि AQI 101-200 को मीडियम कैटेगरी में रखा गया है. इसी तरह 201-300 को खतरनाक, 301-400 को बेहद खतरनाक और 401-500 गंभीर कैटेगरी माना जाता है.

AQI के गंभीर कैटेगरी में पहुंचने पर स्वस्थ लोगों को भी सांस लेने में परेशानी हो सकती है. वहीं पहले से सांस और दिल की बीमारियों से जूझ रहे लोगों के लिए खतरा और बढ़ जाता है.

9 नवंबर से बढ़ सकता है हवा में जहर

दिल्ली के एयर क्वालिटी अर्ली वॉर्निंग सिस्टम (EWS) के अनुमान के मुताबिक, 9 नवंबर से राजधानी की हवा गंभीर कैटेगरी में पहुंच सकती है और अगले कुछ दिनों तक ऐसी ही स्थिति बनी रह सकती है. सिस्टम के मुताबिक, यदि वेंटिलेशन इंडेक्स 6,000 वर्ग मीटर प्रति सेकंड से कम हो और हवा की औसत रफ्तार 10 किलोमीटर प्रति घंटे से नीचे रहे तो वातारण से प्रदूषण कम होने में समय लगता है.

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