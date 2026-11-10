AIIMS के डॉक्टर बोले- दिल्ली की हवा में जहर, स्वस्थ लोग भी हो रहे बीमार, राजधानी की मौजूदा स्थिति रहने लायक नहीं

दिल्ली एम्स के डाॅक्टर ने बताया कि प्रदूषण से हेल्थ पर पड़ने वाला प्रभाव तुरंत खत्म नहीं होता. ग्रीन पटाखे भी प्रदूषण को कम नहीं कर सकते.

AIIMS के डॉ. विजय हड्डा ने कहा कि दिल्ली की हवा जहरीली हो चुकी है

डॉ. हड्डा ने बताया कि पॉल्यूशन का असर अब लोगों पर भी पड़ रहा है

दिल्ली में एयर पॉल्यूशन का असर अब सिर्फ पहले से बीमार लोगों तक सीमित नहीं रह गया है. दिल्ली एम्स और अपोलो हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने कहा कि जहरीली हवा के कारण स्वस्थ लोग और युवा भी गले में जलन और सांस लेने में परेशानी जैसी समस्याओं का सामना कर रहे हैं. डॉक्टरों के मुताबिक, प्रदूषण का असर कुछ ही घंटों में दिखाई देने लगता है और इसके स्वास्थ्य संबंधी परिणाम अगले कई दिनों तक बने रह सकते हैं.

न्यूज एजेंसी ANI के अनुसार AIIMS के पल्मोनरी मेडिसिन और स्लीप डिसऑर्डर डिपार्टमेंट के प्रोफेसर डॉ. विजय हड्डा ने ग्रीन पटाखों को लेकर भी चिंता जताई. उन्होंने कहा कि ग्रीन पटाखे पॉल्यूशन में केवल 30 फीसदी तक कमी करते हैं.

ग्रीन पटाखों से भी 70% पॉल्यूशन

डॉ. विजय हड्डा के मुताबिक, ग्रीन पटाखों को लेकर यह समझना जरूरी है कि वह पूरी तरह पॉल्यूशन मुक्त नहीं हैं. उनसे निकलने वाली गैसों और सूक्ष्म कणों का करीब 70 फीसदी हिस्सा पारंपरिक पटाखों के उत्सर्जन जैसा ही होता है. ऐसे में इन्हें प्रदूषण का पूरी तरह सुरक्षित विकल्प नहीं माना जा सकता.

उन्होंने दिल्ली की बिगड़ती हवा पर चिंता जताते हुए कहा कि पहले AQI तीन अंकों में रहता था, लेकिन अब यह चार अंकों तक पहुंच गया है. राजधानी में रहने वाले लोग लगातार जहरीली हवा सांस के साथ अंदर ले रहे हैं. उन्होंने कहा कि दिल्ली की हवा इतनी जहरीली हो गई है कि यहां रहना स्वास्थ्य के लिए बेहद मुश्किल होता जा रहा है.

दोबारा अस्पताल पहुंच रहे मरीज

डॉ. हड्डा ने बताया कि पॉल्यूशन का असर अब उन लोगों में भी दिखने लगा है, जिन्हें पहले कोई स्वास्थ्य समस्या नहीं थी. उनके कई स्वस्थ सहकर्मियों ने गले में लगातार जलन और कुछ अटका होने जैसा महसूस होने की शिकायत की है.

उन्होंने बताया कि अस्पताल की पिछली ओपीडी में जिन मरीजों को देखा गया था, उनमें से कुछ दोबारा लक्षणों के साथ लौटकर आए. डॉक्टर के मुताबिक, यह स्थिति बताती है कि प्रदूषण का असर लगातार बना हुआ है और इसे सामान्य मौसमी परेशानी समझकर नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए.

स्वस्थ लोगों में भी लक्षण

अपोलो हॉस्पिटल के इंटरनल मेडिसिन विभाग के सीनियर कंसल्टेंट डॉ. एस. चटर्जी ने कहा कि अस्पतालों और डॉक्टरों को अब सिर्फ फेफड़ों या दिल की बीमारी से जूझ रहे लोगों की शिकायतें नहीं मिल रही हैं. स्वस्थ लोग भी गले और सांस से जुड़ी परेशानियों लेकर आ रहे हैं.

उन्होंने खास तौर पर 20 से 50 साल की उम्र के लोगों में लक्षण सामने आने पर चिंता जताई. आमतौर पर एयर पॉल्यूशन बढ़ने पर अस्थमा, फेफड़ों या दिल की बीमारी वाले लोगों में दिक्कतें बढ़ने की आशंका रहती है, लेकिन इस बार स्वस्थ लोग भी प्रभावित हो रहे हैं.

कितने घंटे में दिखता है प्रदूषण का असर?

डॉ. चटर्जी के मुताबिक, पॉल्यूशन के बेहद ऊंचे लेवल के संपर्क में आने पर स्वस्थ व्यक्ति में भी चार से 6 घंटे के अंदर लक्षण दिखाई दे सकते हैं. उन्होंने बताया कि इसका असर तुरंत खत्म नहीं होता, बल्कि आने वाले दिनों में भी स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां जारी रह सकती हैं.

डॉ. चटर्जी ने लोगों को प्रदूषण के दौरान अनावश्यक रूप से घर से बाहर न निकलने की सलाह दी है. उन्होंने कहा कि खरीदारी या दूसरे गैर-जरूरी कामों के लिए बाहर जाने से बचना चाहिए. प्रदूषण का लेवल ज्यादा होने पर खुले में व्यायाम नहीं करना चाहिए.

पॉल्यूशन के कितने मामले?

दिसंबर 2025 में केंद्र सरकार ने बताया था कि 2022 से 2024 के बीच दिल्ली के 6 सरकारी अस्पतालों में सांस संबंधी गंभीर बीमारियों के 200,000 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए. सरकार ने संसद में बताया था कि इन तीन वर्षों में सांस संबंधी बीमारियों से पीड़ित 30,000 से ज्यादा लोगों को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा.



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