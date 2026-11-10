FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
NZ से आखिरी दो वनडे नहीं खेलेंगे गिल-राहुल, ईशान-नमन या गायकवाड़ किसे मिलेगा मौका? जानें क्यों टीम से बाहर हुए कप्तान

NZ से आखिरी दो वनडे नहीं खेलेंगे गिल-राहुल, ईशान-नमन या गायकवाड़ किसे मिलेगा मौका? जानें क्यों टीम से बाहर हुए कप्तान

दुनिया के 50 सबसे प्रदूषित शहरों में भारत के 47, दिल्ली-नोएडा नहीं श्रीगंगानगर की हवा सबसे खराब, PAK का कौन-सा महानगर शामिल?

दुनिया के 50 सबसे प्रदूषित शहरों में भारत के 47, दिल्ली-नोएडा नहीं श्रीगंगानगर की हवा सबसे खराब, PAK का कौन-सा महानगर शामिल?

इंडियन रेलवे का ऑनलाइन रिजर्वेशन सिस्टम ठप, IRCTC ऐप पर कई घंटों से नहीं बुक हो रही टिकट

इंडियन रेलवे का ऑनलाइन रिजर्वेशन सिस्टम ठप, IRCTC ऐप पर कई घंटों से नहीं बुक हो रही टिकट

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
सिर पर जटाएं, चेहरे पर घनी मूंछें और गोद में बच्चे, रावण अवतार में यश की दिवाली, PHOTOS वायरल

सिर पर जटाएं, चेहरे पर घनी मूंछें और गोद में बच्चे, रावण अवतार में यश की दिवाली, PHOTOS वायरल

दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में UP का शहर, दिल्ली से दूरी सिर्फ 30 km, बना प्रदूषण का हॉटस्पॉट

दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में UP का शहर, दिल्ली से दूरी सिर्फ 30 km, बना प्रदूषण का हॉटस्पॉट

दिवाली पर करीना का नवाबी स्वैग! खास पगड़ी पहन बेबो ने दिखाया शादी अंदाज, देखें PHOTOS

दिवाली पर करीना का नवाबी स्वैग! खास पगड़ी पहन बेबो ने दिखाया शादी अंदाज, देखें PHOTOS

हिंदी न्यूज़डीएनए एक्सप्लेनर

डीएनए एक्सप्लेनर

AIIMS के डॉक्टर बोले- दिल्ली की हवा में जहर, स्वस्थ लोग भी हो रहे बीमार, राजधानी की मौजूदा स्थिति रहने लायक नहीं

दिल्ली एम्स के डाॅक्टर ने बताया कि प्रदूषण से हेल्थ पर पड़ने वाला प्रभाव तुरंत खत्म नहीं होता. ग्रीन पटाखे भी प्रदूषण को कम नहीं कर सकते.

Latest News

Manoj Mishra

Updated : Nov 10, 2026, 12:25 PM IST

AIIMS के डॉक्टर बोले- दिल्ली की हवा में जहर, स्वस्थ लोग भी हो रहे बीमार, राजधानी की मौजूदा स्थिति रहने लायक नहीं

दिल्ली में AQI 350 से अधिक है (फोटो - ANI)
 

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

  • AIIMS के डॉ. विजय हड्डा ने कहा कि दिल्ली की हवा जहरीली हो चुकी है 
  • डॉ. हड्डा ने बताया कि पॉल्यूशन का असर अब लोगों पर भी पड़ रहा है 

दिल्ली में एयर पॉल्यूशन का असर अब सिर्फ पहले से बीमार लोगों तक सीमित नहीं रह गया है. दिल्ली एम्स और अपोलो हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने कहा कि जहरीली हवा के कारण स्वस्थ लोग और युवा भी गले में जलन और सांस लेने में परेशानी जैसी समस्याओं का सामना कर रहे हैं. डॉक्टरों के मुताबिक, प्रदूषण का असर कुछ ही घंटों में दिखाई देने लगता है और इसके स्वास्थ्य संबंधी परिणाम अगले कई दिनों तक बने रह सकते हैं.

न्यूज एजेंसी ANI के अनुसार AIIMS के पल्मोनरी मेडिसिन और स्लीप डिसऑर्डर डिपार्टमेंट के प्रोफेसर डॉ. विजय हड्डा ने ग्रीन पटाखों को लेकर भी चिंता जताई. उन्होंने कहा कि ग्रीन पटाखे पॉल्यूशन में केवल 30 फीसदी तक कमी करते हैं.

ग्रीन पटाखों से भी 70% पॉल्यूशन

डॉ. विजय हड्डा के मुताबिक, ग्रीन पटाखों को लेकर यह समझना जरूरी है कि वह पूरी तरह पॉल्यूशन मुक्त नहीं हैं. उनसे निकलने वाली गैसों और सूक्ष्म कणों का करीब 70 फीसदी हिस्सा पारंपरिक पटाखों के उत्सर्जन जैसा ही होता है. ऐसे में इन्हें प्रदूषण का पूरी तरह सुरक्षित विकल्प नहीं माना जा सकता.

उन्होंने दिल्ली की बिगड़ती हवा पर चिंता जताते हुए कहा कि पहले AQI तीन अंकों में रहता था, लेकिन अब यह चार अंकों तक पहुंच गया है. राजधानी में रहने वाले लोग लगातार जहरीली हवा सांस के साथ अंदर ले रहे हैं. उन्होंने कहा कि दिल्ली की हवा इतनी जहरीली हो गई है कि यहां रहना स्वास्थ्य के लिए बेहद मुश्किल होता जा रहा है.

दोबारा अस्पताल पहुंच रहे मरीज 

डॉ. हड्डा ने बताया कि पॉल्यूशन का असर अब उन लोगों में भी दिखने लगा है, जिन्हें पहले कोई स्वास्थ्य समस्या नहीं थी. उनके कई स्वस्थ सहकर्मियों ने गले में लगातार जलन और कुछ अटका होने जैसा महसूस होने की शिकायत की है.

उन्होंने बताया कि अस्पताल की पिछली ओपीडी में जिन मरीजों को देखा गया था, उनमें से कुछ दोबारा लक्षणों के साथ लौटकर आए. डॉक्टर के मुताबिक, यह स्थिति बताती है कि प्रदूषण का असर लगातार बना हुआ है और इसे सामान्य मौसमी परेशानी समझकर नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए.

स्वस्थ लोगों में भी लक्षण

अपोलो हॉस्पिटल के इंटरनल मेडिसिन विभाग के सीनियर कंसल्टेंट डॉ. एस. चटर्जी ने कहा कि अस्पतालों और डॉक्टरों को अब सिर्फ फेफड़ों या दिल की बीमारी से जूझ रहे लोगों की शिकायतें नहीं मिल रही हैं. स्वस्थ लोग भी गले और सांस से जुड़ी परेशानियों लेकर आ रहे हैं. 

उन्होंने खास तौर पर 20 से 50 साल की उम्र के लोगों में लक्षण सामने आने पर चिंता जताई. आमतौर पर एयर पॉल्यूशन बढ़ने पर अस्थमा, फेफड़ों या दिल की बीमारी वाले लोगों में दिक्कतें बढ़ने की आशंका रहती है, लेकिन इस बार स्वस्थ लोग भी प्रभावित हो रहे हैं.

कितने घंटे में दिखता है प्रदूषण का असर?

डॉ. चटर्जी के मुताबिक, पॉल्यूशन के बेहद ऊंचे लेवल के संपर्क में आने पर स्वस्थ व्यक्ति में भी चार से 6 घंटे के अंदर लक्षण दिखाई दे सकते हैं. उन्होंने बताया कि इसका असर तुरंत खत्म नहीं होता, बल्कि आने वाले दिनों में भी स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां जारी रह सकती हैं.

डॉ. चटर्जी ने लोगों को प्रदूषण के दौरान अनावश्यक रूप से घर से बाहर न निकलने की सलाह दी है. उन्होंने कहा कि खरीदारी या दूसरे गैर-जरूरी कामों के लिए बाहर जाने से बचना चाहिए. प्रदूषण का लेवल ज्यादा होने पर खुले में व्यायाम नहीं करना चाहिए. 

पॉल्यूशन के कितने मामले?

दिसंबर 2025 में केंद्र सरकार ने बताया था कि 2022 से 2024 के बीच दिल्ली के 6 सरकारी अस्पतालों में सांस संबंधी गंभीर बीमारियों के 200,000 से ज्यादा  मामले दर्ज किए गए. सरकार ने संसद में बताया था कि इन तीन वर्षों में सांस संबंधी बीमारियों से पीड़ित 30,000 से ज्यादा लोगों को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा. 
 

ये भी पढ़ें - दिल्ली में AQI 400, दिवाली पर PM2.5 का लेवल नेशनल एवरेज से 60 गुना ज्यादा, कहां सबसे ज्यादा पॉल्यूशन?

Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
सिर पर जटाएं, चेहरे पर घनी मूंछें और गोद में बच्चे, रावण अवतार में यश की दिवाली, PHOTOS वायरल
सिर पर जटाएं, चेहरे पर घनी मूंछें और गोद में बच्चे, रावण अवतार में यश की दिवाली, PHOTOS वायरल
दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में UP का शहर, दिल्ली से दूरी सिर्फ 30 km, बना प्रदूषण का हॉटस्पॉट
दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में UP का शहर, दिल्ली से दूरी सिर्फ 30 km, बना प्रदूषण का हॉटस्पॉट
दिवाली पर करीना का नवाबी स्वैग! खास पगड़ी पहन बेबो ने दिखाया शादी अंदाज, देखें PHOTOS
दिवाली पर करीना का नवाबी स्वैग! खास पगड़ी पहन बेबो ने दिखाया शादी अंदाज, देखें PHOTOS
समय रैना को मिल गई 'ड्रीम गर्ल'? दिवाली पार्टी की तस्वीरों ने खींचा फैंस का ध्यान! फोटो देख अटकलें तेज
समय रैना को मिल गई 'ड्रीम गर्ल'? दिवाली पार्टी की तस्वीरों ने खींचा फैंस का ध्यान! फोटो देख अटकलें तेज
Vande Bharat स्लीपर में तत्काल कोटा खत्म, वेटिंग-RAC को लेकर भी रेलवे ने दिया बड़ा अपडेट- जानिये पूरी डिटेल्स
Vande Bharat स्लीपर में तत्काल कोटा खत्म, वेटिंग-RAC को लेकर भी रेलवे ने दिया बड़ा अपडेट- जानिये पूरी डिटेल्स
MORE
Advertisement
Advertisement