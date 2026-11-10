दिल्ली में AQI 400, दिवाली पर PM2.5 का लेवल नेशनल एवरेज से 60 गुना ज्यादा, कहां सबसे ज्यादा पॉल्यूशन?

Delhi Pollution: दिल्ली में दिवाली के दो दिन बाद भी AQI खतरनाक कैटगरी में बना है. कई इलाकों में यह अभी भी 350 से अधिक है

इस बार दिल्ली में 5 साल की सबसे प्रदूषित दिवाली रही

जहांगीरपुरी में सबसे अधिक AQI 450 दर्ज किया गया

दिवाली पर सबसे ज्यादा पॉल्यूशन मुंडका में रहा

Delhi Pollution: दिल्ली के कई इलाकों में अभी AQI 350 से अधिक है. दिवाली की रात दिल्ली में पटाखों से निकले धुएं ने हवा को जहरीला बना दिया, लेकिन हैरानी की बात यह रही कि जिस समय प्रदूषण सबसे ज्यादा बढ़ रहा था, उसी दौरान शहर के कई एयर क्वालिटी मॉनिटर से PM2.5 का डेटा आना बंद हो गया. 59 मॉनिटरिंग स्टेशनों में से करीब 36 पर रात 10 बजे से सुबह 6 बजे के बीच PM2.5 की रीडिंग गायब रही. कई स्टेशनों पर आंकड़े 1,000 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर के करीब पहुंचते ही रुक गए. 9 नवंबर की रात दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (DPCC) ने इन छूटी हुई रीडिंग को जारी किया.

DPCC की ओर से जारी रीडिंग के अनुसार मुंडका में PM2.5 का लेवल 3,744 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर तक दर्ज किया गया. यह राष्ट्रीय 24 घंटे के सुरक्षित मानक 60 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर से 62 गुना से भी ज्यादा रहा. आंकड़ों से यह भी सामने आया कि जिन मॉनिटरिंग स्टेशनों की रीडिंग केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के रिकॉर्ड में नहीं थी, उन सभी में PM2.5 का स्तर 1,000 से ऊपर था.

कहां कितना AQI?

दिल्ली का औसत AQI 311 हैं, जो अभी भी बहुत खराब कैटेगरी में बना हुआ है.

चांदनी चौक - 400

पूसा, दिल्ली - 398

NSUT जाफरपुर - 384

कॉमनवेल्थ काम्प्लेक्स - 380

सिरी फोर्ट - 375

VIDEO | Delhi: Air quality remains poor in the national capital as smog blankets the city. Morning visuals from Kartavya Path and India Gate. (Full video available on PTI Videos - https://t.co/d8jp61yd2p) https://t.co/t2ObZRv61R — Press Trust of India (@PTI_News) November 10, 2026

मुंडका में सबसे ज्यादा पॉल्यूशन

DPCC की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार दिवाली के अगले दिन 9 नवंबर की रात 2 बजे मुंडका में PM2.5 का स्तर 3,744 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर दर्ज किया गया. यह उस रात की सबसे अधिक रीडिंग थी. दिल्ली के अन्य इलाकों में भी पॉल्यूशन का लेवल बेहद खतरनाक रहा. जेएनयू में सुबह 4 बजे PM2.5 का लेवल 3023 और NSUT के वेस्ट कैंपस में सुबह 5 बजे 3,008 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर दर्ज हुआ. मंदिर मार्ग में 2,908, नेहरू नगर में 2,808 और वजीरपुर में 2,721 का स्तर रिकॉर्ड किया गया. DPCC के कुल 30 मॉनिटरिंग स्टेशनों में से 11 पर PM2.5 का लेवल 2000 के पार रहा.

रात 1 बजे PM2.5 का औसत 1480 तक पहुंचा

DPCC के जारी आंकड़ें बताते हैं कि दिवाली की रात 1 बजे PM2.5 का औसत स्तर 1480 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर रहा. यह उन 22 स्टेशनों का औसत था, जहां रातभर की रीडिंग उपलब्ध थी. वहीं इसके उलट CPCB के रिकॉर्ड में केवल आठ स्टेशनों का पूरा डेटा मौजूद था और इनका औसत 547 दर्ज किया गया.

दिल्ली में 5 साल की सबसे प्रदूषित दिवाली

सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, दिवाली के दिन दिल्ली का औसत AQI 376 दर्ज किया गया. यह पिछले पांच वर्षों में दिवाली के दिन दर्ज सबसे खराब स्तर था. इससे पहले 2021 में दिवाली के दिन AQI 382 रहा था.

दिवाली के अगले दिन सोमवार सुबह 10 बजे भी AQI 371 दर्ज किया गया. यह 2021 के बाद दिवाली के अगले दिन का सबसे खराब लेवल रहा. शहर में धुंध की मोटी चादर छाई रही और लोगों को आंखों में जलन, गले में परेशानी और सांस लेने में दिक्कत जैसी शिकायतें हुईं.

दिल्ली का AQI 335, कई इलाकों में 400 के पार

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के मुताबिक, 9 नवंबर सुबह 7 बजे राजधानी का औसत AQI 335 दर्ज किया गया, जो बहुत खराब कैटेगरी में रहा. जहांगीरपुरी, चांदनी चौक और मुंडका समेत कई निगरानी केंद्रों पर AQI 400 के पार पहुंच गया. यह गंभीर कैटेगरी है. कई इलाकों में धुंध की मोटी परत छाई रही. जहांगीरपुरी में सबसे अधिक AQI 450 दर्ज किया गया था.

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