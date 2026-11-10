FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
'आपने हां कर दिया', जब PM पद के लिए सोनिया गांधी ने भरी हामी तो भड़क गए थे राहुल, गुस्से में पूछा- हमारा क्या?  

'आपने हां कर दिया', जब PM पद के लिए सोनिया गांधी ने भरी हामी तो भड़क गए थे राहुल, गुस्से में पूछा- हमारा क्या?

Mumbai Chhath Puja: चौपाटी पर गणेशोत्सव, रामलीला की अनुमति छठ पूजा की नहीं, HC ने कहा- धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार पर...

Mumbai Chhath Puja: चौपाटी पर गणेशोत्सव, रामलीला की अनुमति छठ पूजा की नहीं, HC ने कहा- धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार पर...

जब्त पटाखों के बंटवारे को लेकर SHO से हुआ विवाद, UP में हेड कांस्टेबल ने खाया जहर, Whatsapp स्टेटस पर लगाया सुसाइड नोट

जब्त पटाखों के बंटवारे को लेकर SHO से हुआ विवाद, UP में हेड कांस्टेबल ने खाया जहर, Whatsapp स्टेटस पर लगाया सुसाइड नोट

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में UP का शहर, दिल्ली से दूरी सिर्फ 30 km, बना प्रदूषण का हॉटस्पॉट

दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में UP का शहर, दिल्ली से दूरी सिर्फ 30 km, बना प्रदूषण का हॉटस्पॉट

दिवाली पर करीना का नवाबी स्वैग! खास पगड़ी पहन बेबो ने दिखाया शादी अंदाज, देखें PHOTOS

दिवाली पर करीना का नवाबी स्वैग! खास पगड़ी पहन बेबो ने दिखाया शादी अंदाज, देखें PHOTOS

समय रैना को मिल गई 'ड्रीम गर्ल'? दिवाली पार्टी की तस्वीरों ने खींचा फैंस का ध्यान! फोटो देख अटकलें तेज

समय रैना को मिल गई 'ड्रीम गर्ल'? दिवाली पार्टी की तस्वीरों ने खींचा फैंस का ध्यान! फोटो देख अटकलें तेज

हिंदी न्यूज़डीएनए एक्सप्लेनर

डीएनए एक्सप्लेनर

दिल्ली में AQI 400, दिवाली पर PM2.5 का लेवल नेशनल एवरेज से 60 गुना ज्यादा, कहां सबसे ज्यादा पॉल्यूशन?

Delhi Pollution: दिल्ली में दिवाली के दो दिन बाद भी AQI खतरनाक कैटगरी में बना है. कई इलाकों में यह अभी भी 350 से अधिक है

Latest News

Manoj Mishra

Updated : Nov 10, 2026, 09:42 AM IST

दिल्ली में AQI 400, दिवाली पर PM2.5 का लेवल नेशनल एवरेज से 60 गुना ज्यादा, कहां सबसे ज्यादा पॉल्यूशन?

प्रदूषण के कारण दिल्ली में इंडिया गेट के पास घना स्मॉग (फोटो - IANS)
 

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

  • इस बार दिल्ली में 5 साल की सबसे प्रदूषित दिवाली रही 
  • जहांगीरपुरी में सबसे अधिक AQI 450 दर्ज किया गया 
  • दिवाली पर सबसे ज्यादा पॉल्यूशन मुंडका में रहा  

Delhi Pollution: दिल्ली के कई इलाकों में अभी AQI 350 से अधिक है. दिवाली की रात दिल्ली में पटाखों से निकले धुएं ने हवा को जहरीला बना दिया, लेकिन हैरानी की बात यह रही कि जिस समय प्रदूषण सबसे ज्यादा बढ़ रहा था, उसी दौरान शहर के कई एयर क्वालिटी मॉनिटर से PM2.5 का डेटा आना बंद हो गया. 59 मॉनिटरिंग स्टेशनों में से करीब 36 पर रात 10 बजे से सुबह 6 बजे के बीच PM2.5 की रीडिंग गायब रही. कई स्टेशनों पर आंकड़े 1,000 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर के करीब पहुंचते ही रुक गए. 9 नवंबर की रात दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (DPCC) ने इन छूटी हुई रीडिंग को जारी किया.

DPCC की ओर से जारी रीडिंग के अनुसार मुंडका में PM2.5 का लेवल 3,744 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर तक दर्ज किया गया. यह राष्ट्रीय 24 घंटे के सुरक्षित मानक 60 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर से 62 गुना से भी ज्यादा रहा. आंकड़ों से यह भी सामने आया कि जिन मॉनिटरिंग स्टेशनों की रीडिंग केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के रिकॉर्ड में नहीं थी, उन सभी में PM2.5 का स्तर 1,000 से ऊपर था.

कहां कितना AQI?

दिल्ली का औसत AQI 311 हैं, जो अभी भी बहुत खराब कैटेगरी में बना हुआ है.

  • चांदनी चौक - 400
  • पूसा, दिल्ली - 398
  • NSUT जाफरपुर - 384
  • कॉमनवेल्थ काम्प्लेक्स - 380
  • सिरी फोर्ट - 375

मुंडका में सबसे ज्यादा पॉल्यूशन 

DPCC की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार दिवाली के अगले दिन 9 नवंबर की रात 2 बजे मुंडका में PM2.5 का स्तर 3,744 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर दर्ज किया गया. यह उस रात की सबसे अधिक रीडिंग थी. दिल्ली के अन्य इलाकों में भी पॉल्यूशन का लेवल बेहद खतरनाक रहा. जेएनयू में सुबह 4 बजे PM2.5 का लेवल 3023 और NSUT के वेस्ट कैंपस में सुबह 5 बजे 3,008 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर दर्ज हुआ. मंदिर मार्ग में 2,908, नेहरू नगर में 2,808 और वजीरपुर में 2,721 का स्तर रिकॉर्ड किया गया. DPCC के कुल 30 मॉनिटरिंग स्टेशनों में से 11 पर PM2.5 का लेवल 2000 के पार रहा. 

रात 1 बजे PM2.5 का औसत 1480 तक पहुंचा

DPCC के जारी आंकड़ें बताते हैं कि दिवाली की रात 1 बजे PM2.5 का औसत स्तर 1480 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर रहा. यह उन 22 स्टेशनों का औसत था, जहां रातभर की रीडिंग उपलब्ध थी. वहीं इसके उलट CPCB के रिकॉर्ड में केवल आठ स्टेशनों का पूरा डेटा मौजूद था और इनका औसत 547 दर्ज किया गया.

दिल्ली में 5 साल की सबसे प्रदूषित दिवाली

सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, दिवाली के दिन दिल्ली का औसत AQI 376 दर्ज किया गया. यह पिछले पांच वर्षों में दिवाली के दिन दर्ज सबसे खराब स्तर था. इससे पहले 2021 में दिवाली के दिन AQI 382 रहा था.

दिवाली के अगले दिन सोमवार सुबह 10 बजे भी AQI 371 दर्ज किया गया. यह 2021 के बाद दिवाली के अगले दिन का सबसे खराब लेवल रहा. शहर में धुंध की मोटी चादर छाई रही और लोगों को आंखों में जलन, गले में परेशानी और सांस लेने में दिक्कत जैसी शिकायतें हुईं.

दिल्ली का AQI 335, कई इलाकों में 400 के पार

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के मुताबिक, 9 नवंबर सुबह 7 बजे राजधानी का औसत AQI 335 दर्ज किया गया, जो बहुत खराब कैटेगरी में रहा. जहांगीरपुरी, चांदनी चौक और मुंडका समेत कई निगरानी केंद्रों पर AQI 400 के पार पहुंच गया. यह गंभीर कैटेगरी है. कई इलाकों में धुंध की मोटी परत छाई रही. जहांगीरपुरी में सबसे अधिक AQI 450 दर्ज किया गया था. 

ये भी पढ़ें - '500-2000 के नोट बंद होने चाहिए', CM नायडू ने PM मोदी से क्यों की ये मांग? मार्केट में 37 लाख करोड़ के 500 के नोट

Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में UP का शहर, दिल्ली से दूरी सिर्फ 30 km, बना प्रदूषण का हॉटस्पॉट
दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में UP का शहर, दिल्ली से दूरी सिर्फ 30 km, बना प्रदूषण का हॉटस्पॉट
दिवाली पर करीना का नवाबी स्वैग! खास पगड़ी पहन बेबो ने दिखाया शादी अंदाज, देखें PHOTOS
दिवाली पर करीना का नवाबी स्वैग! खास पगड़ी पहन बेबो ने दिखाया शादी अंदाज, देखें PHOTOS
समय रैना को मिल गई 'ड्रीम गर्ल'? दिवाली पार्टी की तस्वीरों ने खींचा फैंस का ध्यान! फोटो देख अटकलें तेज
समय रैना को मिल गई 'ड्रीम गर्ल'? दिवाली पार्टी की तस्वीरों ने खींचा फैंस का ध्यान! फोटो देख अटकलें तेज
Vande Bharat स्लीपर में तत्काल कोटा खत्म, वेटिंग-RAC को लेकर भी रेलवे ने दिया बड़ा अपडेट- जानिये पूरी डिटेल्स
Vande Bharat स्लीपर में तत्काल कोटा खत्म, वेटिंग-RAC को लेकर भी रेलवे ने दिया बड़ा अपडेट- जानिये पूरी डिटेल्स
'इस तरह के दृश्य मैंने नहीं देखे'...रामायण में साई पल्लवी के एक्शन पर 'पुरानी सीता' का रिएक्शन वायरल
'इस तरह के दृश्य मैंने नहीं देखे'...रामायण में साई पल्लवी के एक्शन पर 'पुरानी सीता' का रिएक्शन वायरल
MORE
Advertisement
Advertisement