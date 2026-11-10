Delhi Pollution: दिल्ली में जले ₹300 करोड़ के पटाखे प्रदूषण की वजह नहीं? CTI चेयरमैन बोले- पटाखों को विलेन बनाना बंद करें

CTI चेयरमैन बृजेश गोयल ने कहा कि अगर पटाखे पूरी तरह बंद कर दिए जाएं, तो क्या कोई गारंटी देगा कि अक्टूबर से जनवरी के बीच AQI 300 से ऊपर नहीं जाएगा.

दिवाली के बाद दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 400 तक पहुंच गया है. चैंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री (CTI) के अनुसार इस साल दिल्ली में 300 करोड़ रुपये के पटाखे बेचे गए हैं. पिछली बार की तुलना में इस दिवाली पर पटाखों की बिक्री में 30 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई है. इस बीच सीटीआई के चेयरमैन बृजेश गोयल मे राजनीतिक दलों को चिट्ठी लिखकर कहा है कि दिल्ली के प्रदूषण के लिए दिवाली के पटाखों को विलेन बनाना बंद करें. उन्होंने कहा कि प्रदूषण के मुद्दे पर मिलकर काम करने की जरूरत, अपने अपने राज्यों में पराली का समाधान निकालें.

पटाखा कारोबार से जुड़ी 10 लाख लोगों की रोजी रोटी

बृजेश गोयल ने कहा कि सीटीआई स्पष्ट करता है कि हम प्रदूषण के पूरी तरह खिलाफ हैं. हम दिल्ली की हवा को साफ देखना चाहते हैं, लेकिन प्रदूषण के लिए एक दिन की दिवाली के पटाखों को पूरी तरह जिम्मेदार ठहराना ठीक नहीं है. उन्होंने कहा कि प्रदूषण के नाम पर सिर्फ पटाखा व्यापारियों की रोजी-रोटी पर ताला लगाना समाधान नहीं है. उन्होंने कहा कि आजकल प्रदूषण के लिए दिवाली के पटाखों को विलेन बनाने का फैशन बन गया है , पटाखा कारोबार से जुड़े हुए दिल्ली और देश के 10 लाख परिवारों की रोजी रोटी का भी ख्याल रखा जाना चाहिए.

बृजेश गोयल ने कहा कि अगर अगले साल पटाखे न बिकें तो क्या कोई संस्था गारंटी लेगी कि एक्यूआई 300 के पार नहीं जाएगा. उन्होंने कहा, 'दिल्ली के बहुत सारे पटाखा कारोबारी हमसे जुड़े हुए हैं और वह उनको मना भी लेंगे कि वे अगले साल दिल्ली में पटाखों की दुकानें नहीं लगाएंगे और न ही पटाखे बेचेंगे लेकिन कोई विश्वसनीय और जवाबदेह पार्टी या संस्था इस बात की गारंटी लेगी कि अक्टूबर से जनवरी के बीच दिल्ली में प्रदूषण नहीं होगा और AQI लेवल 300 से ऊपर नहीं जाएगा.'

CTI ने पूछा- अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी में ही प्रदूषण क्यों?

बृजेश गोयल ने चिट्ठी में सवाल किया कि पटाखे 8 नवंबर को जले लेकिन 5 नवंबर, 6 नवंबर और 7 नवंबर को भी दिल्ली में एक्यूआई 350 से 400 के बीच था. उस प्रदूषण के लिए कौन जिम्मेदार था. उन्होंने कहा कि इससे खुद यह बात साबित हो जाती है कि दिल्ली के प्रदूषण की असली वजह पटाखे नहीं हैं. उन्होंने यह भी कहा कि अक्टूबर से जनवरी के बीच ही क्यों प्रदूषण होता है, बाकी महीनों में ऐसी स्थिति क्यों नहीं होती है, इसका जवाब सबको पता है क्योंकि इस दौरान पराली जलाई जाती है. जैसे ही पराली जलना शुरू होती है, दिल्ली में दम घुटने लगता है. जैसे ही पराली जलना बंद होती है, दिल्ली की हवा साफ हो जाती है.

पटाखों से 10 लाख लोगों की रोजी रोटी जुड़ी

बृजेश गोयल ने कहा कि पटाखा उद्योग से करीब 10 लाख लोग जुड़े हैं. शिवकाशी की फैक्ट्रियों से लेकर दिल्ली के खुदरा दुकानदार तक, सभी ने कानूनी रूप से लाइसेंस, स्टॉक और पूंजी लगाई है. उन्होंने कहा कि एक छोटा व्यापारी साल भर पूंजी लगाता है और सिर्फ दिवाली के 15-20 दिनों में कमाई करता है. अगर उस दौरान प्रतिबंध लगा दिया गया तो उनकी सालभर की कमाई डूब जएगी. उन्होंने कहा कि कोर्ट के आदेश पर कारोबारियों ने ग्रीन पटाखे बनाए, अब उनको भी टारगेट किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि दिवाली पर पटाखे जलाना बच्चों की खुशियों से भी जुड़ा है, वह भी महत्वपूर्ण है.

बृजेश गोयल ने कहा कि सीटीआई किसी धर्म के खिलाफ नहीं है, हम सबका सम्मान करते हैं, लेकिन यह सवाल उठाना हमारा अधिकार है कि पर्यावरण के नाम पर कार्रवाई हमेशा हिंदू त्योहारों पर ही सबसे सख्त क्यों होती है. उन्होंने कहा कि दिवाली पर पटाखे, होली पर पानी, छठ पर यमुना, कांवड़ यात्रा पर डीजे, गणपति विसर्जन पर प्रदूषण, हर बार सबसे पहले नियम, सबसे पहले प्रतिबंध, सबसे पहले याचिका हिंदू त्योहारों पर ही क्यों आती हैं. उन्होंने कहा कि पटाखे तो नए साल पर भी छुटाए जाते हैं. उसके खिलाफ क्यों कोई आवाज नहीं उठती है.

दिल्ली में दिवाली सीजन में लगभग 300 करोड़ रुपए के पटाखे स्वाहा

सीटीआई के अनुमान के अनुसार, इस दिवाली सीजन में दिल्ली में पटाखों की कुल बिक्री लगभग 300 करोड़ रुपये रही. अधिकतर व्यापारियों का स्टॉक दिवाली से एक दिन पहले ही समाप्त हो गया था और कई खरीदारों को पटाखे खरीदने के लिए गुरुग्राम, नोएडा, फरीदाबाद, गाजियाबाद और सोनीपत तक जाना पड़ा. व्यापारियों ने बताया कि इस साल पिछली बार की तुलना में करीब 30 प्रतिशत अधिक बिक्री दर्ज की गई.

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