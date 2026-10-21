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Delhi-NCR में ठंड की दस्तक के साथ ही प्रदूषण की एंट्री, GRAP-1 की पाबंदियां लागू- जानिये किन-किन चीजों पर रहेगी रोक 

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हिंदी न्यूज़डीएनए एक्सप्लेनर

डीएनए एक्सप्लेनर

Delhi-NCR में ठंड की दस्तक के साथ ही प्रदूषण की एंट्री, GRAP-1 की पाबंदियां लागू- जानिये किन-किन चीजों पर रहेगी रोक 

Delhi Pollution: केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी CPCB की गाइडलाइंस के अनुसार, हवा की गुणवत्ता यानी AQI जब 201 से 300 के बीच होती है तो उसे 'खराब' माना जाता है. ऐसे में ग्रैप-1 की पाबंदियां लगती हैं.

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Parinay Kumar

Updated : Oct 21, 2026, 05:59 PM IST

Delhi-NCR में ठंड की दस्तक के साथ ही प्रदूषण की एंट्री, GRAP-1 की पाबंदियां लागू- जानिये किन-किन चीजों पर रहेगी रोक 

मौसम विभाग का अनुमान है कि आने वाले दिनों में हवा की यह स्थिति 'खराब' बनी रह सकती है. (Photo: ANI)

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Delhi Pollution: गुलाबी ठंड की दस्तक के साथ ही देश की राजधानी दिल्ली में प्रदूषण ने भी दबे पांव एंट्री ले ली है. प्रदूषण की एंट्री के बाद दिल्ली-NCR में 'GRAP-1' लागू कर दिया गया है. इस सीजन में यह पहली बार है जब प्रदूषण रोकने के नियम लागू किए गए हैं. बता दें कि जब हवा की क्वालिटी यानी AQI 201 से 300 के बीच होता है तब GRAP-1 की पाबंदियां लगती हैं. AQI 201-300 को 'खराब' कैटगरी में रखा जाता है.

दिल्ली और आसपास के इलाकों में प्रदूषण को नियंत्रित करने वाली संस्था 'वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग' (CAQM) के हवाले से न्यूज एजेंसी ANI ने बताया कि दोपहर 2 बजे का AQI 244 दर्ज किया गया. CAQM की तरफ से जारी बयान में कहा गया, '20 अक्टूबर 2026 को दिल्ली का AQI 179 था जो 21 अक्टूबर 2026 को दोपहर 2 बजे बढ़कर 244 हो गया. मौसम विभाग का अनुमान है कि आने वाले दिनों में हवा की यह स्थिति 'खराब' बनी रह सकती है.'

प्रदूषण से निपटने की सरकार की खास तैयारी

दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि कई सालों में यह पहला मौका है जब इस सीजन में 'GRAP' इतनी देर से लागू हुआ है. उन्होंने कहा, 'दिल्ली पिछले कई सालों से गंभीर वायु प्रदूषण से जूझ रही है. पिछली सरकारें जहां सिर्फ बहाने बनाती थीं, वहीं हमने प्रदूषण से निपटने के लिए हमने कई तरह के उपाय किए हैं. हम 11 सूत्रीय एक्शन प्लान पर काम कर रहे हैं, जिसमें केंद्र और दिल्ली सरकार मिलकर प्रदूषण को नियंत्रित कर रहे हैं. हमारा फोकस धूल कम करने, इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने, गाड़ियों से निकलने वाले धुएं को रोकने और प्रदूषण की स्थानीय वजहों की पहचान करने पर है.'

Sirsa

NO PUC, NO पेट्रोल पॉलिसी

दिल्ली के पर्यावरण मंत्री ने बताया कि जिन गाड़ियों के पास प्रदूषण नियंत्रण (PUC) सर्टिफिकेट नहीं होगा, उन्हें पेट्रोल-पंप पर ईंधन नहीं मिलेगा. इसके अलावा, मेट्रो पार्किंग को छोड़कर दिल्ली भर में पार्किंग की फीस दोगुनी कर दी जाएगी. सड़कों पर गाड़ियों की आवाजाही कम करने के लिए MCD और सरकारी दफ्तरों में कर्मचारियों के काम करने के समय को अलग-अलग किया जाएगा और वर्क-फ्रॉम-होम की सुविधा भी दी जाएगी.

AI बेस्ड सिस्टम का इस्तेमाल 

मंत्री ने कहा, 'खुले में निर्माण और तोड़-फोड़ के कामों पर रोक रहेगी. इसके अलावा कचरा या कोई अन्य चीज खुले में जलाने पर भी पूरी तरह पाबंदी हैं. धूल से होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए पूरी दिल्ली में 608 एंटी-स्मोग गन और 1,150 मिस्ट-स्प्रे यूनिट (पानी छिड़कने वाली मशीनें) तैनात की गई हैं. निर्माण से जुड़े प्रदूषण पर नजर रखने के लिए एक 'इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर' (ICCC) बनाया गया है. गाड़ियों का धुआं कम करने के लिए AI आधारित ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम का इस्तेमाल भी किया जा रहा है.

GRAP-1 में क्या-क्या पाबंदी?

  • ग्रैप-1 लागू होने के बाद प्रदूषण फैलाने वाली गतिविधियों पर सख्ती बढ़ेगी. 
  • होटल, रेस्टोरेंट और खुले खाने-पीने की दुकानों में कोयला-लकड़ी का इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा.
  • होटल-रेस्टोरेंट में सिर्फ गैस, बिजली या साफ ईंधन वाले उपकरणों का इस्तेमाल करना होगा.
  • डीजल जनरेटर का इस्तेमाल सिर्फ इमरजेंसी में करने की इजाजत होगी.
  • सड़कों की सफाई नियमित रूप से शुरू की जाती हैं और पानी का छिड़काव किया जाता है.
  • कंस्ट्रक्शन साइट्स पर चल रहे काम कीनिगरानी कड़ी की जाती है.
  • कचरे का प्रबंधन भी बेहतर तरीके से किया जाता है.  
  • प्रदूषण फैलाने वाली गाड़ियों की सख्त जांच की जाती है.
  • पावर प्लांट और ईंट-भट्ठों पर नजर रखी जाती है. 

AQI

क्या होता है AQI?

AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स (Air Quality Index), जिसे वायु गुणवत्ता सूचकांक भी कहते हैं. यह एक ऐसा पैमाना है जो हवा में प्रदूषण के स्तर और उसके स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभाव को मापता है. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) की गाइडलाइंस के अनुसार, हवा की गुणवत्ता यानी AQI जब 201 से 300 के बीच होती है तो उसे 'खराब' माना जाता है. ऐसे में ग्रैप-1 की पाबंदियां लगती हैं. इसके बाद AQI 301 से 400 को 'बहुत खराब' कैटगरी में रखा जाता है. इस स्थिति में GRAP-2 लागू किया जाता है. AQI 401 से 450 को 'गंभीर' माना जाता है और ऐसा होने पर GRAP-3 और AQI 450 से ऊपर जाने पर ग्रैप-4 के नियम लागू होते हैं.

प्रदूषण के खिलाफ दिल्ली सरकार का एक्शन प्लान

  • 'नो पीयूसी, नो फ्यूल': सरकार का सबसे बड़ा कदम यह है कि बिना PUC वाले वाहनों को पेट्रोल-डीजल नहीं मिलेगा.
  • कैमरों और डिजिटल तकनीक से निगरानी: बिना PUC वाले वाहनों की पहचान के लिए ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन (ANPR) कैमरों और डिजिटल ट्रैकिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया जाएगा.
  • भारी वाहनों के प्रवेश पर कड़े नियम: 1 नवंबर से दिल्ली में केवल उन्हीं मालवाहक वाहनों को आने की इजाजत होगी जो BS-VI मानक वाले हैं या फिर CNG और बिजली से चलते हैं.
  • वर्क-फ्रॉम-होम और ट्रैफिक नियंत्रण: प्रदूषण बढ़ने पर सरकार गैर-जरूरी ट्रैफिक को कम करेगी और ऑफिस का समय बदलने या WFH का नियम लागू करेगी.
  • सार्वजनिक परिवहन और EV चार्जिंग: 2028-29 तक दिल्ली की बसों की संख्या बढ़ाकर 13,760 की जाएगी, जिसमें ज्यादातर इलेक्ट्रिक बसें होंगी. इसके अलावा, अगले 4 सालों में पूरे शहर में 32,000 EV चार्जिंग पॉइंट लगाए जाएंगे.
  • सड़क की धूल से निपटने के उपाय: सड़कों की धूल कम करने के लिए मैकेनिकल रोड स्वीपर, पानी का छिड़काव करने वाले वाहन और एंटी-स्मोर्ग गन का इस्तेमाल बढ़ाया जाएगा.
  • जाम से राहत दिलाने के उपाय: प्रदूषण के 62 हॉटस्पॉट पर ट्रैफिक जाम की समस्या को दूर करने के लिए 'इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम' लगाया जाएगा.
  • पुराने कचरे हटाने की समय-सीमा: दिल्ली के कूड़े के पहाड़ों को साफ करने की तारीख तय कर दी गई है. ओखला का कूड़ा जुलाई 2026 तक, भलस्वा का दिसंबर 2026 तक और गाजीपुर का दिसंबर 2027 तक पूरी तरह साफ कर दिया जाएगा.
  • बड़े पैमाने पर पेड़-पौधे लगाना: साल 2026-27 के दौरान 70 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है. आगे चलकर इसे 1 करोड़ से ज्यादा पौधों तक पहुंचाया जाएगा.
  • 'वायु रक्षक' और ग्रीन वॉर रूम: हर वॉर्ड में 'वायु रक्षक' टीमें बनाई जाएंगी और एक 'ग्रीन वॉर रूम' व कमांड सेंटर काम करेगा.
  • जीरो-टॉलरेंस नीति: नियम तोड़ने वालों के खिलाफ सरकार बिल्कुल नरमी नहीं बरतेगी. फैक्ट्रियों और उद्योगों को ऑनलाइन एमिशन मॉनिटरिंग सिस्टम लगाने के निर्देश दिए गए हैं.
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