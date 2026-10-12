बंगाल की खाड़ी में ऐसा क्या हुआ जो दिल्ली-NCR में अचानक हुई बारिश, पड़े ओले? IMD ने 20 राज्यों को किया अलर्ट

मानसून की विदाई के बीच दिल्ली-NCR में अचानक बारिश और ओलावृष्टि से मौसम बदल गया है. IMD ने कई राज्यों में बारिश, तेज हवाओं और बिजली गिरने का अलर्ट जारी किया है.

उत्तर भारत में बारिश के बीच बंगाल की खाड़ी में नई मौसमी गतिविधि विकसित हो रही है (Image- ANI)

देश में मानसून की विदाई का दौर चल रहा है, लेकिन मौसम ने जाते-जाते ऐसी करवट बदली कि दिल्ली-NCR समेत उत्तर भारत के कई इलाकों में अचानक बारिश और ओलावृष्टि देखने को मिली. 11 अक्टूबर की रात से शुरू हुआ बारिश का सिलसिला 12 अक्टूबर को भी जारी रहा. कहीं तेज हवाओं के साथ बादल बरसे, तो कहीं बिजली कड़कने और ओले गिरने से लोगों को गर्मी से राहत मिली.

दिल्ली-NCR में अचानक क्यों बरसे बादल?

अक्टूबर में इस तरह की बारिश ने लोगों को हैरान कर दिया है. दिल्ली के प्रमुख मौसम केंद्र सफदरजंग में सोमवार को न्यूनतम तापमान 18.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 2.3 डिग्री कम और इस महीने अब तक का सबसे कम तापमान है.

आईएमडी के अनुसार, पालम में न्यूनतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 4.5 डिग्री कम है. बारिश से राजधानी में मौसम ठंडा हो गया. अब सवाल उठता है कि जब मानसून लौट रहा है, तब दिल्ली-NCR में इतनी तेज बारिश आखिर क्यों हुई? बंगाल की खाड़ी में बन रही नई मौसमी हलचल का इससे क्या संबंध है?

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने अगले कुछ दिनों के लिए करीब 20 राज्यों में बारिश, गरज-चमक और तेज हवाओं को लेकर चेतावनी दी है. दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम और फरीदाबाद समेत NCR के कई इलाकों में अचानक हुई बारिश के पीछे उत्तर भारत में सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ की अहम भूमिका है. इसके प्रभाव से वातावरण में नमी और हवा के प्रवाह में बदलाव आया, जिससे बादल बने और कई जगह तेज बारिश हुई.

कम समय में तेज बारिश-ओलावृष्टि क्यों?

आईएमडी के मुताबिक, पश्चिमी विक्षोभ अपने साथ ठंडी हवा और बादल लेकर आता है. जब इसका सामना मैदानी इलाकों में मौजूद गर्म और नमी वाली हवा से होता है, तो वातावरण में अस्थिरता बढ़ सकती है. ऐसी स्थिति में बादल तेजी से विकसित होते हैं और कम समय में तेज बारिश, बिजली गिरने तथा ओलावृष्टि जैसी घटनाएं हो सकती हैं.

यही वजह है कि मानसून की वापसी के बीच भी दिल्ली-NCR में मौसम ने अचानक करवट ले ली. आमतौर पर इस समय आसमान साफ होने लगता है और बारिश की संभावना घट जाती है, लेकिन पश्चिमी विक्षोभ जैसी मौसमी प्रणालियां इस सामान्य पैटर्न को बदल सकती हैं.

बंगाल की खाड़ी में क्या बन रहा है?

उत्तर भारत में बारिश के बीच बंगाल की खाड़ी में भी नई मौसमी गतिविधि विकसित हो रही है. IMD के मुताबिक, दक्षिण अंडमान सागर के ऊपर बना चक्रवाती सर्कुलेशन ऊंचाई वाले वायुमंडलीय स्तरों तक फैल गया है. इसके प्रभाव से 13 अक्टूबर के आसपास बंगाल की खाड़ी के दक्षिण-पूर्वी हिस्से में कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है.

कम दबाव का क्षेत्र बनने पर समुद्र से नमी वाली हवाओं का प्रवाह बढ़ सकता है. इससे आसपास के इलाकों में बादल बनने और बारिश की गतिविधियां तेज होने के लिए अनुकूल परिस्थितियां तैयार होती हैं. हालांकि, इसका वास्तविक असर इस बात पर निर्भर करेगा कि ये मौसमी प्रणाली कितनी मजबूत होती है और आगे किस दिशा में बढ़ती है.

पश्चिमी विक्षोभ से जुड़ी परिस्थितियां अहम

ये समझना जरूरी है कि दिल्ली में हुई बारिश और बंगाल की खाड़ी की गतिविधि को एक ही कारण का नतीजा नहीं माना जा सकता. दिल्ली-NCR में पश्चिमी विक्षोभ से जुड़ी परिस्थितियां अहम हैं, जबकि बंगाल की खाड़ी में विकसित हो रही प्रणाली का प्रभाव पूर्वी और दक्षिणी भारत के मौसम पर ज्यादा पड़ सकता है.

क्या सुपर अल नीनो भी बदल रहा है मौसम?

मौसम में उतार-चढ़ाव की एक बड़ी वजह वैश्विक जलवायु परिस्थितियां भी हो सकती हैं. NIAS और IISc से जुड़े मौसम विशेषज्ञ प्रोफेसर गुफरान बेग ने एनडीटीवी से बातचीत में मौजूदा अल नीनो की असामान्य स्थिति की ओर ध्यान दिलाया है. उनके मुताबिक, प्रशांत महासागर के तापमान में बढ़ोतरी का असर भारत में मानसून और आने वाले सर्दियों के मौसम पर पड़ सकता है.

अल नीनो एक ऐसी जलवायु घटना है, जिसमें प्रशांत महासागर के कुछ हिस्सों का तापमान सामान्य से अधिक हो जाता है. इससे दुनिया के कई क्षेत्रों में हवा के प्रवाह, बारिश और तापमान के सामान्य पैटर्न प्रभावित हो सकते हैं.

प्रोफेसर बेग के अनुसार, इस बार अल नीनो का प्रभाव ज्यादा असामान्य हो सकता है. उन्होंने मानसून के दौरान बारिश में कमी और अलग-अलग क्षेत्रों में असमान बारिश का भी जिक्र किया. हालांकि, दिल्ली में हुई किसी एक बारिश की घटना को केवल अल नीनो से जोड़ना सही नहीं होगा. इसके लिए स्थानीय मौसमी परिस्थितियों और पश्चिमी विक्षोभ जैसे कारकों को भी समझना जरूरी है.

दिल्ली-NCR में 13 अक्टूबर को कैसा रहेगा मौसम?

IMD के पूर्वानुमान के मुताबिक, मंगलवार 13 अक्टूबर को दिल्ली-NCR में आसमान पर आंशिक रूप से बादल छाए रह सकते हैं. पश्चिमी विक्षोभ से जुड़ा चक्रवाती सर्कुलेशन उत्तर-पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ऊपर स्थित है और ऊपरी वायुमंडल में पश्चिमी हवाओं से संबंधित ट्रफ भी सक्रिय है.

इन परिस्थितियों के चलते दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब के कुछ हिस्सों में तेज हवाएं चलने की संभावना है. हवा की रफ्तार 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है, जबकि कुछ जगह ये गति 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक हो सकती है.

इस दौरान मौसम कुछ ही समय में बदल सकता है. लोगों को बिजली कड़कने के समय खुले मैदानों, पेड़ों और बिजली के खंभों से दूर रहने की सलाह दी जाती है. तेज हवा चलने पर कमजोर ढांचों और बाहर रखी हल्की वस्तुओं से भी सावधान रहना चाहिए.

यूपी, उत्तराखंड, राजस्थान में बारिश के आसार

उत्तर प्रदेश में पश्चिमी हिस्सों में 13 से 15 अक्टूबर के बीच कुछ स्थानों पर हल्की या छिटपुट बारिश हो सकती है. उत्तराखंड में भी 13 अक्टूबर को बारिश के आसार हैं. राज्य में 18 अक्टूबर तक कुछ जगहों पर वर्षा जारी रह सकती है. हिमाचल प्रदेश में भी बादलों की सक्रियता देखने को मिल सकती है.

पंजाब और हरियाणा में 13 अक्टूबर को तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना है. इसके बाद 14 और 15 अक्टूबर को कुछ इलाकों में बारिश की गतिविधियां बढ़ सकती हैं. इन दिनों कहीं-कहीं ओले गिरने की आशंका भी है.

राजस्थान में भी मौसम पूरी तरह शांत रहने वाला नहीं है. पूर्वी राजस्थान में 13 से 16 अक्टूबर के बीच कुछ जगहों पर बारिश हो सकती है, जबकि पश्चिमी हिस्सों में 15 अक्टूबर तक छिटपुट वर्षा की संभावना बनी हुई है. जम्मू-कश्मीर में भी अगले कुछ दिनों तक मौसम सक्रिय रह सकता है.

बिहार, झारखंड और पूर्वोत्तर राज्यों का हाल

पूर्वी भारत में पश्चिम बंगाल, ओडिशा और आसपास के इलाकों में बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है. बिहार में 16 से 18 अक्टूबर के बीच कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है, जबकि झारखंड में 13 अक्टूबर को मौसम साफ रहने के आसार हैं.

पूर्वोत्तर भारत की बात करें तो असम और मेघालय में 13 से 18 अक्टूबर तक अलग-अलग स्थानों पर बारिश हो सकती है. अरुणाचल प्रदेश में 14 से 17 अक्टूबर के बीच बारिश की संभावना है. वहीं नगालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में 13 से 16 अक्टूबर तक छिटपुट बारिश हो सकती है. अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह में भी 13 अक्टूबर को कई स्थानों पर बारिश हो सकती है.

मध्य और दक्षिण भारत में भी बदलेगा मौसम

मध्य भारत में छत्तीसगढ़ में 13 से 18 अक्टूबर के बीच कुछ जगहों पर हल्की बारिश हो सकती है. मध्य प्रदेश के पश्चिमी हिस्सों में 15 और 16 अक्टूबर, जबकि पूर्वी हिस्सों में 16 से 18 अक्टूबर के दौरान बारिश की संभावना है. विदर्भ में 17 और 18 अक्टूबर को भी बारिश हो सकती है.

दक्षिण भारत में तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के कुछ हिस्सों में गरज-चमक के साथ बारिश होने के आसार हैं. पूर्वोत्तर मानसून मुख्य रूप से तमिलनाडु और दक्षिण-पूर्वी भारत के लिए बारिश का महत्वपूर्ण सोर्स है. इसकी शुरुआत के साथ दक्षिण भारत के कई इलाकों में वर्षा की गतिविधियां बढ़ सकती हैं.

अगले 2-3 दिन क्यों हैं महत्वपूर्ण?

अगले कुछ दिन देश के मौसम के लिहाज से अहम रहने वाले हैं. एक तरफ दक्षिण-पश्चिम मानसून की वापसी के लिए परिस्थितियां अनुकूल हो रही हैं, तो दूसरी ओर बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है. पश्चिमी विक्षोभ के कारण उत्तर भारत में भी बारिश और तेज हवाओं का असर दिखाई दे सकता है.

किसानों को खास तौर पर सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि बारिश और ओलावृष्टि से खेतों में खड़ी फसलों और खुले में रखे कृषि उत्पादों को नुकसान पहुंच सकता है.

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