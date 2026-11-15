16 नवंबर को दिल्ली मेट्रो की अर्ली सर्विस, सुबह 6 की जगह 4:30 बजे पहली ट्रेन; हर 15 मिनट पर मिलेगी गाड़ी

दिल्ली मेट्रो की ट्रेन सेवाएं सोमवार, 16 नवंबर को सुबह 6 बजे के बजाय 4:30 बजे से शुरू होगी.

दिल्ली की 2.27 करोड़ आबादी में करीब 20 से 25 फीसदी लोग पूर्वांचल के हैं, जिनको छठ घाट पहुंचने में मदद मिलेगी, (Photo ANI)

छठ पूजा के पर्व को ध्यान में रखते हुए दिल्ली मेट्रो प्रबंधन ने यात्रियों के लिए राहत भरा फैसला लिया है. छठ पर्व के आखिरी दिन सोमवार 16 नवंबर 2026 को 'उगते सूर्य को अर्घ्य' के दिन दिल्ली मेट्रो की ट्रेन सेवाएं तय समय से पहले चालू हो जाएंगी.

आम दिनों में दिल्ली मेट्रो की सेवाएं सुबह 6:00 बजे से शुरू होती हैं. लेकिन 16 नवंबर को सभी लाइनों पर ट्रेन सुबह 6:00 बजे के बजाय सुबह 4:30 बजे से ही दौड़ना शुरू कर देगी. यानी मेट्रो प्रबंधन ने सामान्य समय से 1:30 घंटे पहले ट्रेन चलाने की तैयारी की है. यह खास इंतजाम केवल सोमवार 16 नवंबर के लिए ही किया गया है.



Delhi Metro to start services early on Chhath Puja To facilitate the movement of devotees for Celebrating Usha Arghya of Chhath Puja- 2026 on Monday, 16th November 2026, the Delhi Metro Rail Corporation (DMRC) will commence metro services from 4:30 AM instead of usual 06:00 AM from all terminal stations across the DMRC network. Metro services will operate at a 15-minute frequency on all lines until the commencement of regular revenue services, as per the scheduled timetable for the day. — Delhi Metro Rail Corporation (@OfficialDMRC) November 15, 2026

हर 15 मिनट पर मिलेगी मेट्रो ट्रेनें

सोमवार 16 नवंबर की सुबह 4:30 बजे दिल्ली मेट्रो की सभी लाइनों के शुरुआती स्टेशनों से ट्रेन एक साथ रवाना होंगी. यानी आप दिल्ली में कहीं भी हों, शुरुआती स्टेशन से सुबह 4:30 बजे पहली गाड़ी मिल जाएगी. शुरुआती समय में ट्रेनों के मिलने के अंतराल पर भी ध्यान दिया गया है. सुबह 4:30 बजे पहली मेट्रो छूटने के बाद जब तक आम दिनों की नियमित सेवाएं शुरू नहीं हो जातीं, तब तक हर 15 मिनट के अंतराल पर गाड़ियां मिलती रहेंगी.

तड़के मेट्रो चलाने से किसको फायदा?

दिल्ली में छठ पूजा बहुत बड़े पैमाने पर मनाई जाती है. राजधानी की कुल आबादी लगभग 2.3 करोड़ के आसपास आंकी जाती है. आंकड़ों के मुताबिक, इस आबादी में करीब 20 प्रतिशत से 25 प्रतिशत हिस्सेदारी उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल और बिहार से आए लोगों की है.

पूर्वांचल और बिहार के लोगों के लिए छठ आस्था का सबसे बड़ा पर्व माना जाता है. इस दौरान यमुना नदी के किनारों, पार्कों और तालाबों पर बने घाटों पर लाखों लोग इकट्ठा होते हैं. सोमवार की सुबह सूर्य देव को ऊषा अर्घ्य दिया जाता है, जिसके लिए लोगों को तड़के 4 बजे से ही निकलना पड़ता है. ऐसे में सड़कों पर ऑटो या गाड़ियों की कमी से लोगों को परेशानी उठानी पड़ती थी. अब मेट्रो सेवाएं सुबह 4:30 बजे से शुरू होने के कारण लाखों परिवारों को नजदीकी घाट तक पहुंचने में राहत मिल जाएगी.

उगते सूर्य को अर्घ्य देने का क्या महत्व है?

चार दिनों तक चलने वाले छठ महापर्व में सूर्य देव की पूजा का खास महत्व होता है. इस दौरान पहला अर्घ्य शाम को डूबते हुए सूर्य को दिया जाता है और दूसरा अर्घ्य सुबह उगते हुए सूर्य को अर्पित किया जाता है. सोमवार 16 नवंबर की सुबह छठ पूजा का सबसे मुख्य और अंतिम अनुष्ठान 'ऊषा अर्घ्य' संपन्न होगा

इस मौके पर व्रती और श्रद्धालु नदियों, तालाबों और घाटों के किनारे पहुंचकर उगते सूर्य को जल और दूध चढ़ाते हैं. पूजा के लिए बांस से बने सूप और दउरा में ठेकुआ, फल, गन्ना और दूसरा प्रसाद सजाया जाता है. उगते सूर्य को अर्घ्य देकर परिवार की सुख-शांति और बच्चों की लंबी उम्र की दुआ मांगी जाती है.

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