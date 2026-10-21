'दिख नहीं रहा फ्रांस-अल्बीनिया में क्या हो रहा?' रिजीम चेंज का नारा लगाने वाले सौरव और रांका की HC ने लगाई क्लास

हाईकोर्ट ने आशुतोष और सौरभ से कहा कि उन्हें जिला अदालत में जाना चाहिए, आपने बॉन्ड तोड़ा है, जिसका समाधान वहीं होगा.

हाईकोर्ट ने आशुतोष और सौरव से उनकी उम्र जानने के बाद कहा- आप जेन-Z तो नहीं हैं

कोर्ट ने कहा कि जब जंतर-मंतर को प्रदर्शन के लिए डिनोटिफाई किया गया है तो क्यों वहां गए

कोर्ट ने कहा- अब आपका मुद्दा बदल गया है, इसलिए सवाल उठता है कि आप कौन हैंं और आपका मकसद किया है

सौरभ दास और आशुतोष रांका ने याचिका वापस ले ली

जेन-जी में पॉप्युलर कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के लीडर्स सौरभ दास और आशुतोष रांका को दिल्ली हाईकोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई है. बैरिकेड्स फांदकर जंतर मंतर के अंदर घुसने के आरोप में गिरफ्तार दोनों सीजेपी नेता बुधवार (21 अक्टूबर, 2026) को दिल्ली हाईकोर्ट में पेश हुए थे. विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट के हिरासत के आदेश को उन्होंने यहां चुनौती दी थी. इस दौरान उनकी उम्र का भी जिक्र हुआ.

जज ने पूछी आशुतोष और सौरव की उम्र

जस्टिस सुब्रमनियम प्रसाद ने आशुतोष और सौरभ से उनकी उम्र पूछी तो, वकील ने बताया कि सौरव दास 27 साल और आशुतोष रंका 31 साल के हैं. इसके बाद हाईकोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा, 'तो ये जेन-जी नहीं हैं.' जज ने यह भी पूछा कि 'मिलेनियल्स' और 'जेन-जी' की उम्र का दायरा क्या है? जज ने कहा, 'जब शांति भंग होने की आशंका होती है, तो आप कौन हैं, क्या करते हैं और आपकी मंशा क्या है, रिजीम चेंज का नारा क्यों दे रहे हैं, ये सभी सवाल अहम हो जाते हैं. स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को शांति भंग से जुड़ी चिंताओं पर विचार करना होगा.' उन्होंने कहा कि विरोध करने का अधिकार है, इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन जब मजिस्ट्रेट शांति भंग होने की आशंका पर विचार करता है, तो ये सभी सवाल महत्वपूर्ण हो जाते हैं.

कोर्ट ने क्यों किया फ्रांस और अल्बीनिया का जिक्र

जस्टिस सुब्रमनियम प्रसाद ने कहा, 'यह ऐसा मामला है, जिसमें पहले नोटिस का उल्लंघन हुआ, फिर आपको दूसरा नोटिस दिया गया.... एक व्यक्ति आता है, बॉन्ड देता है, बॉन्ड तोड़ दिया जाता है, इसकी वजह क्या है, ये बात सही है या नहीं वो बाद में देखेंगे...' उन्होंने कहा, 'जब आप वहां जाकर बैरिकेड तोड़ते हैं, तो इस बात के चांस बढ़ जाते हैं कि आपके साथ 10-20 और लोग भी बीएनएसएस की धारा 163 का उल्लंघन करेंगे. इनमें कुछ ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो आपके करीबी न हों. हम देख रहे हैं बाहर दूसरे देशों में क्या हो रहा है, जैसे आगजनी. भले आप कह रहे हैं कि यह शांतिपूर्ण था, लेकिन इसके लिए आपको पुलिस की अनुमति लेनी चाहिए ताकि अराजक तत्व वहां न पहुंचे और ऐसी हरकतें न करें, जिससे आपका नाम भी खराब हो.'

कोर्ट ने आशुतोष और सौरभ से कहा कि उन्हें जिला अदालत में जाना चाहिए, उन्होंने बॉन्ड तोड़ा है, जिसका समाधान जिला अदालत में ही होगा. कोर्ट ने कहा, 'पहले यह छात्रों का प्रदर्शन था, जिसमें बच्चे और छात्र शामिल थे. अब प्रदर्शन का मुद्दा बदल गया है. लोग वही हैं, लेकिन उनकी मांग और प्रदर्शन का उद्देश्य बदल गया है इसलिए यह सवाल भी अहम हो जाता है कि आप असल में कौन हैं और आपकी पहचान क्या है? आपका संगठन क्या है? उसका असली मकसद क्या है? कोर्ट ने आगे कहा कि जब शांति भंग होने की आशंका हो, तो इन सभी सवालों का महत्व बढ़ जाता है.'

कोर्ट ने कहा- आप बार-बार अलग मुद्दे लेकर आते हैं

हाईकोर्ट ने कहा कि अगर किसी ग्रुप के लोग बार-बार अलग-अलग मुद्दों को लेकर प्रदर्शन करते हैं, तो यह सवाल महत्वपूर्ण हो जाता है कि उनके प्रदर्शन का मकसद क्या है. साथ ही, कोर्ट ने स्पष्ट करते हुए कहा कि वह इन मुद्दों पर अभी सुनवाई नहीं कर रहा है. अभी अदालत के सामने सीमित सवाल यह है कि बॉन्ड देने की शर्त लागू करने की मांग उचित है या नहीं. इसके बाद कोर्ट में सौरभ दास और आशुतोष रांका के वकील ने अपनी याचिका वापस लेने की अनुमति मांगी, जिस पर हाईकोर्ट ने इजाजत दे दी. इसी के साथ सौरव दास और आशुतोष रांका ने एसईएम कोर्ट के न्यायिक हिरासत के आदेश के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में दाखिल अपनी याचिका वापस ले ली.

जंतर-मंतर पर प्रदर्शन को लेकर कोर्ट ने उठाए सवाल

13 अक्टूबर को सौरव दास और आशुतोष रांका को जंतर-मंतर पर लगे बैरिकेड्स के गेट फांदकर अंदर घुसने के आरोप में दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लिया था. 14 अक्टूबर को उन्हें पांच दिनों के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था और 19 अक्टूबर को हिरासत की अवधि दो और दिनों के लिए बढ़ा दी गई. कोर्ट ने पूछा कि आप बॉन्ड देने के बावजूद जंतर-मंतर जाते हैं, जबकि उस जगह को डिनोटिफाइ किया गया है. इस डि-नोटिफिकेशन के खिलाफ याचिका लंबित है, लेकिन आदेश पर स्टे नहीं है. दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर को प्रदर्शन के लिए डिनोटिफाई किया है और रामलीला मैदान, बुराडी मैदान और पूर्वी दिल्ली के एक मैदान को प्रदर्शन स्थल घोषित किया गया है.

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