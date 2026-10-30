पेट्रोल-डीजल कार से दिल्ली आना है? 1 नवंबर से बदल जाएंगे नियम, जानें किन गाड़ियों को मिलेगी एंट्री

दिल्ली में एंट्री के लिए बेसिक फॉर्मूला BS-6 कम्प्लायंट रखा गया है. जो गाड़ियां BS-6 एमिशन स्टैंडर्ड को पूरा नहीं करती हैं, उन्हें दिल्ली में आने की अनुमति नहीं मिलेगी.

पॉल्यूशन कंट्रोल के लिए दिल्ली सरकार के प्रतिबंध 1 नवंबर से होंगे लागू

दिल्ली में सिर्फ इलेक्ट्रिक-CNG, BS-6 गाड़ियों को मिलेगी एंट्री

सरकार के फैसले से NCR की 10 लाख गाड़ियां होंगी प्रभावित

नोएडा, गाजियाबाद और गुरुग्राम से दिल्ली आने-जाने वालों को एक नवंबर से नए प्रतिबंधों का सामना करना पड़ेगा. उन गाड़ियों की एंट्री पर बैन लगेगा, जो दिल्ली में रजिस्टर्ड नहीं हैं और BS-6 एमिशन नॉर्म्स को पूरा नहीं करतीं. सर्दियों में बढ़ते पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के उपायों के तहत ये नियम 31 जनवरी, 2027 तक लागू रहेंगे.

दिल्ली सरकार के पर्यावरण विभाग ने 23 जून, 2026 को एक नोटिफिकेशन जारी किया था, जिसमें कहा गया था कि एक नवंबर, 2026 से दिल्ली में BS-6 के अलावा किसी गाड़ियों को एंट्री नहीं दी जाएगी.

1 नवंबर 2026 से संशोधित GRAP नियमों के तहत दिल्ली में वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध लागू होंगे। ✅ अनुमति प्राप्त: BS-VI, CNG, इलेक्ट्रिक एवं छूट प्राप्त वाहन, लागू नियमों के अधीन। ⛔ प्रतिबंध लागू होंगे: * BS-VI से कम मानक वाले वाहन * वैध PUCC के बिना वाहन * नियमों का पालन न करने वाली अंतरराज्यीय बसें * दिल्ली न आने वाले ट्रक (परिधीय एक्सप्रेसवे का उपयोग करें) * लागू नियमों के अनुसार ट्रैक्टर एवं जुगाड़ वाहन * दिल्ली के बाहर पंजीकृत कुछ वाहन 📅 यात्रा से पहले अपने वाहन की पात्रता जाँच लें और आधिकारिक ट्रैफिक एडवाइजरी का पालन करें। 📞 ट्रैफिक हेल्पलाइन नंबर : 011-25844444 / 1095 #DTPUpdates #GRAP2026 — Delhi Traffic Police (@dtptraffic) October 29, 2026

किन गाड़ियों को दिल्ली में मिलेगी एंट्री?

BS-6 व्हीकल्स के साथ-साथ सीएनजी और इलेक्ट्रिक गाड़ियों को भी इस प्रतिबंध में छूट मिलेगी. वो बिना किसी रोक-टोक के दिल्ली में आ-जा सकेंगी. सरकारी नोटिफिकेशन के तहत कुछ छूट पाने वाली गाड़ियों को भी दिल्ली में आने की परमिशन रहेगी.





PUCC सर्टिफिकेट अनिवार्य

दिल्ली सरकार के नोटिफिकेशन के मुताबिक, जिन गाड़ियां को राजधानी में एंट्री करना है, उनके पास वैलिड डेट का पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट (PUCC) होना अनिवार्य है. अगर उनके पास PUCC नहीं है तो एंट्री नहीं दी जाएगी.

दिल्ली होकर जाने वाले ट्रकों का डायवर्जन

1 नवंबर 2026 से 31 जनवरी, 2027 तक यानी करीब 90 दिनों के लिए ट्रकों को डायवर्ट किया गया है. जिन ट्रकों को दिल्ली नहीं आना है, लेकिन वो दिल्ली से होते हुए हरियाणा या दूसरे राज्य में जाते हैं तो उन्हें अब शहर में घुसने के बजाय ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रसे, वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे या किसी दूसरे रास्तों का इस्तेमाल करना होगा.

ट्रैक्टर-जुगाड़ की दिल्ली में पूरी तरह एंट्री बैन

दिल्ली में एक नवंबर से पॉल्यूशन कंट्रोल एक्शन प्लान के तहत ट्रैक्टर और लोकल लेवल पर असेंबल की गई जुगाड़ गाड़ी को भी एंट्री नहीं मिलेगी.

दूसरे राज्यों की बसों को मिलेगी छूट?

दिल्ली में एंट्री के लिए बेसिक फॉर्मूला BS-6 कम्प्लायंट रखा गया है. जो गाड़ियां BS-6 एमिशन स्टैंडर्ड को पूरा नहीं करती हैं, उन्हें दिल्ली में आने की अनुमति नहीं मिलेगी. ये बैन दूसरे राज्यों से आने वाली उन बसों पर भी लागू होगा, जो BS-6 स्टैंडर्ड से नीचे हैं.

सीएनजी और इलेक्ट्रिक गाड़ियां अभी भी दिल्ली में आ सकती हैं. BS-6 नॉर्म्स को पूरा करने वाली डीज़ल बसें और ट्रक के अलावा दिल्ली में रजिस्टर्ड बसें भी आ सकती हैं.

अगर दूसरे शहर जाने वाली कोई बस आनंद विहार बस स्टेशन से मिलती है तो अब वो कहां से मिलेगी? दिवाली से पहले एक बड़ा सवाल ये उठता है क्योंकि त्योहार में लोग ट्रेन में टिकट नहीं मिलने के बाद बसों से ही घर जाते हैं. ऐसे में उनके लिए अलग-अलग राज्य सरकार परिवहनों की ओर से गाइडलाइन जारी की जाएगी. इसके अलावा प्राइवेट बस कंपनियों की ओर से भी बता दिया जाएगा कि वो कहां से बस पकड़ सकते हैं.

दिल्ली सरकार के बैन से 10 लाख होंगे प्रभावित

ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के मुताबिक, दिल्ली सरकार के नए नियम से एनसीआर इलाकों में करीब 10 लाख गाड़ियां प्रभावित होंगी. नोएडा और ग्रेटर नोएडा से करीब 4 लाख गाड़ियां दिल्ली में एंट्री करती हैं, जिनमें से 50% से ज्यादा BS-4 हैं और ज्यादातर पेट्रोल कारें हैं. गाजियाबाद में करीब 4 लाख हैं. गुरुग्राम और फरीदाबाद में मिलाकर करीब 2 लाख नॉन BS-6 गाड़ियां हैं, जिनमें से 70% BS-3 और ज्यादातर पेट्रोल कारे हैं.

दिल्ली के अलग-अलग बॉर्डर पर तैनात होंगे 300 कर्मचारी

इस नियम का पालन कराने के लिए दिल्ली सरकार के ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की ओर से करीब 300 कर्मचारियों को अलग-अलग सीमाओं पर तैनात किया जाएगा. नोएडा, गुरुग्राम और गाजियाबाद से एंट्री पॉइंट को भी मजबूत किया जा रहा है ताकि नॉन-BS6 गाड़ियों को फिजिकली रोका जा सके. इसके अलावा ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन (ANPR) कैमरे और AI-पावर्ड कैमरे रजिस्ट्रेशन प्लेट पढ़ेंगे और राजधानी में आने वाली गाड़ियों की पहचान करेंगे.

कैसे चेक करें आपकी गाड़ी BS-6 है या नहीं?

-मोबाइल पर ट्रांसपोर्ट सर्विस वेबसाइट या ऐप खोलें

-VAHAN डेटाबेस पर 'Know Your Vehicle Details' पर जाएं

-अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालें और वेरिफिकेशन पूरा करें.

-Emission Norms या Norms फील्ड देखें, जिससे पता चलेगा कि आपकी गाड़ी स्टेज IV, स्टेज VI या कोई दूसरा स्टैंडर्ड है.

-फिजिकल या डिजिटल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी देख सकते हैं.

-डॉक्यूमेंट्स साफ नहीं हैं तो कोई ऑथराइज्ड डीलर से कन्फर्म करा सकते हैं.

अक्टूबर में कितना पहुंचा दिल्ली में AQI?

दिल्ली में अक्टूबर महीने में अधिकतम AQI 221 तक पहुंच चुका है. 29 अक्टूबर को भी AQI 188 था, उसके बाद हुई हल्की बारिश ने प्रदूषण स्तर को कुछ कम किया है. हालांकि आज भी हवा 'खराब' कैटेगरी में ही है. जैसे-जैसे सर्दियां बढ़ेंगी और दिवाली पास आएगी, वैसे-वैसे दिल्ली में प्रदूषण का स्तर बढ़कर खतरनाक स्तर पर पहुंच जाता है.

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