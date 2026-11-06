दफ्तरों में WFH, 5वीं तक के स्कूल बंद! दिल्ली-NCR में GRAP-3 लागू, किन चीजों पर पाबंदी? क्या है पटाखे जलाने का समय

दिल्ली-एनसीआर में हवा खराब होने से ग्रैप-3 लागू हो गया है. प्रदूषण कम करने के लिए गैर-जरूरी निर्माण, गड्ढे खोदने और इमारतों की तोड़फोड़ के कामों पर रोक समेत कई पाबंदियां लगा दी गईं हैं.

दिवाली से ठीक दो दिन पहले दिल्ली और आसपास के शहरों की हवा बहुत तेजी से बिगड़ने लगी है. जिसे देखते हुए कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (सीएक्यूएम) ने एहतियात के तौर पर पूरे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी एनसीआर में शुक्रवार (6 नवंबर 2026) से ग्रैप के तीसरे चरण की पाबंदियां तुरंत प्रभाव से लागू कर दीं. इसका मकसद दिवाली के मौके पर हवा को और ज्यादा जहरीला होने से रोकना है.

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के आंकड़ों में दिल्ली का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 382 तक पहुंच गया, जो बेहद खराब श्रेणी में आता है. राजधानी के कई इलाकों में हवा गंभीर श्रेणी में जा पहुंची. आईआईटी दिल्ली और रोहिणी के मॉनिटरिंग स्टेशन पर एक्यूआई 474 दर्ज किया गया. पंजाबी बाग में ये स्तर 465, आरके पुरम में 443, आईटीओ पर 422, फिरोज शाह रोड पर 420 और इंडिया गेट के पास 403 तक पहुंच गया.

पर्यावरण मंत्री की दिल्ली के लोगों से अपील

दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर वीडियो साझा करके लोगों को सावधान किया. मौसम विभाग के अनुमान का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में मौसम के हालात और भी ज्यादा खराब होने वाले हैं.

मौसम विभाग ने अंदेशा जताया है कि हवा की रफ्तार लगभग शून्य हो जाएगी और हवा चलना पूरी तरह बंद हो जाएगा. हवा न चलने से सारा धुआं और धूल जमीन के पास ही जमा रहेगा, जिससे एक्यूआई का स्तर और ज्यादा ऊपर बढ़ेगा. पर्यावरण मंत्री ने दिल्ली के लोगों से अपील की कि नियमों का कड़ाई से पालन किया जाए और सब मिलकर सहयोग दें ताकि हवा को और जहरीला होने से बचाया जा सके.

CAQM has enforced GRAP-3 measures in Delhi-NCR. It is our collective responsibility to adhere to the relevant rules & measures to fight pollution. https://t.co/mANKA4z77u November 6, 2026

ग्रैप-3 के तहत किन गाड़ियों पर रोक लगाई गई है?

ग्रैप-3 लागू होने के बाद सबसे बड़ा असर गाड़ियों की आवाजाही पर पड़ा है. दिल्ली और उससे जुड़े एनसीआर के जिलों यानी हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के चिन्हित इलाकों में बीएस-3 पेट्रोल और बीएस-4 डीजल वाली चार पहिया गाड़ियों को सड़कों पर निकालने पर रोक लगा दी गई है.

इसके साथ ही दूसरे राज्यों से दिल्ली में आने वाली पुरानी हल्की और मध्यम डीजल मालवाहक गाड़ियों पर भी शिकंजा कसा गया है. दूसरे राज्यों की डीजल बसों को भी दिल्ली की सीमा में घुसने से मना कर दिया गया है. केवल जरूरी सेवाओं और तय नियमों पर खरी उतरने वाली गाड़ियों को ही छूट दी गई है.

निर्माण कार्य और फैक्ट्रियों पर रोक लगाई गई

एएनआई की रिपोर्ट के अनुसार, धूल को रोकने के लिए सभी तरह के गैर-जरूरी निर्माण और तोड़फोड़ के कामों पर पूरी पाबंदी लगा दी गई है. इसमें जमीन की खुदाई, गड्ढे खोदना, पाइलिंग, ट्रेंचिंग और सड़कों के निर्माण कार्य शामिल हैं. खुले में चलने वाले रेडी-मिक्स कंक्रीट (आरएमसी) प्लांट के काम को फौरन रोक दिया गया है.

कच्ची सड़कों पर रेत और सीमेंट जैसी निर्माण सामग्री को ट्रकों में ढोने पर पाबंदी लगाई गई है. इसके अलावा पत्थर तोड़ने वाले स्टोन क्रशर, खनन के काम और गंदे ईंधन से चलने वाले हॉट-मिक्स प्लांट बंद कर दिए गए हैं. आपातकालीन और बेहद जरूरी सेवाओं को छोड़कर बाकी सभी जगहों पर डीजल जनरेटर चलाने पर सख्त रोक रहेगी. हालांकि जरूरी प्रोजेक्ट्स को धूल रोकने के कड़े नियमों के साथ काम जारी रखने की छूट दी गई है.

आम लोगों, स्कूलों और दफ्तरों के लिए क्या नियम तय किए गए हैं?

प्रशासन ने छोटे बच्चों की सेहत को ध्यान में रखते हुए क्लास 5 तक के स्कूलों को बंद रखने या हाइब्रिड मोड में चलाने का विकल्प दिया है, जिससे बच्चे घर पर रहकर ऑनलाइन पढ़ाई कर सकें. प्राइवेट कंपनियों को भी सलाह दी गई है कि वे कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम या हाइब्रिड मॉडल से काम करने की छूट दें ताकि सड़कों पर गाड़ियों का दबाव कम रहे.

सड़कों पर गाड़ियों की संख्या घटाने के लिए सार्वजनिक परिवहन को मजबूत किया जा रहा है. दिल्ली मेट्रो को अतिरिक्त फेरे चलाने का निर्देश मिला है ताकि लोग गाड़ियों के बजाय मेट्रो का इस्तेमाल करें. इसके साथ ही सड़कों पर ज्यादा सरकारी बसें भी उतारी जा रही हैं.

ग्रैप के चारों चरण कब लागू होते हैं?

एएनआई के मुताबिक, ग्रैप यानी ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान चार स्तरों पर काम करता है:

पहला चरण (ग्रैप-1): यह तब शुरू होता है जब एक्यूआई 201 से 300 यानी 'खराब' स्तर पर पहुंचता है.

यह तब शुरू होता है जब एक्यूआई 201 से 300 यानी 'खराब' स्तर पर पहुंचता है. दूसरा चरण (ग्रैप-2): जब एक्यूआई 301 से 400 यानी 'बेहद खराब' होता है, तब यह लागू किया जाता है. दिल्ली में 2 नवंबर को एक्यूआई 324 और फिर 382 पहुंचने पर ग्रैप-2 लगाया गया था.

जब एक्यूआई 301 से 400 यानी 'बेहद खराब' होता है, तब यह लागू किया जाता है. दिल्ली में 2 नवंबर को एक्यूआई 324 और फिर 382 पहुंचने पर ग्रैप-2 लगाया गया था. तीसरा चरण (ग्रैप-3): जब एक्यूआई 401 से 450 यानी 'गंभीर' श्रेणी में पहुंचता है. हालांकि हवा और ज्यादा बिगड़ने की आशंका को देखते हुए इसे 382 के स्तर पर ही शुरू कर दिया गया.

जब एक्यूआई 401 से 450 यानी 'गंभीर' श्रेणी में पहुंचता है. हालांकि हवा और ज्यादा बिगड़ने की आशंका को देखते हुए इसे 382 के स्तर पर ही शुरू कर दिया गया. चौथा चरण (ग्रैप-4): जब एक्यूआई 450 के पार यानी 'अति गंभीर' श्रेणी में चला जाता है, तब भारी व्यावसायिक वाहनों पर रोक जैसी पाबंदियां तुरंत लागू की जाती हैं.

दिल्ली मे पटाखे जलाने का समय क्या है?

दिल्ली सरकार ने लोगों से कहा है कि वे पटाखे जलाते समय तय नियमों का ध्यान रखें. दिल्ली-एनसीआर में लोग सिर्फ तय तारीख और समय पर ही पटाखे जला सकेंगे. साथ ही आम पटाखों की जगह सिर्फ जांचे और मंजूर किए गए ग्रीन पटाखों का ही इस्तेमाल करना होगा. जिला मजिस्ट्रेट (पूर्व) के आदेश के मुताबिक, 7 और 8 नवंबर को सुबह 6 बजे से 7 बजे तक और रात 8 बजे से 10 बजे तक ही पटाखे जलाने की छूट है. इसके अलावा किसी भी दूसरे समय पर पटाखे जलाने की इजाजत नहीं होगी.

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