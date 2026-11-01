Murasu Cyclone: 120 KM/H की स्पीड से चलेंगी हवाएं, 5 राज्यों में अलर्ट, 3 नवंबर को आंध्र में लैंडफॉल, 7 दिनों में दूसरा साइक्लोन

'मुरासु' से पहले 26 अक्टूबर को बंगाल की खाड़ी में 'अर्नब' साइक्लोन उठा था, जोकि 28 अक्टूबर को आंध्र प्रदेश के तट से टकराया था.

साइक्लोन अर्नब की वजह से ओडिशा के 2 जिलों में बाढ़

आंध्र-तेलंगाना समेत 5 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट

3 नवंबर की सुबह साइक्लोन मुरासु का आंध्र में लैंडफॉल

बंगाल की खाड़ी में बना गहरा दबाव रविवार (1 नवंबर) को 'मुरासु' साइक्लोन में बदल गया. मौसम विभाग ने बताया कि 'मुरासु' साइक्लोन का लैंडफॉल 3 नवंबर की सुबह आंध्र के तट पर होने की उम्मीद है. ये बंगाल की खाड़ी में बनने वाला एक हफ्ते में दूसरा साइक्लोन है.

भारत ने इस तूफान को 'मुरासु' नाम दिया है, जिसका मतलब होता है- युद्ध का नगाड़ा. यह तूफान और तेज होकर बहुत खतरनाक साइक्लोन में बदल सकता है.

120 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगी हवाएं: IMD

मौसम विभाग के अनुसार, साइक्लोन 3 नवंबर की सुबह नेल्लोर और नरसापुर के बीच आंध्र प्रदेश के तट को पार कर सकता है. इस दौरान हवा की स्पीड 100 से 110 किलोमीटर प्रति घंटा रहने और तेज होकर 120 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंचने का अनुमान है.

'अर्नब' साइक्लोन की वजह से बने हालात (फोटो-ANI)

23 KM/H की रफ्तार से बढ़ रहा साइक्लोन: IMD

IMD ने रविवार को सुबह 11:30 बजे जारी बुलेटिन में बताया कि साइक्लोन 23 किमी प्रति घंटे की स्पीड से वेस्ट-नॉर्थ वेस्ट दिशा की ओर बढ़ रहा है. यह बंगाल की खाड़ी के साउथ-वेस्ट और उससे सटे वेस्ट-सेंटर में केंद्रित है, जो चेन्नई से करीब 560 किमी ईस्ट-साउथ ईस्ट, विशाखापट्टनम से 660 किमी साउथ-साउथ ईस्ट और नेल्लोर से 630 किमी ईस्ट-साउथ ईस्ट में स्थित है.

ओडिशा में 2 नवंबर से होगी बारिश: मौसम विभाग

मौसम विभाग के मुताबिक, 2 नवंबर की सुबह 'मुरासु' के और गंभीर साइक्लोन में बदलने की संभावना है. इसके बाद नॉर्थ- वेस्ट दिशा की ओर आंध्र प्रदेश के तट की ओर बढ़ने की उम्मीद है.



ओडिशा का पुरी बीच (फोटो-PTI)

आईएमडी भुवनेश्वर की डायरेक्टर मनोरमा मोहंती ने बताया कि साइक्लोन की वजह से ओडिशा में दो नवंबर से बारिश शुरू होगी. 3 और 4 नवंबर को बारिश की तीव्रता बढ़ने की संभावना है.

VIDEO | Bhubaneswar: IMD Director Manorama Mohanty on cyclone MURASU says, "The depression currently lies over the southwest and adjoining southeast Bay of Bengal and has moved at a speed of 20 kmph in the last three hours. It is very likely to move west-northwestwards and intensify into a cyclonic storm over the southwest and adjoining west-central Bay of Bengal during the next six hours, and into a severe cyclonic storm over the west-central Bay of Bengal on November 2. It is very likely to continue moving west-northwestwards and cross the Andhra Pradesh coast between Nellore and Narsapur as a severe cyclonic storm, with wind speeds of 100-110 kmph, gusting to 120 kmph. Odisha is also likely to be affected by this system. During the next 24 hours, scattered rainfall is likely over the state, accompanied by thunderstorms, lightning and gusty winds of 30-40 kmph in several districts....." (Full video available on PTI Videos - https://t.co/bIyFWTfmBd) — Press Trust of India (@PTI_News) November 1, 2026

उन्होंने कहा, 'अगले 24 घंटों के दौरान ओडिशा में हल्की बारिश होने की संभावना है. कई जिलों में आंधी-तूफान, बिजली कड़कने और 30-40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने के आसार हैं.'

ओडिशा के 21 जिलों में अलर्ट

मौसम विभाग ने सोमवार के लिए गंजाम और गजपति जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की. 16 जिलों में बिजली गिरने और आंधी-तूफान को लेकर 'येलो अलर्ट' जारी किया गया है. इस दौरान हवा की स्पीड 30 से 50 किमी प्रति घंटा तक पहुंच सकती है.

आईएमडी ने 3 और 4 नवंबर के लिए साउथ ओडिशा के 5 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया, जिसमें भारी बारिश का अनुमान जताया गया. इन इलाकों में हवा की स्पीड 50-60 किमी प्रति घंटा तक पहुंच सकती है और हवा के झोंके 70 किमी प्रति घंटा तक हो सकते हैं. सबसे ज्यादा असर रायगडा, कोरापुट और मलकानगिरी में होने का अनुमान है.

ओडिशा में निचले इलाके के लोग किए जाएंगे शिफ्ट

साइक्लोन 'मुरासु' के खतरे को देखते हुए ओडिशा सरकार ने लोगों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट करने के आदेश दिए हैं. ओडिशा के आपदा प्रबंधन मंत्री सुरेश पुजारी ने बताया कि राज्य सरकार ने साउथ ओडिशा में पहले ही 'हाई अलर्ट' जारी कर दिया है. सरकार ने निचले इलाकों और पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का भी आदेश दिया है.

किन राज्यों में होगा असर?

'मुरासु' साइक्लोन का असर सबसे ज्यादा आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और केंद्र शासित प्रदेश पुड्डुचेरी में होगा. आंध्र-पुड्डुचेरी में जहां 2 और 3 नवंबर को भारी बारिश होगी, वहीं 3 नवंबर को तेलंगाना के कई जिलों में बारिश के आसार हैं.

Cyclonic Storm “MURASU” Intensifies Over the Bay of Bengal Cyclonic Storm “MURASU” is likely to intensify into a Severe Cyclonic Storm by the morning of 02 November 2026. It is very likely to cross the South Andhra Pradesh coast between Nellore and Narsapur during midnight of 02 November and early hours of 03 November, with a wind speed of 100–110 kmph, gusting up to 120 kmph. Stay tuned to IMD for the latest updates and weather warnings. #Cyclone #CycloneMurasu #SevereCyclonicStorm #Murasu #HeavyRainfall #IMD #AndhraPradesh #Yanam #Odisha #AndhraPradesh #WeatherUpdate #BengalWeather @moesgoi @airnewsalerts @DDNational @ndmaindia @ICRER_MHA — India Meteorological Department (@Indiametdept) November 1, 2026

साइक्लोन 'अर्नब' के दौरान रायपुर में भारी बारिश (फोटो-ANI)

तमिलनाडु में 1 और 2 नवंबर को भारी बारिश होने की संभावना है, जबकि साउथ ओडिशा और छत्तीसगढ़ में 3-4 नवंबर को ऐसे ही हालात बन सकते हैं.

साइक्लोन 'अर्नब' ने मचाई थी तबाही

'मुरासु' से पहले 26 अक्टूबर को बंगाल की खाड़ी में 'अर्नब' साइक्लोन उठा था, जोकि 28 अक्टूबर को आंध्र प्रदेश के तट से टकराया था. इस साइक्लोन की वजह से आंध्र प्रदेश, ओडिशा, तमिलनाडु समेत देश के कई राज्यों में बारिश हुई थी.

ओडिशा के गंजाम जिले के हालात (फोटो-PTI)

'अर्नब' ने सबसे ज्यादा तबाही आंध्र में मचाई थी, जहां करीब 90 हजार लोगों को शिफ्ट किया गया था. सीएम चंद्रबाबू नायडू ने अनुमान जताया है कि साइक्लोन 'अर्नब' की वजह से 4600 करोड़ रुपये से ज्यादा का नुकसान है. ओडिशा के गंजाम और गजपति जिले में पिछले एक हफ्ते से बाढ़ जैसे हालात हैं. इन दो जिलों में 70 हजार से ज्यादा लोगों को शिफ्ट किया गया.

ये भी पढ़ें- साइक्लोन अर्नब से आंध्र में 7 की मौत, ओडिशा के 1000 गांवों में बाढ़, यूपी में गिरेंगे ओले, बंगाल से दिल्ली-NCR तक अलर्ट