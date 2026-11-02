चेन्नई से 180KM दूर साइक्लोन मुरासु, आज रात में लैंडफॉल, स्कूल-कॉलेज बंद, आंध्र में रेड अलर्ट, किन राज्यों में होगी बारिश?

साइक्लोन 'अर्नब' की वजह से ओडिशा में 6 लोगों की मौत हुई, जबकि 10 लोग लापता हैं. गंजाम और गजपति जिले में पिछले एक हफ्ते से बाढ़ जैसे हालात हैं.

22 किमी/घंटे की रफ्तार से बढ़ रहा साइक्लोन 'मुरासु'

आंध्र प्रदेश के 8 जिलों में हाई अलर्ट, NDRF-SDRF तैनात

आंध्र CM चंद्रबाबू नायडू ने कैंसिल किया दिल्ली दौरा

बंगाल की खाड़ी में 1 नवंबर को बना साइक्लोन ‘मुरासु’ अब खतरनाक तूफान में बदल गया है. मौसम विभाग के मुताबिक, सोमवार की सुबह साइक्लोन चेन्नई से करीब 180 और नेल्लोर से 160 किमी दूर था.

आईएमडी के मुताबिक, बीते छह घंटों से 'मुरासु' साइक्लोन 22 किमी प्रति घंटे की स्पीड से बढ़ रहा है. यह चेन्नई से करीब 180 किमी, नेल्लोर से 160 किमी, मछलीपट्टनम से 240 किमी और ओंगोल से करीब 210 किमी दूर है. साइक्लोन का लैंडफॉल 2 नवंबर की रात 11.30 बजे से लेकर 3 नवंबर की सुबह 4 बजे के बीच ओंगोल के पास नेल्लोर और नरसापुर के बीच होने की संभावना है.

The #Severe_Cyclonic_Storm “#Murasu” [Pronunciation: Murasu]” over Westcentral & adjoining Southwest Bay of #Bengal moved west-northwestwards with a speed of 22 kmph during past 06 hours and lay centered at 0830 hours IST of today, the 02nd #November, 2026 over the Westcentral Bay of Bengal near Latitude 14.1°N and Longitude 81.4°E, about 160 km east-southeast of Nellore (Andhra Pradesh), 180 km northeast of Chennai (Tamil Nadu), 180 km east-southeast of Kavali (Andhra Pradesh), 210 km southeast of Ongole (Andhra Pradesh) and 240 km south of Machilipatnam (Andhra Pradesh). It is very likely to move northwestwards and cross south #Andhra #Pradesh coast as a #Severe_Cyclonic_Storm with wind speed of 100 to 110 kmph gusting to 120 kmph between #Nellore and #Narsapur, to the south of #Ongole during midnight (2330 Hrs IST) of today, the 02nd November to early hours (0400 Hrs IST) of tomorrow, the 3rd November, 2026. #CycloneMurasu — India Meteorological Department (@Indiametdept) November 2, 2026

120 KM/H की रफ्तार से चलेंगी हवाएं

साइक्लोन के लैंडफॉल के दौरान 100 से 110 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी, जिनकी स्पीड 120 किमी प्रति घंटे तक हो सकती है. इस साइक्लोन का असर आंध्र प्रदेश के अलावा, तमिलनाडु, केरल, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, ओडिशा, कर्नाटक और महाराष्ट्र में होगा.

(फोटो क्रेडिट-PTI)

आंध्र प्रदेश में रेड अलर्ट, NDRF-SDRF तैनात

साइक्लोन 'मुरासु' को देखते हुए आंध्र प्रदेश के तटीय जिलों में रेड अलर्ट घोषित किया गया है. राज्य में NDRF की 6 और SDRF की 7 टीमें तैनात की गई हैं.

टीओआई के मुताबिक, AP स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने बताया कि कृष्णा, बापटला, गुंटूर, नेल्लोर और प्रकाशम जिलों में 2-2 टीमें तैनात की गई हैं, जबकि मरकापुरम, पालनाडु और तिरुपति जिलों में 1-1 टीम लगाई गई है. जरूरत पड़ने पर और भी टीमें लगाई जाएंगी.

आंध्र सरकार की क्या तैयारियां?

-1688 मेडिकल टीम और 116 साइक्लोन रिलीफ कैंप

-13,165 इमरजेंसी बेड, 43,672 एंटी स्नेक वेनम इंजेक्शन

-6870 प्रेग्नेंट महिलाओं की पहचान, जिनकी डिलीवरी डेट 1 से 10 नवंबर के बीच हो.

-साइक्लोन के लैंडफॉल से पहले प्रग्नेंट महिलाओं को अस्पताल के पास शिफ्ट किया.

-जनरेटर, मेडिकल कैंप और पीने के पानी की व्यवस्था

-मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी गई.

-ऊंची इमारतों से होर्डिंग्स हटाए गए

-इमरजेंसी के लिए माना मित्र वाट्सएप नंबर 9552300009 पर रिपोर्ट कर सकते हैं.

मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने सोमवार (2 नवंबर) को दिल्ली के दौरे पर जाने वाले थे. साइक्लोन 'मुरासु' की तैयारियों को देखने के लिए उन्होंने दौरा कैंसिल कैंसिल कर दिया.

साइक्लोन से निपटने की तैयारियों का जायजा लेते हुए सीएम नायडू (फोटो-PTI)

साइक्लोन 'अर्नब' से आंध्र में 4600 करोड़ का नुकसान

26 अक्टूबर को बंगाल की खाड़ी में 'अर्नब' साइक्लोन उठा, जोकि 28 अक्टूबर को आंध्र प्रदेश के तट से टकराया. 'अर्नब'ने सबसे ज्यादा तबाही आंध्र में मचाई थी, जहां करीब 90 हजार लोगों को शिफ्ट किया गया था. सीएम चंद्रबाबू नायडू ने अनुमान जताया है कि साइक्लोन 'अर्नब' की वजह से 4600 करोड़ रुपये से ज्यादा का नुकसान है.

तमिलनाडु के कई जिलों में स्कूल-कॉलेज बंद

तमिलनाडु डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट ने 7 जिलों के डीएम को अलर्ट जारी किया. उन्हें भारी बारिश की वजह से होने वाली इमरजेंसी से निपटने के लिए जरूरी कदम उठाने को कहा गया. इन जिलों में चेन्नई के साथ-साथ तिरुवल्लूर, चेंगलपट्टू, कांचीपुरम, रानीपेट, वेल्लोर और नीलगिरी शामिल हैं. TDMA के अलर्ट के बाद चेन्नई समेत इन सभी जिलों में स्कूल और कॉलेज बंद रखने की घोषणा कर दी गई है.

तमिलनाडु में समुद्री किनारा (फोटो- ANI)

तेलंगाना के 11 जिलों में अलर्ट

IMD ने साइक्लोन 'मुरासु' को देखते हुए तेलंगाना के 6 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट और 5 के लिए येलो अलर्ट जारी किया है. नालगोंडा, महबूबनगर, खम्माम, सूर्यापेट, नागरकुर्नूल और वानापार्थी में ऑरेंज अलर्ट है, जबकि रंगारेड्डी, हैदराबाद, यदाद्री भुवनगिरी, जलगांव और मलकाजगिरी में येलो अलर्ट है.

ओडिशा में 3 नवंबर तक स्कूल-कॉलेज बंद

साइक्लोन 'मुरासु' के खतरे को देखते हुए ओडिशा सरकार ने लोगों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट करने के आदेश दिए हैं. राज्य के आपदा प्रबंधन मंत्री सुरेश पुजारी ने बताया कि साइक्लोन 'अर्नब' से बुरी तरह प्रभावित गंजाम जिले समेत राज्य के दक्षिणी हिस्से में पहले ही हाई अलर्ट जारी कर दिया गया. साउथ ओडिशा के कुछ जिलों में स्कूल और कॉलेज 3 नवंबर तक बंद रखने की घोषणा की गई है.

ओडिशा का पुरी बीच (फोटो-ANI)

'अर्नब' साइक्लोन से ओडिशा में 6 की मौत

ओडिशा में साइक्लोन 'अर्नब' की वजह से 6 लोगों की मौत हुई, जबकि 10 लोग लापता हैं. गंजाम और गजपति जिले में पिछले एक हफ्ते से बाढ़ जैसे हालात हैं. इन दो जिलों में 70 हजार से ज्यादा लोगों को शिफ्ट किया गया.

विशेष राहत आयुक्त राजेश पी. पाटिल ने बताया कि 28 अक्टूबर को आंध्र तट से टकराए साइक्लोन 'अर्नब' और उसके बाद आई बाढ़ से ओडिशा में करीब 1.18 लाख लोग प्रभावित हुए हैं. इस आपदा से 75,388 हेक्टेयर फसल क्षेत्र प्रभावित हुआ है और 1,672 मकान टूटे हैं. उन्होंने बताया कि सरकार 'मुरासु' साइक्लोन से निपटने की तैयारी कर रही है.

कब-किस राज्य में होगी बारिश?

-मध्य प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों में 1 से 5 नवंबर के बीच बारिश होगी.

-छत्तीसगढ़ के बड़े हिस्से में 3 से 4 नवंबर के बीच बारिश हो सकती है.

-2 नवंबर को ओडिशा में आंधी-बारिश होगी. 60 किमी प्रति घंटा तक हवाएं चलेंगी.

-झारखंड में, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में 1 से 4 नवंबर के बीच बारिश होगी.

-हिमाचल और उत्तराखंड में 2 नवंबर को बारिश की संभावना है.

-नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में 1 से 5 नवंबर के बीच बारिश होगी.

-गोवा और महाराष्ट्र में हल्की-फुल्की बारिश होगी.

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