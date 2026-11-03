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हिंदी न्यूज़डीएनए एक्सप्लेनर

डीएनए एक्सप्लेनर

1.5 मीटर ऊंची समुद्री लहरें, 120 KM/H हवा की स्पीड.... आंध्र में साइक्लोन मुरासु का लैंडफॉल; ओडिशा में 1.60 लाख लोग शिफ्ट

ओडिशा सरकार ने साइक्लोन मुरासु को देखते हुए 5 जिलों से निचले इलाकों में रहने वाले 1.60 लाख लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया और NDRF-ODRAF की 300 टीम तैनात कीं.

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Rishi Kant

Updated : Nov 03, 2026, 09:01 AM IST

1.5 मीटर ऊंची समुद्री लहरें, 120 KM/H हवा की स्पीड.... आंध्र में साइक्लोन मुरासु का लैंडफॉल; ओडिशा में 1.60 लाख लोग शिफ्ट

'मुरासु' साइक्लोन का आंध्र प्रदेश के तट पर लैंडफॉल (फोटो-ANI)

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  • आंध्र के ओंगोल में टकराया मुरासु साइक्लोन
  • तमिलनाडु, आंध्र, पुडुचेरी समेत कई राज्यों में भारी बारिश
  • अर्नब साइक्लोन से आंध्र-ओडिशा में हुई थी 13 की मौत 

बंगाल की खाड़ी से उठे साइक्लोन 'मुरासु' ने मंगलवार (3 नवंबर) सुबह 3.30 बजे से 5.30 बजे के बीच आंध्र प्रदेश के तट को पार किया. आईएमडी के मुताबिक, यह लैंडफॉल नेल्लोर और नरसापुर के बीच ओंगोल के पास हुआ. इस दौरान हवा की स्पीड 100-110 किमी प्रति घंटा थी, जबकि 120 किमी प्रति घंटा की स्पीड से हवा के झोंके महसूस किए गए. 

साइक्लोन की वजह से आंध्र प्रदेश के प्रकाशम, बापटला, गुंटूर, कृष्णा, नेल्लोर और आसपास के जिलों में भारी बारिश हो रही है. प्रकाशम के कोठापटनम में बीते करीब 24 घंटों से बारिश जारी है. इस दौरान समुद्र की लहरें 1 से 1.5 मीटर तक ऊंची उठ रही थीं. सबसे ज्यादा उछाल बापटला, कृष्णा और प्रकाशम जिलों में दिखाई दिया. 

IMD

तमिलनाडु के 7 जिलों में भारी बारिश

'मुरासु' साइक्लोन का असर आंध्र के अलावा तमिलनाडु और पुडुचेरी में भी है. तमिलनाडु में चेन्नई, चेंगलपट्टू और तिरुवल्लूर जिलों में भारी बारिश हुई. यहां रविवार से ही बारिश जारी है. कांचीपुरम, रानीपेट, वेल्लोर और नीलगिरी में भारी बारिश का अनुमान है. चेन्नई और तिरुवल्लूर में सोमवार को स्कूल बंद किए गए. IMD ने कहा कि साइक्लोन के पूरी तरह से तट पार करने के बाद ही बारिश की तेजी कम होने की संभावना है.

#WATCH | Ongole, Andhra Pradesh: The landfall process of Cyclone Murasu has started along the South Andhra Pradesh coast. Heavy rainfall accompanied by extremely strong gale winds is lashing the Kothapatnam Beach area near Ongole, with strong winds witnessed along the coastline as the cyclone makes landfall.

— ANI (@ANI) November 3, 2026

1-2 घंटे तक चलेगा लैंडफॉल का प्रोसेस: IMD

आंध्र IMD की डायरेक्टर के. नागरत्ना ने बताया कि ओंगोल के पास साइक्लोन 'मुरासु' का लैंडफॉल का प्रोसेस शुरू हो चुका है, जो अगले 1 से 2 घंटों तक जारी रहने की संभावना है. उन्होंने कहा, 'इस तूफान के साथ हवाओं की स्पीड 120 प्रति घंटे तक चल रही हैं. साइक्लोन के कारण तटीय आंध्र प्रदेश और दक्षिणी तटीय आंध्र प्रदेश में भारी बारिश होने की संभावना है. कृष्णा, गुंटूर, बापटला, पलनाडु, NTR और प्रकाशम जिलों के लिए 'रेड अलर्ट' जारी किया गया है.'

समुद्र के पास सभी गतिविधियों पर रोक: IMD

नागरत्ना के मुताबिक, मछुआरों को सलाह दी गई है कि वे 4 नवंबर की सुबह तक समुद्र में न जाएं.  समुद्र में और तट के पास होने वाली सभी गतिविधियों को पूरी तरह से रोक दिया गया है. जब तक यह चक्रवाती तूफान कमजोर नहीं हो जाता, तब तक IMD के अपडेट और सलाह का पालन करना ही बेहतर होगा.

ANI

आंध्र प्रदेश में NDRF-SDRF की 13 टीमें तैनात

आंध्र प्रदेश के इन जिलों में NDRF की 6 और SDRF की 7 टीमें तैनात की गई हैं. AP स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने बताया कि कृष्णा, बापटला, गुंटूर, नेल्लोर और प्रकाशम जिलों में 2-2 टीमें तैनात की गई हैं, जबकि मरकापुरम, पालनाडु और तिरुपति जिलों में 1-1 टीम लगाई गई है. जरूरत पड़ने पर और भी टीमें लगाई जाएंगी.

आंध्र प्रदेश-तमिलनाडु में 31 फ्लाइट्स कैंसिल

साइक्लोन 'मुरासु' की वजह से आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा, विशाखापट्टनम और तिरुपति एयरपोर्ट पर कम से कम 19 डोमेस्टिक फ्लाइट्स कैंसिल कर दी गईं. विजयवाड़ा एयरपोर्ट के डायरेक्टर एम लक्ष्मी कांथा रेड्डी ने बताया कि इंडिगो ने 10 और एयर इंडिया एक्सप्रेस ने 2 फ्लाइट्स कैंसिल कर दीं. विशाखापट्टनम एयरपोर्ट पर 4, जबकि तिरुपति एयरपोर्ट पर 3 फ्लाइट्स कैंसिल की गईं.

Andhra

चेन्नई एयरपोर्ट अथॉरिटी ने बताया कि चेन्नई में 2 नवंबर को 12 फ्लाइट्स कैंसिल की गईं. इसके साथ ही यात्रियों को सलाह दी गई साइक्लोन के मद्देनजर घर से निकलने से पहले फ्लाइट्स का अपडेट जरूर लें. 

chennai

चेन्नई में साइक्लोन का असर (फोटो- ANI)

ईस्ट कोस्ट रेलवे ने कैंसिल की 8 ट्रेनें

साइक्लोन और रेलवे ट्रैक पर चल रहे सुरक्षा संबंधी आधुनिकीकरण कार्यों के चलते ईस्ट कोस्ट रेलवे ने 3 और 4 नवंबर को 8 ट्रेनों को रद्द कर दिया. इनमें हावड़ा-कांताबांजी एक्सप्रेस, कांताबांजी-हावड़ा एक्सप्रेस, राउरकेला-जगदलपुर एक्सप्रेस, जगदलपुर-राउरकेला एक्सप्रेस, राउरकेला-पुरी एक्सप्रेस, पुरी-राउरकेला एक्सप्रेस तथा राउरकेला-भुवनेश्वर और भुवनेश्वर-राउरकेला एक्सप्रेस शामिल हैं.

ओडिशा में 1.60 लाख लोग शिफ्ट 

ओडिशा सरकार ने साउथ के 5 जिलों से निचले और पहाड़ी इलाकों में रहने वाले 1.60 लाख लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया और वहां राहत-बचाव बलों को तैनात किया. विशेष राहत आयुक्त राजेश पी पाटिल ने बताया कि गंजाम जिले से 1.50 लाख लोगों को शिफ्ट किया गया. उन्होंने कहा कि बीते एक सप्ताह से जारी बारिश की वजह से लैंडस्लाइड की संभावना बढ़ गई है. गजपति जिले में 150 जगहों को चिह्नित किया गया है.

NDRF-ODRAF की 300 टीमें तैनात

आपदा प्रबंधन मंत्री सुरेश पुजारी ने कहा कि साइक्लोन के कारण आठ जिलों- गंजाम, गजपति, कोरापुट, रायगढ़ा, मलकानगिरी, कंधमाल, कालाहांडी और पुरी में भारी बारिश की आशंका है. अधिकारियों ने बताया कि करीब 3.33 लाख लोगों को ठहराने के लिए 1,139 रिलीफ कैंप तैयार किए गए हैं. इन जिलों में मंगलवार को स्कूल और आंगनवाड़ी केंद्र बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं. एनडीआरएफ, ओडीआरएएफ और ओडिशा फायर सर्विस समेत 300 से ज्यादा रेस्क्यू टीमें तैनात की गई हैं.

किन राज्यों में होगी बारिश?

-तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पुडुचेरी, कर्नाटक में 8 नवंबर तक भारी बारिश का अलर्ट
-केरल, तेलंगाना में भारी बारिश की संभावना
-मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में हल्की बारिश की संभावना
-पश्चिम बंगाल, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, सिक्किम, झारखंड में कहीं-कहीं बारिश का अलर्ट
-ओडिशा और अरुणाचल में बारिश, आंधी-तूफान और बिजली गिरने की संभावना
-महाराष्ट्र और गोवा में 5 नवंबर तक आंधी-तूफान के साथ बारिश का अलर्ट

ये भी पढ़ें- 'पूरी तरह बैन सबसे अच्छा सॉल्यूशन लेकिन...', दिल्ली-NCR में शर्तों के साथ पटाखे जलाने की इजाजत, SC ने तय की टाइमिंग

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