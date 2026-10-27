53 ट्रेन कैंसिल, रेलवे, फोन के सिग्नलिंग पोल टूटेंगे... कहां-कहां तबाही मचाएगा चक्रवात अर्नब, ये रहा अगले 48 घंटों का एक-एक अपडेट

मौसम विभाग ने बताया कि साइक्लोन अर्नब 28 अक्टूबर तो रौद्र रूप ले लेगा और सुबह से ही115 से 125 किलोमीटर प्रतिघंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी.

भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने चेतावनी दी है कि साइक्लोन अर्नब अति प्रचंड तूफान में बदल चुका है. साइक्लोन 25 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पश्चिम-उत्तर-पश्चिम दिशा में आगे बढ़ रहा है, जो 28 अक्टूबर तक रौद्र रूप ले लेगा और आंध्र प्रदेश के बापटला और विशाखापट्टनम के बीच यामन के तटों से टकराएगा. इस दौरान 140 किमी प्रतिघंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी.

अगले 48 घंटे में क्या-क्या होगा?

भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने सोमवार को बताया कि 23 अक्टूबर को पूर्वी मध्य और उससे सटे दक्षिणपूर्वी बंगाल की खाड़ी में बना डीप डिप्रेशन चक्रवात 'अर्नब' में तब्दील बदल गया और एक हफ्ते में यह 'अत्यंत गंभीर चक्रवाती तूफान' में तब्दील हो जाएगा.

24 अक्टूबर की शाम को डिप्रेशन के रूप में डेवलप होने के बाद, धीरे-धीरे यू शेप में गति करते हुए अभी वेस्ट सेंट्रल बे ऑफ बंगाल में केंद्रीत है. वेस्ट नॉर्थ वेस्ट दिशा में गति करते हुए इसकी स्पीड बढ़ेगी और अत्यंत गंभीर चक्रावात में तब्दील होने की संभावना है.

26 अक्टूबर को चक्रवात की वजह से 60-80 से किलोमीटर प्रतिघंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही थीं और बीच-बीच में यह स्पीड 90 किलीमीटर प्रति घंटा तक भी चली गई. 27 अक्टूबर को सुबह के समय हवा की स्पीड 40-50 किलोमीटर प्रतिघंटा होगी और ओडिशा तट के आसपास भी स्पीड धीरे-धीरे बढ़ेगी.

27 अक्टूबर को वैरी सीवियर साइक्लोन डेवलप होगा और 28 अक्टूबर की दोपहर को आंध्र प्रदेश के बापटला और विशाखापट्टनम के बीच यामन और काकीनाडा के आसपास तटों से टकराएगा. तब 115 से 125 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी और कभी-कभी हवा की स्पीड 140 किलोमीटर प्रति घंटा तक भी जा सकती है.

28 अक्टूबर की सुबह को चक्रवात रौद्र रूप ले लेगा और सुबह से ही हवा की स्पीड 115 से 125 किलोमीटर प्रतिघंटा तक होगी, जबकि 140 किमी प्रतिघंटा तक भी जाने की संभावना है. ओडिशा तटों, खासतौर पर दक्षिण तट के आसपास 60 से 80 किलोमीटर प्रतिघंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी. सबसे ज्यादा तेज 140 किमी प्रतिघंटा की रफ्तार से तेज हवाएं आंध्र प्रदेश के कृष्णा से अनाकपल्ली जिलों में चलेंगी.

चक्रवात अर्नब की वजह से तेज से बहुत तेज बारिश होने की संभावना है, साउथ ओडिशा में बहुत ज्यादा बारिश हो सकती है. 28 अक्टूबर को यहां 20 से 30 सेंटीमीटर तक बारिश होने की संभावना है.

आंध्र प्रदेश के भी लगभग सभी जिलों में तेज से बहुत तेज और एक्सट्रीमली रेनफॉल देखने को मिल सकता है. गुंटुर, कृष्णा, एनटीआर, इलुरु, ईस्ट गोदावरी के लिए आईएमडी ने रेड अलर्ट जारी किया है, जबकि बापटला, वेस्ट गोदावरी, डॉ. भीमराव अंबेडकर कोनासीमा, अल्लुरी सीता रामाराजू, काकीनाडा, अनाकपल्ली, विशाखापट्टनम, पार्वची पूरम मण्यम, विजियांगरम और श्रीकाकुलम के लिए ऑरेंज, जबकि नेल्लोर, प्रकाशम और पलनाडू के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है.

तेलंगाना के नॉर्थ ईस्ट में सबसे ज्यादा असर उन जिलों में देखने को मिलेगा, जो उत्तरी आंध्र प्रदेश से जुड़े हुए हैं, इनमें खमम, भद्राद्री कोथागुडेम, मुलुगु और मेहबूबाबाद हैं.

29 अक्टूबर को रेनफॉल एक्टिविटी सिर्फ ओडिशा के उत्तरी इलाकों में देखने को मिलेंगी, जिसका असर छत्तीसगढ़ और झारखंड में भी देखने को मिल सकता है. दोनों राज्यों से लगे हुए उत्तरी ओडिशा के इलाकों में साइक्लोन की वजह से बारिश हो सकती है. आंध्र प्रदेश में 29 अक्टूबर को रेनफॉल एक्टिविटी कम होंगी.

28 अक्टूबर को काकीनाडा को पार करके साइक्लोन उत्तर पश्चिम दिशा में गति करके शाम तक साउथ ओडिशा के कोरापुट, नवरंगपुर, रायगढ़ा, मलकानगिरी और छत्तीसगढ़ के सुकमा, दंतेवाड़ा, बीजापुर, बस्तर और पूर्वी तेलंगाना के खमम जिले के आसपास केंद्रित होगा. तब 60 से 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी, जो 90 किमी प्रतिघंटा तक जाएंगी.

28 अक्टूबर को साउथ छत्तसीगढ़ में तेज से बहुत तेज बारिश होने की संभावना है, जबकि नॉर्थ छत्तसीगढ़ में 29 अक्टूबर को तेज बारिश देखने को मिल सकती है.

खेती, सड़कों और रेलवे ट्रैक... कहां-कहां तबाही मचाएगा साइक्लोन अर्नब?

आईएमडी के अनुसार चक्रवात अर्नब सबसे ज्यादा नुकसान आंध्र प्रदेश में करेगा, यहां बड़े स्तर पर तबाही देखने को मिल सकती है. खेती को भारी नुकसान की संभावना है, तेज हवाओं से नारियल के पेड़ गिर सकते हैं, इनके अलावा, केले, पपीते और ड्रमस्टीक्स के पेड़ों को भी भारी नुकसान पहुंचने की संभावना नजर आ रही है. समुद्र की लहरें 14 मीटर की ऊंचाई तक जा सकती हैं, जिसकी वजह से विजिबिलिटी प्रभावित होगी. इसके चलते समुद्र में बोट और शिप्स की मूवमेंट के लिए भी खतरा है. इनके अलावा टेलीकॉम और इलेक्ट्रिक पोल में बेंडिंग हो सकती है. बहुत ज्यादा बारिश होने की वजह से जलभराव हो सकता है. साथ ही रेलवे सर्विस में बाधा हो सकती है, तेज हवाओं की वजह से पावर लाइंस और सिग्नलिंग सिस्टम प्रभावित होने की भी संभावना है.

2000 किलोमीटर का इलाका जद में

26 अक्टूबर को सुबह 11.30 बजे साइक्लोन अर्नब का केंद्र ओडिशा के गोपालपुर से 400 किलोमीटर दक्षिण-दक्षिणपूर्व, विशाखापट्टनम से 350 किलोमीटर, काकीनाडा से 420 किमी, पूर्वी मछलीपट्टनम से 520 किमी और आंध्र प्रदेश के पूर्वी बापटला से 590 किमी में था.

53 ट्रेनें कैंसिल, स्कूल-कॉलेज भी बंद

एहतियात बरतते हुए साउथ कोस्ट रेलवे ने 27 और 28 अक्टूबर के लिए 53 ट्रेनें कैंसिल कर दी हैं. इसके अलावा हेवी रेनफॉल की चेतावनी को देखते हुए आंध्र प्रदेश के बाढ़ प्रभावित इलाकों में नेशनल डिजास्टर रिस्पोंस फोर्स (NDRF) तैनात कर दी गई है, जिनमें काकीनाडा, कोनासीमा, पूर्वी और पश्चिम गोदावरी, कृष्णा और अनाकपल्ली शामिल हैं. दो टीमें यानम में भी तैनात की गई हैं.

आंध्र प्रदेश सरकार ने चक्रवात प्रभावित इलाकों में स्कूल और शैक्षणिक संस्थानों को भी बंद रखने का आदेश दिया है. इसके अलावा मंगलवार को दोपहर तक तटीय इलाकों में लोगों के आने जाने पर भी रोक है. सरकार ने 2,613 इमरजेंसी वॉटर टैंकर भी बैकअप में रखे हैं, ताकि अगर प्रभावित इलाकों में पानी की शॉर्टेज होती है तो उसमें राहत मिल सके.



यह भी पढ़ें:- क्या आपकी कार दौड़ पाएगी 100% एथेनॉल पर? E100 के आने से पुरानी कारें होंगी बंद? जानिए क्या बदलेगा