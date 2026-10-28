1.5 मीटर ऊंची लहरें, 6000 बिजली के खंभे उखड़े, 31 मकान टूटे, अर्नब साइक्लोन ने कैसे मचाई तबाही, वीडियो

आंध्र सरकार ने 2199 शेल्टर्स बनाए, जहां प्रभावित इलाकों से लोगों को शिफ्ट किया गया. 14 जिलों में NDRF की 12 और SDRF की 10 टीमें तैनात की गईं.

आंध्र में 2199 शेल्टर्स, 1274 एम्बुलेंस तैयार

आंध्र प्रदेश के तीन एयरपोर्ट्स पर सभी फ्लाइट्स कैंसिल

ओडिशा में 30 हजार लोगों को किया गया शिफ्ट

साइक्लोन अर्नब ने बुधवार (28 अक्टूबर) को आंध्र प्रदेश में भारी तबाही मचाई. राज्य के कई जिलों में 125 से 135 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलीं और भारी बारिश हुई. समुद्र की लहरें भी सामान्य से एक से डेढ़ मीटर तक ऊंची उठी. साइक्लोन के बाद बने हालात के कई वीडियो सामने आए हैं.

विशाखापट्टनम के आरके बीच पर हाई टाइड दिखाई दिया. यहां समुद्र की लहरों की ऊंचाई इतनी ज्यादा हो गई कि पानी तटों से अंदर तक आ गया. इसके अलावा आंध्र यूनिवर्सिटी के कॉलेज ऑफ़ इंजीनियरिंग फॉर विमेन के पास एक पेड़ उखड़ा हुआ दिखा.

VIDEO | Cyclone Arnab: Uprooted tree blocks the Tuni-Narsipatnam road in Depolavaram, Kakinada district; revenue, fire and panchayat staff engaged in clearance operations. #CycloneArnab #CycloneUpdate (Full video available on PTI Videos - https://t.co/d8jp61yd2p) https://t.co/A73QSUQx9a — Press Trust of India (@PTI_News) October 28, 2026

आंध्र प्रदेश के अमलापुरम में तेज हवाएं चलने और भारी बारिश की वजह से सड़कों पर पेड़ गिर गए, जिसकी वजह से लोगों को आने-जाने में दिक्कत हुई. सड़क खोलने के लिए आपदा प्रबंधन विभाग के कर्मचारी लगे हुए हैं.

VIDEO | Cyclone Arnab: Visuals from Amalapuram, Andhra Pradesh, as strong winds, heavy rain batter the city. The landfall process of 'very severe' cyclonic storm Arnab was continuing along the Andhra Pradesh coast, the India Meteorological Department (IMD) said with the storm’s centre remaining very close to the coastline. #CycloneArnab #CycloneUpdate (Full video available on PTI Videos - https://t.co/bIyFWTfmBd) October 28, 2026

कोनासीमा में करीब 6000 बिजली के खंभे टूटे

काकीनाडा के कई हिस्सों में भारी बारिश की वजह से पानी भर गया, जबकि आंध्र के कोनासीमा जिले में करीब छह हजार बिजली के खंभे टूट गए. इसकी वजह से बिजली सप्लाई बाधित हो गई. अधिकारियों ने बुरी तरह प्रभावित इलाकों के लोगों को रिहैबिलिटेशन सेंटर में शिफ्ट किया.

VIDEO | Cyclone Arnab: Roads along Uppada coast in Kakinada damaged, sea waves erode shoreline amid heavy rains accompanied by strong winds. #CycloneArnab #CycloneUpdate (Full video available on PTI Videos - https://t.co/d8jp61yd2p) https://t.co/4CKwO5uQkN — Press Trust of India (@PTI_News) October 28, 2026

साइक्लोन की वजह से समुद्र में फंसा जहाज

न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक, सल्फर लेकर जा रहा जहाज साइक्लोन में समुद्र में फंस गया. पोर्ट अधिकारियों ने बताया कि ये जहाज विशाखापट्टनम से चला था, लेकिन इंजन खराब होने के कारण अपने रास्ते से भटक गया और अंतर्वेदी के पास तट पर फंस गया.

#WATCH | A cargo vessel carrying sulphur appears to have drifted and run aground in the sea near Antarvedi in Andhra Pradesh, amid cyclone Arnab According to port officials, the vessel departed from Visakhapatnam but drifted off course after its engine reportedly failed. The ship subsequently ran aground near Antarvedi. Port officials and maritime authorities are monitoring the situation. An assessment of the vessel's condition and further action are expected following an inspection by the concerned authorities: MMD Surveyor Dharmasastha — ANI (@ANI) October 28, 2026

साइक्लोन के डाउनफॉल के दौरान समुद्री किनारों पर हवाएं इतनी तेज थी कि बिजली के तार भी झूलते हुए दिखाई दिए. देर रात के एक वीडियो में देखा जा सकता है कि पेड़ हवा के दबाव में झुके जा रहे हैं और समुद्र की ऊंची-ऊंची लहरें उठ रही हैं.

#WATCH | Cyclone Arnab | Odisha: Sanakhemundi fire service team clears road by removing trees which were uprooted following the impact of the cyclone at Mohana, operation underway: Fire service department (Visual Source: Fire service department) https://t.co/mjaerXseKW — ANI (@ANI) October 27, 2026

समुद्री लहरों ने सड़क पर गाड़ियों को बहाया

चेन्नई का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें समुद्र की तेज लहरें तट से टकरा रही हैं. इस दौरान सड़कों से गुजरने वाली गाड़ियों पर भी लहरों का झोंका आता है. बताया जा रहा है कि इसमें कई बाइक भी बह गईं.

🇮🇳🚨#BREAKING: Powerful waves batter Chennai’s Ennore Beach, flooding coastal roads in Bharathiyar Nagar and reportedly washing away several bikes amid rough sea conditions. Cyclone Arnab is expected to make landfall soon. #Chennai #TamilNadu #CycloneArnab https://t.co/wPdPzEfkob — WarPolitics (@TheWarPolitics0) October 27, 2026

साइक्लोन से 3 की मौत, 31 मकान टूटे

NDRF के अधिकारी नरेंद्र सिंह बुंडेला ने बताया कि अर्नब साइक्लोन की वजह से आंध्र प्रदेश में तीन लोगों की मौत हुई, जबकि 31 मकान टूट गए हैं.

आंध्र में तीन एयरपोर्ट पूरी तरह बंद

इंडिगो एयरलाइन ने एक्स पोस्ट में बताया कि अर्नब साइक्लोन की वजह से खराब मौसम को देखते हुए राजसमुंदरी, विजयवाड़ा और विशाखापट्टनम से आने-जाने वाली उड़ानें प्रभावित रहेंगी. एयरलाइन ने यात्रियों को सलाह दी है कि एयरपोर्ट के लिए निकलने से पहले फ्लाट का स्टेटस चेक कर लें.

विशाखापट्टनम एयरपोर्ट पर बुधवार (28 अक्टूबर) को 38 फ्लाइट्स कैंसिल हुईं. एयरपोर्ट के फ्लाइट इंफोर्मेशन पेज के मुताबिक, 19 फ्लाइट्स दूसरी जगहों से आने वाली थीं, जबकि 19 बैंकॉक से अबु धाबी समेत दूसरे शहरों में जाने वाली थीं.

आंध्र में 89 हजार लोग शिफ्ट, NDRF-SDRF तैनात

आंध्र प्रदेश सरकार ने 2199 शेल्टर्स बनाए हैं, जहां प्रभावित इलाकों से करीब 89 हजार लोगों को शिफ्ट किया गया है. 14 जिलों में NDRF की 12 और SDRF की 10 टीमें तैनात की हैं. इसके अलावा 8281 इमरजेंसी बेड और 1274 एम्बुलेंस तैयार रखी हैं. पीने के पानी के टैंकर, जनरेटर और आरओ प्लांट की भी व्यवस्था की है.

आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने जिला कलेक्टर्स समेत 32 हजार कर्मचारियों के साथ टेलीकॉन्फ्रेंस में नायडू ने निर्देश दिया कि पेड़ों के गिरने से बंद हुई सड़कों को दो घंटे के भीतर साफ किया जाए. नेशनल हाईवे को प्रायोरिटी पर रखा जाए.

सीएम ने तेज हवाएं थमने के बाद बिजली की सप्लाई बहाल करने को कहा. उन्होंने साइक्लोन शेल्टर पर फूड, पीने के पानी और मेडिकल सेवाएं मुहैया कराने के निर्देश दिए. सीएम नायडू ने अधिकारियों से कहा कि किसानों की बर्बाद हुई फसलों का आकलन भी किया जाए.

साइक्लोन अर्नब के असर से तेज हवाओं, हाई टाइड और समुद्री खतरों को देखते हुए पुलिस ने विशाखापट्टनम में आरके बीच पर लोगों की एंट्री रोक दी है. मछुआरों को भी समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है.

ओडिशा के 16 जिलों में स्कूल बंद, 30 हजार लोग शिफ्ट

ओडिशा में अर्नब साइक्लोन की वजह से 30 हजार लोगों को शिफ्ट करके सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है. सुरेश पुजारी ने कहा कि अर्नब साइक्लोन के कारण ओडिशा के साउथ जिलों में हाई अलर्ट है. राज्य के 30 में से 16 जिलों में स्कूल और आंगनवाड़ी केंद्र बंद हैं.

ओडिशा के आपदा प्रबंधन मंत्री सुरेश पुजारी ने कहा कि आंध्र में एंट्री के बाद साइक्लोन के नॉर्थ और नॉर्थ-वेस्ट दिशा में मलकानगिरी जिले की ओर बढ़ने की संभावना है. उन्होंने कहा कि राज्य अपनी तैयारियों की समीक्षा कर रहा है. हमारा लक्ष्य है कि इसमें किसी की भी जान न जाए. साइक्लोन से निपटने के लिए 313 रिस्पॉन्स टीमें तैनात कीं और दो हजार से ज्यादा शेल्टर तैयार किए हैं. यहां चक्रवात का असर अगले कुछ घंटों में पहुंचने की उम्मीद है.

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