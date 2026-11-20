Cyclone Akvan: साइक्लोन के कारण ईस्ट कोस्ट रेलवे ने 41 और साउथ ईस्टर्न रेलवे ने करीब 28 ट्रेनें रद्द की हैं.

ओडिशा के कई जिलों भारी से भारी बारिश का अलर्ट है

पश्चिम बंगाल तक साइक्लोन अकवान का असर है

Cyclone Akvan: बंगाल की खाड़ी में उठा साइक्लोन 'अकवान' 20 नवंबर (शुक्रवार) की सुबह ओडिशा और आंध्र प्रदेश के तट पर पहुंच गया. मौसम विभाग के मुताबिक करीब 7:26 बजे अकवान का लैंडफॉल प्रोसेस शुरू हुआ, जिसके लगभग 3 घंटे तक चलने की संभावना है. साइक्लोन के कमजोर होकर सामान्य चक्रवाती तूफान में बदलने के बावजूद तटीय इलाकों में भारी बारिश और आंधी-तूफान का खतरा बना हुआ है. ओडिशा में करीब 3 लाख लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है और 423 टीमें तैनात की गई हैं.

मौसम विभाग के मुताबिक, 'अकवान' अक्वान शुक्रवार तड़के करीब 2:30 बजे गंभीर चक्रवाती तूफान से कमजोर होकर चक्रवाती तूफान में बदल गया. यह उत्तर-पश्चिम दिशा में आगे बढ़ते हुए उत्तर आंध्र प्रदेश और दक्षिण ओडिशा के तट के करीब गोपालपुर के आसपास पहुंचा. इस दौरान इसकी स्पीड 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे रही.

ओडिशा में करीब 3 लाख लोग रेस्क्यू

चक्रवात के खतरे को देखते हुए ओडिशा सरकार ने बड़े पैमाने पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया है. 19 नवंबर शाम तक 2,98,676 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा चुका था. इन्हें 2,523 साइक्लोन शेल्टरों में रखा गया है. राज्य में 9,341 साइक्लोन शेल्टर तैयार किए गए हैं. इसके अलावा 423 टीमों को बचाव और राहत कार्य के लिए तैनात किया गया है.

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69 ट्रेनें रद्द, कई का बदला गया समय

साइक्लोन के कारण ईस्ट कोस्ट रेलवे ने 41 ट्रेनें रद्द कर दी हैं और 29 ट्रेनों के समय में बदलाव किया है. साउथ ईस्टर्न रेलवे ने भी कम से कम 28 एक्सप्रेस ट्रेनें रद्द की हैं. पुरी और आसपास के इलाकों में पर्यटन गतिविधियों पर भी रोक लगाई गई है.

आंध्र प्रदेश में रेड अलर्ट

मौसम विभाग ने आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम और विजयनगरम में रेड अलर्ट जारी किया है. पार्वतीपुरम मन्यम, अल्लूरी सीताराम राजू और अनकापल्ली में ऑरेंज अलर्ट है, जबकि काकीनाडा में येलो अलर्ट जारी किया गया है. इन इलाकों में भारी से अत्यधिक भारी बारिश की संभावना जताई गई है. मछुआरों को समुद्र में नहीं जाने की सलाह दी गई है.

ओडिशा में स्कूल-कॉलेज बंद

चक्रवात के खतरे को देखते हुए ओडिशा के कई जिलों में स्कूल-काॅलेजों को बंद कर दिया गया है. गंजाम, गजपति, पुरी, जगतसिंहपुर, केंद्रापड़ा और कंधमाल समेत प्रभावित जिलों में एहतियाती कदम उठाए गए हैं. पुरी का गुंडिचा मंदिर 21 नवंबर तक श्रद्धालुओं के लिए बंद रहेगा. नंदनकानन चिड़ियाघर और भितरकनिका नेशनल पार्क में भी पर्यटकों की आवाजाही रोकी गई है.

पश्चिम बंगाल तक साइक्लोन का असर

अकवान का प्रभाव ओडिशा और आंध्र प्रदेश के अलावा पश्चिम बंगाल में भी दिखाई दे रहा है. कोलकाता में बारिश दर्ज की गई है. ओडिशा के गोपालपुर में 166 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई. मौसम विभाग ने तटीय इलाकों में भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी दी है.

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