रोनाल्डो ने इंटरनेशनल फुटबॉल को कहा अलविदा! रिटायरमेंट स्पीच में इमोशनल होकर बोले- '7 नंबर की जर्सी वापस करने का वक्त...'

क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 23 साल के इंटरनेशनल करियर को अलविदा कह दिया है. पुर्तगाल के लिए 234 मैच खेलने वाले रोनाल्डो ने भावुक वीडियो में अपनी विदाई का ऐलान किया.

फुटबॉल की दुनिया में क्रिस्टियानो रोनाल्डो का नाम किसी पहचान का मोहताज नहीं है. अपने खेल, गोल और रिकॉर्ड्स से करोड़ों दिलों पर राज करने वाले रोनाल्डो ने गुरुवार (5 नवंबर 2026) को इंटरनेशनल फुटबॉल से संन्यास का ऐलान किया. पुर्तगाल की राष्ट्रीय टीम के साथ उनका 23 साल का सफर अब खत्म हो गया है. 41 साल के रोनाल्डो ने सोशल मीडिया पर एक भावुक वीडियो शेयर कर अपने इस फैसले की जानकारी दी. इसके साथ ही उन्होंने पुर्तगाल की मशहूर नंबर 7 जर्सी भी अगली पीढ़ी के खिलाड़ी को सौंपने की बात कही.

रोनाल्डो ने अगस्त 2003 में पुर्तगाल के लिए अपना पहला इंटरनेशनल मैच खेला था. इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा. अपने करियर में उन्होंने 234 इंटरनेशनल मैच खेले और 146 गोल किए. वह पुरुष इंटरनेशनल फुटबॉल में सबसे ज्यादा मैच खेलने और सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी के तौर पर विदाई ले रहे हैं. उनके नाम कई बड़े रिकॉर्ड और खिताब दर्ज हैं.

'अब नंबर 7 जर्सी आगे सौंपने का वक्त आ गया'

अपने विदाई संदेश में रोनाल्डो ने पुर्तगाल के लोगों को संबोधित करते हुए कहा, "पुर्तगाल के लोगों, वह दिन आ गया है जब मैं अपनी राष्ट्रीय टीम की नंबर 7 जर्सी वापस सौंपने जा रहा हूं. मैंने कभी नहीं माना कि ये जर्सी सिर्फ मेरी थी. लेकिन 23 साल तक मुझे इसे पहनने, इसकी पहचान बनाने और दुनिया भर के स्टेडियमों में इसे अपने साथ लेकर जाने का सम्मान और जिम्मेदारी मिली. अब वक्त आ गया है कि इसे आने वाली पीढ़ी को सौंप दिया जाए."

Portugal estará sempre em mim https://t.co/dnFj51rxmh November 5, 2026

'गोल, रिकॉर्ड नहीं, मुझे लोग याद आते हैं'

रियल मैड्रिड के पूर्व प्लेयर ने कहा, "ये फैसला लेना आसान नहीं था. क्योंकि कुछ फैसले सिर्फ दिमाग से नहीं लिए जाते, उनमें दिल की आवाज भी शामिल होती है. अगस्त 2003 में शुरू हुआ मेरा सफर, जिसने मेरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी, अब खत्म हो गया है. जब मैं राष्ट्रीय टीम के साथ बिताए उन सभी पलों को याद करता हूं, तो मुझे सिर्फ मैच, गोल, रिकॉर्ड या ट्रॉफियां नजर नहीं आतीं. मुझे लोग याद आते हैं."

रोनाल्डो ने कहा, "मुझे विदेशों में रहने वाले पुर्तगाली लोग याद आते हैं, जिन्हें 90 मिनट के खेल के दौरान ऐसा महसूस होता था जैसे वे अपने घर के थोड़ा और करीब आ गए हों. मुझे पुर्तगाल के वे लाखों लोग याद आते हैं, जिनसे मैं कभी मिला भी नहीं, लेकिन वे मेरी जिंदगी का हिस्सा बन गए. क्योंकि आखिर में फुटबॉल सिर्फ एक खेल नहीं है. फुटबॉल लोगों से जुड़ने का नाम है."

Uma história que fica para sempre. 𝙊𝙗𝙧𝙞𝙜𝙖𝙙𝙤 𝙥𝙤𝙧 𝙩𝙪𝙙𝙤, 𝘾𝙖𝙥𝙞𝙩𝙖̃𝙤 🐐⭐️ https://t.co/OSKr7L7xMW — Portugal (@selecaoportugal) November 5, 2026

'मैंने हमेशा बेहतर करने की कोशिश की'

पुर्तगाल के स्टार प्लेयर ने आगे कहा, "राष्ट्रीय टीम के साथ अपने पूरे करियर में मैंने हमेशा अपनी सीमाओं से आगे बढ़कर प्रदर्शन करने की कोशिश की. मैं जीतना चाहता था, बेहतर बनना चाहता था और इतिहास रचना चाहता था. मैंने हमेशा खुद से सबसे ज्यादा उम्मीद रखी. मैं हमेशा कुछ और हासिल करना चाहता था. मुझे हमेशा भरोसा था कि हम और आगे जा सकते हैं. मैंने इस जर्सी के लिए अपना सबकुछ दे दिया. कुछ जीत ऐसी थीं, जिन्हें मैं जिंदगीभर नहीं भूल सकता. वहीं कुछ हार ऐसी भी थीं, जिन्हें याद करने पर आज भी दर्द होता है."

'कभी हार नहीं मानी'

बेहद भावुक होकर रोनाल्डो ने आगे कहा, "मुझसे गलतियां भी हुईं, मैंने तकलीफें भी झेलीं. कई बार ऐसा भी हुआ जब मैं पुर्तगाल के लोगों को वह खुशी नहीं दे पाया, जिसकी उन्हें मुझसे उम्मीद थी. लेकिन मैंने कभी हार नहीं मानी. आज नेशनल टीम के साथ मैदान पर मेरा सफर खत्म हो रहा है. मैं सिर ऊंचा करके जा रहा हूं. मुझे अपने इस सफर पर गर्व है और इस बात का सुकून भी है कि मैंने पुर्तगाल के लिए अपना सबकुछ दिया."

Congratulations on an incredible international career, @Cristiano 🐐🇵🇹 Enjoy your retirement ❤️ https://t.co/7TNh0YYE3X — Manchester United (@ManUtd) November 5, 2026

रिटायरमेंट पर क्या बोले बाकी खिलाड़ी?

रोनाल्डो के पुर्तगाल टीम के साथी ब्रूनो फर्नांडीस ने इंस्टाग्राम पर स्टोरी लगाते हुए स्टार प्लेयर को बधाई दी. उन्होंने लिखा, "हमेशा मोटिवेट करने के लिए धन्यवाद, अपने बचपन के आदर्श के साथ हमारी नेशनल टीम के साथ शानदार पल बिताना मेरे लिए सौभाग्य की बात थी." वहीं ब्राजीलियन फुटबॉलर नेमार जूनियर ने सोशल मीडिया पर एक शब्द के मैसेज के साथ रिएक्ट किया, जिसमें रोनाल्डो के लिए उन्होंने 'लीजेंड' लिखा.

नंबर 7 के साथ जुड़ी रहेंगी यादें

रोनाल्डो के इस फैसले के साथ पुर्तगाल की टीम में एक बड़े दौर का अंत हो गया है. उनकी नंबर 7 जर्सी अब किसी नए खिलाड़ी के पास जाएगी, लेकिन इस जर्सी के साथ रोनाल्डो ने जो पहचान बनाई, वह फुटबॉल इतिहास का हिस्सा रहेगी. हालांकि, उनके इंटरनेशनल करियर का आखिरी दौर पूरी तरह आसान नहीं रहा.

रोनाल्डो और कोच के बीच बढ़ी थी तल्खी

पुर्तगाल के कोच जॉर्ज जीसस के साथ सार्वजनिक तौर पर मतभेदों की खबरों ने भी उनके अंतिम सफर को चर्चा में रखा. कोच जॉर्ज जीसस के साथ उनके रिश्ते पिछले कुछ महीनों से ठीक नहीं चल रहे थे. दोनों के बीच मतभेद उस समय खुलकर सामने आए, जब 27 सितंबर को नॉर्वे के खिलाफ नेशंस लीग के मुकाबले में रोनाल्डो को पूरे मैच में बेंच पर बैठना पड़ा.

रोनाल्डो का कहना था कि शुरुआत में उन्हें बताया गया था कि नॉर्वे और डेनमार्क के खिलाफ मैचों में उनकी फिटनेस को ध्यान में रखते हुए आराम दिया जाएगा. बाद में कोच ने उन्हें नॉर्वे के खिलाफ करीब 30 मिनट खेलने की बात कही. रोनाल्डो ने हाफ टाइम से ही वॉर्मअप शुरू कर दिया, लेकिन उन्हें मैदान पर उतरने का मौका नहीं मिला. इससे भी ज्यादा नाराजगी उन्हें इस बात पर थी कि कोच ने मीडिया के सामने वैसी बात नहीं कही, जिस पर दोनों के बीच सहमति बनी थी.

टीम कैंप छोड़ा, साथियों और फैंस से माफी मांगी

रोनाल्डो ने तब पीसी करते हुए कहा था कि जीसस को बताना था कि उन्होंने खुद खेलने की मांग नहीं की थी और ये फैसला पहले से तय योजना का हिस्सा था. हालांकि, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोच का बयान कुछ अलग था. जीसस ने कहा कि टीम चुनना उनका काम है और दोनों के बीच किसी बड़े विवाद की बात को भी खारिज किया.

मामला आगे बढ़ा तो रोनाल्डो ने पुर्तगाल फुटबॉल फेडरेशन के अध्यक्ष पेड्रो प्रोएंका से बातचीत के बाद डेनमार्क के खिलाफ मैच से पहले टीम कैंप छोड़ दिया. उनके इस फैसले की पुर्तगाल में आलोचना हुई. बाद में रोनाल्डो ने अपने साथियों और फैंस से माफी मांगी और माना कि कैंप छोड़ना उनकी गलती थी. उन्होंने यह भी कहा कि उनके स्टार खिलाड़ी होने के कारण उन्हें कोई खास छूट नहीं मिलनी चाहिए. फेडरेशन ने उन पर 30 दिन का प्रतिबंध और 255 यूरो का जुर्माना लगाया.

रोनाल्डो के करियर में कई ऐतिहासिक पल

रोनाल्डो ने अगस्त 2003 में कजाकिस्तान के खिलाफ पुर्तगाल के लिए डेब्यू किया था. अगले ही साल वह यूरो 2004 के फाइनल तक पहुंचने वाली टीम का हिस्सा बने. तब वह सिर्फ 19 साल के थे. हालांकि, फाइनल में पुर्तगाल को ग्रीस से हार का सामना करना पड़ा. इसके बाद 2006 वर्ल्ड कप और यूरो 2012 में भी पुर्तगाल सेमीफाइनल तक पहुंचा, लेकिन खिताब नहीं जीत पाया.

यूरो कप और नेशंस लीग का खिताब जीता

2016 में रोनाल्डो की कप्तानी में पुर्तगाल ने फ्रांस को हराकर पहली बार यूरो कप जीता. फाइनल में घुटने की चोट के कारण रोनाल्डो को मैदान छोड़ना पड़ा था, लेकिन वह बाहर से अपनी टीम का हौसला बढ़ाते रहे. 2019 में पुर्तगाल ने पहली बार नेशंस लीग का खिताब जीता. स्विट्जरलैंड के खिलाफ सेमीफाइनल में रोनाल्डो ने शानदार हैट्रिक लगाई थी. इसके बाद 2025 में भी पुर्तगाल ने नेशंस लीग का खिताब अपने नाम किया. इस बार फाइनल में रोनाल्डो ने स्पेन के खिलाफ गोल किया.

OBRIGADO, CRISTIANO. 🇵🇹✨ Cristiano Ronaldo has officially said goodbye to the Portugal national team. Over two decades of unmatched passion, unforgettable goals, and an eternal legacy. 5 Ballons d'Or, endless historic moments, and a captain who changed Portuguese football forever. Relive his legendary international career on https://t.co/XocgVNhfhw #ballondor #cristiano #cr7 — Ballon d'Or (@ballondor) November 5, 2026

वर्ल्ड कप का सपना रह गया अधूरा

रोनाल्डो के करियर में एक बड़ी कमी ये रही कि वह पुर्तगाल को फीफा वर्ल्ड कप नहीं जिता सके. 2006 में टीम सेमीफाइनल तक पहुंची थी. 2022 में मोरक्को के खिलाफ क्वार्टर फाइनल में मिली हार और 2026 में स्पेन के खिलाफ राउंड ऑफ 16 से बाहर होना उनके सफर के मुश्किल पल रहे.

पुर्तगाल के लिए रोनाल्डो ने कुल 234 मैच खेले और 146 गोल किए. दोनों ही पुरुष इंटरनेशनल फुटबॉल में रिकॉर्ड हैं. यूरो कप में भी उनके नाम 14 गोल और 30 मैचों का रिकॉर्ड दर्ज है. 2026 में वह वर्ल्ड कप के छह अलग-अलग संस्करणों में गोल करने वाले पहले खिलाड़ी बने.

Cristiano Ronaldo has officially retired from international football 🇵🇹 He retires with the most caps in international football (234) and most goals in international football (146) 🐐 — Guinness World Records (@GWR) November 5, 2026

अब रोनाल्डो पुर्तगाल की जर्सी में नजर नहीं आएंगे, लेकिन क्लब फुटबॉल में उनका सफर जारी है. सऊदी अरब के क्लब अल नासर के लिए खेलने वाले रोनाल्डो के कुल करियर गोल की संख्या उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक 979 हो गई है यानी 1000 गोल का ऐतिहासिक आंकड़ा भी उनके करीब है. पुर्तगाल को अब नए कप्तान और नए खिलाड़ियों के साथ आगे बढ़ना होगा, लेकिन टीम के इतिहास में रोनाल्डो की जगह हमेशा खास रहेगी.

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