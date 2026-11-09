'दिवाली खुशियों की ईद', खड़गे के बयान पर नितेश राणे का तंज-'ईद को होली कहते तो जारी हो जाता फतवा'

कांग्रेस अध्यक्ष के 'दिवाली खुशियों की ईद' वाले बयान पर सियासी संग्राम छिड़ गया है. बीजेपी ने इसे वोट बैंक की राजनीति करार दिया.

बीजेपी ने कहा, कांग्रेस ने करोड़ों हिंदुओं की आस्था का अपमान किया

AIMIM ने कहा कि दीपावली के त्योहार को ईद से जोड़ना सही नहीं है

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के दिवाली पर दिए गए बयान ने देश की राजनीति में तूफान खड़ा कर दिया है. दिवाली पर दिए गए उनके बयान पर बीजेपी ने जमकर पलटवार किया और इसे वोट बैंक की राजनीति और तुष्टीकरण बताया. वहीं AIMIM के राष्ट्रीय प्रवक्ता वारिस पठान ने भी कांग्रेस पर हमला किया और खड़गे के बयान को राजनीतिक स्टंट बताया.

क्या कहा खड़गे ने ?

दिवाली के मौके पर पत्रकारों से बातचीत में मल्लिकार्जुन खड़गे ने देशवासियों को दीपावली की शुभकामनाएं दीं. उन्होंने कहा, 'मैं सभी को दीपावली की शुभकामनाएं देता हूं. यह हमारे हिंदुस्तान का बहुत बड़ा त्योहार है, जिसे सभी लोग मनाते हैं. इसका एक ही कारण है कि यह खुशियों की ईद है और लंबे समय तक चलने वाली ईद यही है'.

कांग्रेस ने किया बचाव

कांग्रेस नेताओं और समर्थकों ने उनके बयान का बचाव करते हुए कहा कि यहां 'ईद' शब्द का इस्तेमाल खुशी और उत्सव के संदर्भ में किया गया है. पार्टी के मुताबिक, खड़गे का बयान अलग-अलग संस्कृतियों के बीच आपसी सम्मान और भाईचारे को बढ़ावा देने के लिए था.

खड़गे के बयान पर BJP का पलटवार

खड़गे के बयान पर भाजपा ने पलटवार किया. बीजेपी प्रवक्ता सीआर केसवन ने आरोप लगाया कि कांग्रेस अध्यक्ष का यह बयान करोड़ों हिंदुओं की आस्था और भावनाओं को आहत करने वाला है. केसवन ने इसे धार्मिक तुष्टीकरण की राजनीति से जोड़ते हुए कहा कि कांग्रेस अपने राजनीतिक फायदे के लिए हिंदू धार्मिक आयोजनों और परंपराओं का अपमान करने से भी पीछे नहीं हटती. उन्होंने खरगे के महाकुंभ को लेकर दिए गए पुराने बयान और राहुल गांधी की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर की गई टिप्पणी का भी जिक्र किया.

अगर खरगे जी ने कहा होता कि “ईद रंगों का त्योहार है और ईद ही होली है”, तो अब तक उनके नाम पर जिहादियों द्वारा फतवे जारी कर दिए गए होते। हिम्मत है तो पाकिस्तान में बैठे अपने अब्बा को ललकारने की हिम्मत दिखाइए! सनातन हिंदू धर्म के साथ ही ऐसी गलतियाँ करने की हिम्मत क्यों दिखाई जाती है? मगर आखिर कब तक? जागो हिंदू जागो!! 🚩🚩 November 9, 2026

बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने भी खड़गे के बयान को तुष्टीकरण की राजनीति बताया. उन्होंने सवाल उठाया कि क्या कांग्रेस ईद के मौके पर भी किसी हिंदू त्योहार से ऐसी तुलना करेगी? भंडारी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस का यह रुख सनातन विरोधी मानसिकता को दिखाता है. वहीं कांग्रेस पर हमला बोलते हुए बीजेपी नेता और महाराष्ट्र सरकार में कैबिनेट मंत्रा नितेश राणे ने कहा कि अगर कांग्रेस अध्यक्ष ने 'ईद रंगों का त्योहार है और ईद ही होली है', कहा होता तो अब तक उनके नाम पर फतवा जारी कर दिया गया होता.

AIMIM ने बताया राजनीतिक स्टंट

इस विवाद में AIMIM के राष्ट्रीय प्रवक्ता वारिस पठान ने भी खरगे पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि दिवाली हिंदू भाइयों का बड़ा त्योहार है और ईद भी खुशी का त्योहार है, लेकिन दोनों त्योहारों को जोड़कर इस तरह का बयान देना किसी खास वोटर समुदाय को खुश करने की राजनीतिक कोशिश है. पठान ने खड़गे के बयान को राजनीतिक स्टंट करार दिया.

BJP का आरोप, वोट बैंक तैयार कर रही कांग्रेस

बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने खड़गे के बयान को उत्तर प्रदेश में होने वाले आगामी विधानसभा चुनावों से भी जोड़ा. उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस चुनाव से पहले वोट बैंक को साधने की कोशिश कर रही है. बीजेपी नेता तरुण चुघ ने कहा कि दिवाली को 'खुशियों की ईद' कहकर खड़गे किसे खुश करने की कोशिश कर रहे हैं? वोट बैंक और कुछ खास वर्ग को खुश करने की कोशिशें अब इस हद तक पहुंच गई हैं कि कांग्रेस पार्टी हिंदू त्योहारों की पहचान को स्वीकार करने से ही पीछे हट रही है. यह करोड़ों सनातनियों की आस्था का अपमान है.

बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा, ईद बोल कर दीपावली की बधाई क्यों देते है? इसके पीछे मकसद है हिंदुओं का पहचान बदल दो. मै राहुल गांधी और खड़गे को चुनौती देता हूं, ईद पर खुशियों की दीपावली बोल कर बधाई दें.

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