Opinion: मोना मिश्रा, मसूद, राजेंद्र गौतम और अब स्वामी मौर्य...अखिलेश के समानांतर अपना पीडीए नेटवर्क खड़ा कर रही कांग्रेस

पीडीए अखिलेश के लिए महज नारा नहीं रहा. पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक-यह सूत्र 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी की वापसी का आधार बना.

डॉ. अमन सिंह

उत्तर प्रदेश की सियासत में गठबंधन अक्सर घोषणा से नहीं, नियुक्तियों और मुलाकातों से बोलता है. दो अक्टूबर को कांग्रेस ने आराधना मिश्रा ‘मोना’ को प्रदेश अध्यक्ष और सहारनपुर सांसद इमरान मसूद को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया. इससे पहले दलित चेहरे राजेंद्र पाल गौतम को प्रदेश का प्रभार सौंपा जा चुका था. उसके कुछ ही दिनों बाद पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से मिले. सीटों की खींचतान के बीच ये संकेत आकस्मिक नहीं लगते. कांग्रेस अखिलेश यादव के पीडीए को सीधी टक्कर देने का जोखिम नहीं उठा रही, पर उसके समानांतर अपना सामाजिक समीकरण खड़ा करने की कोशिश साफ है.

पीडीए अखिलेश के लिए महज नारा नहीं रहा. पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक-यह सूत्र 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी की वापसी का आधार बना. यादव-मुस्लिम के पुराने घेरे से बाहर निकलकर गैर-यादव पिछड़ों और दलितों के एक हिस्से तक पहुंचने की कोशिश ने सपा को उस मैदान में वापस लाया, जहां वह एक दशक से सिकुड़ती दिख रही थी. अखिलेश इसी सूत्र को 2027 का सबसे बड़ा दांव मानते हैं. कांग्रेस का हालिया संगठनात्मक फेरबदल इसी दावे पर अप्रत्यक्ष चोट है. मोना ब्राह्मण चेहरा हैं, प्रतापगढ़ की रामपुर खास से तीन बार की विधायक, और राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी की बेटी. मसूद पश्चिमी उत्तर प्रदेश के प्रभावशाली मुस्लिम नेता. गौतम दलित प्रभार. निषाद और प्रसाद के पद ओबीसी संकेत. यानी कांग्रेस पुराने ब्राह्मण-मुस्लिम-दलित गठजोड़ के समीकरण को ओबीसी विस्तार के साथ फिर से मजबूत चाहती है-वह समीकरण, जिस पर प्रदेश में उसकी सत्ता कभी टिकी थी.

यह दांव दो मोर्चों पर एक साथ खेला जा रहा है. एक ओर कांग्रेस सपा की सहयोगी बनी रहना चाहती है, क्योंकि अकेले लड़ने की हैसियत अभी उसके पास नहीं है. दूसरी ओर वह सीट-बंटवारे की मेज पर कमजोर पक्ष नहीं दिखना चाहती. मसूद खुलकर 50-50 के फॉर्मूले की बात कर चुके हैं, और अखिलेश की नाराजगी को उनके अपने नुकसान से जोड़ चुके हैं. ऐसी भाषा किसी विनम्र सहयोगी की नहीं होती. मोना की नियुक्ति इसमें संतुलन का काम करती है. सपा नेतृत्व से उनके और उनके परिवार के संबंध अपेक्षाकृत सहज माने जाते हैं. कांग्रेस शायद यही चाहती है कि संगठनात्मक दावा आक्रामक दिखे, पर गठबंधन की डोर एक झटके में न टूटे. अजय राय के तीन साल के कार्यकाल के बाद यह फेरबदल उसी दोहरी जरूरत की पैदाइश लगता है-पश्चिम में मुस्लिम पहुंच, पूर्व में ब्राह्मण पहचान, और दलित प्रभार के जरिये वह संदेश कि कांग्रेस अब केवल सपा की छत्रछाया नहीं.

स्वामी प्रसाद मौर्य की मुलाकात इस खाके को तीखा बनाती है. मौर्य बहुजन राजनीति के उस खेमे से आते हैं, जो बसपा, सपा और भाजपा-तीनों के दरवाजे देख चुका है. उनकी अपनी जनता पार्टी का जनाधार सीमित है, पर प्रतीक के रूप में वे गैर-यादव पिछड़ों की उस बेचैनी का चेहरा हैं, जिसे अखिलेश अपने पीडीए में समेटना चाहते हैं. दिल्ली में राहुल, प्रियंका और गौतम के साथ उनकी तस्वीर, और उसके बाद इंडिया गठबंधन के साथ रहने का ऐलान, सपा के लिए असहज संदेश है. विलय की बात उन्होंने अभी टाल दी है. यही टालना कांग्रेस के लिए उपयोगी है. पूरी तरह अपने पाले में लिए बिना भी मौर्य जैसे चेहरे से यह कहा जा सकता है कि पिछड़े वोट की राजनीति अब अखिलेश के एकाधिकार में नहीं है.

सपा की मुश्किल दूसरी तरह की है. पीडीए को जितना वह अपना स्वामित्व बताएगी, सहयोगी दल उतना ही उस पर अपनी दावेदारी जताएंगे. कांग्रेस अगर मुस्लिम और दलित पहुंच का अपना चेहरा खड़ा करती है, तो सीट मांगने का नैतिक आधार भी उसी से जुड़ जाता है. अखिलेश के लिए असली परीक्षा यह नहीं कि कांग्रेस पीडीए तोड़ दे-वह अभी उस स्थिति में नहीं है-बल्कि यह कि गठबंधन की बातचीत में सपा को अपना फॉर्मूला बांटना पड़े. 2024 में फॉर्मूला इसलिए काम कर गया था कि विरोधी ध्रुवीकरण तीखा था और कांग्रेस की भूमिका सीमित. 2027 में अगर कांग्रेस बड़ी भूमिका मांगेगी, तो वही हस्तांतरण घर्षण पैदा कर सकता है.

कांग्रेस का यह नया फॉर्मूला इसलिए अहम है कि वह हार के लंबे अंतराल के बाद पहली बार सामाजिक भाषा में सोचती दिख रही है, केवल केंद्रीय यात्राओं के सहारे नहीं. पर भाषा और जनाधार के बीच अभी खाई है. मोना, मसूद, गौतम और मौर्य से एक चक्रव्यूह की रूपरेखा बनती है. उसे रणभूमि में उतारना संगठन, सीटों के समझौते और मतदाता के भरोसे पर निर्भर करेगा. उत्तर प्रदेश में असली फैसला तब होगा, जब ये चेहरे बूथ पर उतरेंगे-और मतदाता यह देखेगा कि समानांतर समीकरण वाकई विकल्प है, या सिर्फ वार्ता की सौदेबाजी.

(लेखक, दिल्ली विश्वविद्यालय के सत्यवती कॉलेज (सांध्य) में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं. सामाजिक और समसामयिक विषयों पर लेखन करते हैं.)

