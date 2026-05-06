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कुर्सी के लिए बदले साथी! कांग्रेस-DMK से BJP-शिवसेना तक, जब सत्ता के लिए पल भर में टूटी दशकों पुरानी दोस्ती

राजनीति में वफादारी और दोस्ती के समीकरण सत्ता की जरूरतों के साथ बदलते रहते हैं. इसका ताजा उदाहरण तमिलनाडु में देखने को मिला है, जहां कांग्रेस ने अपने दशकों पुराने सहयोगी द्रमुक (DMK) के साथ 55 साल का रिश्ता खत्म कर TVK को समर्थन देने का फैसला किया है.

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Gaurav Barar

Updated : May 06, 2026, 04:28 PM IST

कुर्सी के लिए बदले साथी! कांग्रेस-DMK से BJP-शिवसेना तक, जब सत्ता के लिए पल भर में टूटी दशकों पुरानी दोस्ती

PTI File Photo

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कहते हैं कि राजनीति में न तो कोई पक्का दोस्त होता है और न ही कोई पक्का दुश्मन. यहां सिर्फ एक ही चीज पक्की होती है- वक्त और फायदा. तमिलनाडु की राजनीति से आज एक ऐसी खबर आई है जिसने सबको चौंका दिया है. कांग्रेस ने अपने 55 साल पुराने साथी डीएमके (DMK) का हाथ झटक दिया है और सुपरस्टार थलपति विजय की नई पार्टी तमिलगा वेत्री कड़गम (TVK) के साथ जाने का फैसला किया है.

लेकिन क्या यह पहली बार हुआ है? क्या भारतीय राजनीति में वफादारी की कोई कीमत नहीं बची? आपको बताते हैं उन पुराने किस्सों के बारे में जब दोस्ती के बीच कुर्सी आ गई.

तमिलनाडु में थलपति का धमाका 

2024 में जब अभिनेता विजय ने अपनी पार्टी TVK बनाई थी, तब किसी ने नहीं सोचा था कि वह अपनी पहली ही चुनावी पारी में इतना बड़ा छक्का मार देंगे. 234 सीटों वाली तमिलनाडु विधानसभा में विजय की पार्टी ने 108 सीटें जीतकर इतिहास रच दिया. हालांकि, बहुमत के लिए 118 सीटें चाहिए थीं, यानी विजय जादुई आंकड़े से महज 10 कदम दूर रह गए. 

कांग्रेस की नई चाल!

वहीं दूसरी ओर, डीएमके 59 सीटों पर सिमट गई और अन्नाद्रमुक (AIADMK) को 47 सीटें मिलीं. कांग्रेस के पास सिर्फ 5 सीटें थीं, लेकिन ये 5 सीटें अब विजय के लिए संजीवनी बन गई हैं. कांग्रेस ने तुरंत फैसला लिया कि वे डीएमके का पुराना साथ छोड़कर विजय की सरकार बनवाएंगे. राहुल गांधी ने खुद विजय को फोन कर बधाई दी और इसे ऐतिहासिक जीत बताया. 

जब-जब टूटे अटूट रिश्ते 

कांग्रेस का कहना है कि यह गठबंधन सिर्फ सरकार बनाने के लिए नहीं है, बल्कि यह भविष्य के लिए भी है. वे मिलकर कामराज के गौरवशाली दिनों और पेरियार व अंबेडकर के सामाजिक न्याय के सपनों को सच करेंगे. कांग्रेस और डीएमके का रिश्ता टूटना कोई नई बात नहीं है, लेकिन भारतीय राजनीति का इतिहास ऐसे धोखों और अलगावों से भरा पड़ा है.

बीजेपी-शिवसेना- 25 साल का साथ और फिर कड़वाहट

बीजेपी और शिवसेना का गठबंधन कभी अमर माना जाता था. हिंदुत्व की एक ही विचारधारा पर चलने वाली इन दोनों पार्टियों ने 25 साल तक साथ निभाया. लेकिन 2014 में पहली बार सीटों के बंटवारे को लेकर अनबन हुई. हालांकि तब मामला सुलझ गया, लेकिन 2019 में जो हुआ उसने सबको दंग कर दिया. चुनाव साथ लड़ने के बाद भी मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए शिवसेना ने बीजेपी का साथ छोड़ दिया और अपने कट्टर वैचारिक दुश्मन कांग्रेस और एनसीपी के साथ मिलकर सरकार बना ली.

नीतीश कुमार-बीजेपी का रिश्ता

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बीजेपी के बीच का रिश्ता किसी डेली सोप जैसा रहा है. नीतीश ने पहली बार 2013 में तब साथ छोड़ा जब नरेंद्र मोदी को पीएम उम्मीदवार बनाया गया. फिर 2017 में वे वापस आ गए, लेकिन 2022 में उन्होंने फिर से बीजेपी को झटका दिया और राजद (RJD) के साथ चले गए. 2024 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले वो फिर से एनडीए के साथ आ गए. नीतीश कुमार ने साबित कर दिया कि सत्ता की बिसात पर मोहरे कब और कैसे पलटे जाते हैं, यह कोई नहीं जान सकता.

कांग्रेस-एनसीपी- 15 साल का साथ टूटा

महाराष्ट्र में कांग्रेस और शरद पवार की एनसीपी ने 15 साल तक मिलकर राज किया. लेकिन 2014 के चुनावों से ठीक पहले सीटों के बंटवारे और मुख्यमंत्री कौन बनेगा, इस बात पर ऐसी ठनी कि 15 साल पुराना गठबंधन चंद हफ्तों में ढेर हो गया. हालांकि बाद में दोनों फिर से साथ आ गए थे.

जनता पार्टी- जब घर के अंदर ही लगी आग

यह किस्सा 1979 का है. भारत की पहली गैर-कांग्रेसी सरकार (जनता पार्टी) सिर्फ दो साल में ही बिखर गई. आपसी रंजिश और प्रधानमंत्री बनने की होड़ इतनी बढ़ी कि चरण सिंह ने अपनी ही पार्टी तोड़ दी और इंदिरा गांधी की कांग्रेस के समर्थन से प्रधानमंत्री बन गए, वही कांग्रेस जिसके खिलाफ उन्होंने पूरी लड़ाई लड़ी थी.

क्या बदला है?

तमिलनाडु में कांग्रेस का DMK को छोड़कर विजय की TVK के साथ जाना यह दिखाता है कि राजनीति में इतिहास से बड़ा भविष्य होता है. कांग्रेस को शायद डीएमके के ढलते सूरज के बजाय विजय के रूप में उभरता हुआ सितारा ज्यादा फायदेमंद लग रहा है.

राजनीति में वफादारी और नैतिकता की बातें सुनने में तो अच्छी लगती हैं, लेकिन असलियत यही है कि जब सत्ता की चाबी सामने हो, तो सबसे पुराने दोस्त भी अजनबी बन जाते हैं. अब देखना यह होगा कि थलपति विजय और कांग्रेस की यह नई दोस्ती तमिलनाडु की तकदीर बदलती है या यह भी सिर्फ एक 'सीजनल' गठबंधन बनकर रह जाएगा.

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